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Mira Murati, bivša tehnička direktorka OpenAI-ja i jedna od ključnih osoba iza razvoja ChatGPT ere, predstavila je prvi veliki proizvod svoje nove kompanije Thinking Machines. Model pod nazivom Inkling predstavlja prvi javni rezultat rada kompanije koja je više od godinu dana razvijala svoju AI infrastrukturu daleko od očiju javnosti.

Za razliku od vodećih modela kompanija OpenAI, Anthropic i Google, Inkling je dostupan kao model sa otvorenim parametrima, što omogućava programerima i kompanijama da ga preuzmu, prilagode i koriste u sopstvenim projektima. Murati ovim potezom šalje jasnu poruku da njena vizija budućnosti veštačke inteligencije ide u drugačijem smeru od zatvorenih AI sistema.

Predstavljanje Inklinga ujedno je i prvi konkretan dokaz strategije na kojoj Thinking Machines gradi svoje poslovanje. Nakon odlaska iz OpenAI-ja, Murati je privukla veliku pažnju industrije, a sada prvi put pokazuje na koji način želi da se takmiči sa najvećim imenima u svetu veštačke inteligencije.

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Mira Murati bira drugačiji put razvoja AI-ja

Thinking Machines smatra da budućnost AI-ja neće pripadati samo univerzalnim modelima namenjenim svima, već sistemima koje kompanije mogu da prilagode sopstvenim potrebama. Upravo ta ideja nalazi se u centru razvoja Inklinga i predstavlja osnovu strategije koju predvodi Mira Murati.

Kompanija model ne predstavlja kao gotov proizvod za svakodnevne korisnike, već kao osnovu za dalju prilagodbu kroz platformu Tinker. Korisnici mogu da treniraju model prema sopstvenim zahtevima, ali istovremeno preuzimaju odgovornost za bezbednost i način njegove primene. Ovakav pristup razlikuje Thinking Machines od kompanija koje svoje najnaprednije modele drže potpuno zatvorenim.

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Inkling donosi drugačiji tehnički pristup

Inkling koristi arhitekturu Mixture of Experts (MoE) sa ukupno 975 milijardi parametara, dok za svaki pojedinačni zadatak aktivira približno 41 milijardu. Ovakav način rada omogućava efikasnije korišćenje računarske snage i smanjuje troškove obrade u odnosu na klasične modele.

Model je treniran na 45 biliona tokena koji uključuju tekst, slike, audio i video sadržaj. Iako može da obrađuje različite vrste podataka, trenutno generiše isključivo tekstualne rezultate, uključujući programski kod i strukturisane informacije. Thinking Machines navodi da je posebna pažnja posvećena tome da model prepozna kada nije siguran u odgovor, umesto da daje netačne procene.

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Murati ne pokušava samo da napravi još jedan AI model

Za razliku od OpenAI-ja, Anthropic-a i Google-a, koji svoje vodeće modele razvijaju kao univerzalne AI asistente, Thinking Machines želi da korisnicima ponudi tehnologiju koju mogu sami oblikovati prema svojim potrebama. Time kompanija pokušava da pronađe prostor između velikih zatvorenih AI sistema i potpuno otvorenih projekata.

Mira Murati pritom ne tvrdi da je Inkling trenutno najmoćniji AI model na tržištu. Cilj kompanije, kako navodi, nije samo pobeda na testovima performansi, već stvaranje fleksibilne osnove koju organizacije mogu da koriste za sopstvene projekte.

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Nova AI strategija koja bi mogla promeniti tržište

Thinking Machines svoju budućnost zasniva na ideji da će otvoreni i prilagodljivi AI modeli imati sve veću ulogu u poslovnom svetu. Slična očekivanja izneli su i drugi lideri tehnološke industrije, koji smatraju da kompanije neće želeti da zavise isključivo od nekoliko velikih vlasničkih AI platformi.

Kao primer svog pristupa, Thinking Machines navodi projekat sa kompanijom Bridgewater Associates, gde je postojeći model dodatno obučen korišćenjem finansijskog znanja te kompanije. Prema njihovim tvrdnjama, prilagođeni model ostvario je bolje rezultate na testovima finansijskog zaključivanja od pojedinih vodećih vlasničkih modela, uz niže troškove rada, iako nezavisna potvrda tih rezultata još ne postoji.

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Kako će Mira Murati zaraditi od novog AI projekta

Thinking Machines nije otkrio koliko je koštao razvoj Inklinga, iako je poznato da je model treniran na Nvidia GB300 NVL72 sistemima kroz partnerstvo sa ovom kompanijom. Detalji o finansiranju projekta i dalje nisu u potpunosti poznati javnosti.

Za razliku od konkurenata koji naplaćuju direktan pristup svojim AI modelima, Thinking Machines planira da prihod ostvaruje kroz platformu Tinker, koja omogućava obuku, prilagođavanje i hostovanje modela. Upravo će uspeh ovog poslovnog modela pokazati da li Mira Murati može da izgradi ozbiljnog rivala najvećim imenima AI industrije.