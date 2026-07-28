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Priča o blizancima Vinklevos jedna je od najzanimljivijih transformacija iz sveta tehnologije, prava i investicija. Tajler i Kameron Vinklevos prvo su postali poznati široj javnosti zbog pravne borbe sa Mark Zakerbergom oko nastanka Facebooka, a godinama kasnije izgradili su reputaciju pionira među velikim investitorima u Bitcoin.

Njihov put do bogatstva nije bio jednostavan niti predvidiv. Od studentskih dana na Harvard University, preko olimpijskog sporta i sudskog spora koji je obeležio njihov javni imidž, do ulaska u svet digitalnih valuta, braća Vinklevos pokazala su spremTajler i Kameron Vinklevos, poznati i kao Winklevii, odrasli su u Sauthemptonu u državi Njujork, a detinjstvo i mladost provelinost da ulažu u ideje koje su mnogi u početku smatrali rizičnim.

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Spor koji ih je doveo u centar pažnje

Tajler i Kameron Vinklevos, poznati i kao Winklevii, odrasli su u Sauthemptonu u državi Njujork, a detinjstvo i mladost proveli su u Griniču u Connecticutu. Tokom studiranja ekonomije na Harvard University upoznali su Mark Zakerberga, koji je tada bio student poznat po svojim programerskim sposobnostima.

Braća Vinklevos i Divja Narendra razvijali su ideju za platformu HarvardConnection, kasnije poznatu kao ConnectU, koja je trebalo da poveže studente putem interneta. Zakerberg je angažovan da pomogne u razvoju projekta, ali je u isto vreme radio na sopstvenoj ideji - thefacebook.com, platformi koja će kasnije postati Facebook.

1/5 Vidi galeriju Izgubili bitku za Facebook, ali pronašli novu priliku u Bitcoin svetu Foto: thegentlemansjournal

Pravna bitka oko nastanka društvene mreže

Nakon što je Facebook početkom 2004. godine počeo brzo da raste, Tajler i Kameron Vinklevos tvrdili su da je Mark Zakerberg iskoristio njihovu ideju i usporavao razvoj njihovog projekta kako bi pokrenuo sopstvenu platformu. Njihove tvrdnje dovele su do dugotrajnog pravnog spora koji je privukao pažnju tehnološkog sveta.

Slučaj je završen 2008. godine dogovorom prema kojem su braća dobila 20 miliona dolara u gotovini i 45 miliona dolara u akcijama Facebooka. Njihova priča kasnije je dodatno postala poznata kroz film The Social Network iz 2010. godine, koji se bavio kontroverzama oko početka jedne od najvećih tehnoloških kompanija današnjice.

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Od olimpijskog veslanja do preduzetništva

Pre nego što su postali poznati kao investitori, Tajler i Kameron Vinklevos bavili su se profesionalnim sportom. Kao članovi reprezentacije SAD učestvovali su u veslanju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, gde su završili na šestom mestu.

Nakon sportskih uspeha i pravnih izazova, fokus su prebacili na ulaganja i razvoj poslovnih ideja. Deo novca koji su dobili nakon spora sa Facebookom odlučili su da ulože u tada još mladu i neizvesnu tehnologiju - Bitcoin, potez koji će se kasnije pokazati kao jedna od najznačajnijih odluka u njihovoj karijeri.

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Ulaganje koje ih je pretvorilo u milijardere

Godine 2013. braća Vinklevos uložila su oko 11 miliona dolara u Bitcoin, kupujući približno 100.000 jedinica kriptovalute u trenutku kada je njena vrednost bila mnogo niža nego danas. Umesto da prodaju ulaganje kada je cena počela da raste, odlučili su da zadrže svoje Bitcoin jedinice i sačekaju dugoročan razvoj tržišta.

Ta strategija donela im je status prvih poznatih Bitcoin milijardera, pored misterioznog tvorca valute Satošija Nakamota. Tajler Vinklevos kasnije je izjavio da Bitcoin vidi kao potencijalno jednu od najvećih društvenih mreža, naglašavajući da digitalna valuta za njih predstavlja mnogo širu tehnološku promenu.

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Gemini i nova faza njihovog razvoja

Nakon uspeha sa Bitcoinom, Tajler i Kameron Vinklevos nastavili su da grade poslovni ekosistem u svetu kriptovaluta. Pokrenuli su Gemini, digitalnu berzu koja omogućava korisnicima i profesionalnim trgovcima da kupuju i prodaju Bitcoin, sa ciljem da tržište digitalnih valuta učine dostupnijim.

Njihove ambicije nisu bile ograničene samo na trgovanje kriptovalutama. Pokušali su da razviju Bitcoin ETF, finansijski proizvod koji bi mogao da privuče dodatne investicije, ali je njihov predlog odbijen od strane US Securities and Exchange Commission zbog zabrinutosti oko mogućih prevara. Ipak, nastavili su da podržavaju širu upotrebu kriptovaluta, dok su deo svog bogatstva ulagali i u projekte poput Virgin Galactic koji je povezan sa Ričardom Brensonom.

Njihova priča pokazuje kako se jedna kontroverzna početna pozicija može pretvoriti u potpuno drugačiji poslovni pravac. Od univerzitetskog spora do ulaganja u jednu od najpoznatijih digitalnih valuta sveta, blizanci Vinklevos ostali su među najprepoznatljivijim imenima u tehnološkom svetu.