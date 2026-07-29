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Zamislite uređaj koji koristi samo sunčevu svetlost da morsku vodu pretvori u pijaću - bez skupih elektrana, ogromne potrošnje energije i visokih troškova. Upravo takvu tehnologiju razvili su kineski naučnici, a prvi rezultati sugerišu da bi mogla da promeni način na koji svet rešava jedan od svojih najvećih problema - nestašicu vode.

Njihov prototip proizvodi više čiste vode dnevno, dok proces desalinizacije obavlja čak 8,5 puta brže od postojećih solarnih sistema. Još zanimljivije, istraživači procenjuju da bi troškovi izrade mogli da se isplate za svega dve godine, što ovu tehnologiju čini ne samo efikasnijom, već i znatno pristupačnijom.

Otkriće dolazi u trenutku kada milioni ljudi širom sveta žive u područjima pogođenim sušama, dok klimatske promene i rast stanovništva dodatno povećavaju pritisak na ograničene izvore pijaće vode. Zbog toga se svaki napredak u desalinizaciji smatra potencijalnim korakom ka rešavanju globalne krize.

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Materijal koji izvlači maksimum

Ključ cele tehnologije nije u većim panelima ili snažnijem zagrevanju, već u potpuno novom materijalu. Kombinacija naprednih nanomaterijala i posebno povezanih polimernih lanaca omogućava da se sunčeva energija iskoristi gotovo bez gubitaka, pa voda isparava mnogo brže nego kod današnjih solarnih sistema.

Rezultat je impresivan. Na površini manjoj od jednog kvadratnog metra istraživači su uspeli da proizvedu više od 19 litara pijaće vode dnevno koristeći isključivo prirodnu sunčevu svetlost. Iako je uređaj još u fazi prototipa, pokazuje koliko bi desalinizacija mogla da postane jednostavnija i jeftinija u budućnosti.

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Zašto bi ovo moglo da promeni svet?

Više od 97 odsto vode na Zemlji nalazi se u okeanima, ali nije pogodna za piće. Upravo zato desalinizacija godinama važi za jedno od najvažnijih mogućih rešenja globalne nestašice vode. Problem je što postojeće tehnologije troše ogromne količine energije i zbog toga su skupe za primenu. Zbog visokih troškova, ovakvi sistemi danas su dostupni uglavnom u razvijenijim zemljama, dok mnogi regioni koji se suočavaju sa ozbiljnim nestašicama vode i dalje nemaju pristup ovoj tehnologiji.

Ako novi sistem ispuni očekivanja i u većem obimu, mogao bi da omogući proizvodnju pijaće vode po znatno nižoj ceni, koristeći praktično neiscrpan izvor energije - Sunce. To bi moglo da promeni život miliona ljudi u područjima gde je pristup vodi svakodnevni izazov. Istovremeno, jeftinija i efikasnija desalinizacija mogla bi da smanji pritisak na reke, jezera i podzemne izvore, koji su pod sve većim opterećenjem širom sveta.

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Koristi bi mogle da budu mnogo veće

Nova tehnologija mogla bi da pronađe primenu i u data centrima, koji za hlađenje servera troše ogromne količine slatke vode. Kada bi morska voda mogla efikasno i jeftino da se desalinizuje, pritisak na postojeće izvore vode bio bi znatno manji.

I u poljoprivredi rezultati obećavaju. Tokom testiranja desalinizovana voda korišćena je za uzgoj spanaća, kukuruza i kineskog kupusa, a sve kulture uspešno su završile svoj razvojni ciklus. To otvara mogućnost da se ovakvi sistemi jednog dana koriste u sušnim regionima gde je navodnjavanje danas gotovo nemoguće.

Iako će biti potrebno još testiranja pre komercijalne primene, kineski istraživači veruju da bi ova tehnologija mogla da označi početak nove ere desalinizacije - one u kojoj sunčeva svetlost postaje jedan od najvažnijih izvora pijaće vode.