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Na Uskrs 2014. godine, nemački investitor Kristijan Angermajer nalazio se na plaži jednog karipskog ostrva sa trojicom prijatelja, razmišljajući da li da proba halucinogene pečurke. Pre nego što se odlučio, konsultovao je poznanika koji se bavi psihofarmakologijom, a koji mu je rekao da je okruženje idealno i da nema razloga za brigu s obzirom na njegovo psihičko stanje.

Angermajer, čije se bogatstvo danas procenjuje na 1,2 milijarde dolara, priznaje da se plašio da će "potpuno izgubiti razum". Ipak, iskustvo je opisao kao najvažniji pozitivan trenutak u svom životu, dodajući da mu je trebalo nekoliko godina da ga u potpunosti razume, ali da mu je tada postalo jasno da bi ovakav vid terapije mogao pomoći ljudima koji se bore sa mentalnim poremećajima.

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Slučajan susret koji je pokrenuo industriju

Tri godine kasnije, krajem decembra 2017, Angermajer je ponovo probao psihodelik i iz tog iskustva izašao sa jasnom odlukom da nastavi da razvija ideju. Već sledećeg dana otputovao je u Njujork na sastanak sa jednim poznatim investitorom kojem je ispričao svoju priču. Nizom slučajnosti, investitorova sestra je istog dana bila u kontaktu sa parom koji je tražio finansiranje za svoj projekat razvoja leka na bazi aktivnog jedinjenja iz halucinogenih pečuraka.

Ovaj lanac poznanstava doveo je do osnivanja kompanije usmerene na terapiju odobrenu od strane regulatornih tela za lekove. Iste godine, Angermajer je sa još trojicom saradnika osnovao i drugu kompaniju, ovog puta fokusiranu na razvoj terapija zasnovanih na snažnom, kratkodelujućem psihodeliku koji se prirodno nalazi i u ajahuaski, kao i u otrovu jedne vrste pustinjske krastače.

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Milijarderska akvizicija kao epilog priče

Prošle nedelje ta priča dobila je svoj poslovni ishod - Angermajerovu farmaceutsku kompaniju preuzela je jedna od najvrednijih svetskih farmaceutskih kuća, u transakciji vrednoj 2,8 milijardi dolara, uz mogućnost dodatne milijarde ukoliko budu ispunjeni razvojni ciljevi. Budući da Angermajer poseduje 15 odsto kompanije, od prodaje će, pre oporezivanja, zaraditi oko 360 miliona dolara.

Deo transakcije čini i eksperimentalni sprej za nos koji se razvija kao terapija za depresiju otpornu na lečenje, a čija treća faza kliničkih ispitivanja treba da počne 2029. godine. Angermajer, javljajući se iz svog stana sa pogledom na jezero u Švajcarskoj, kaže da bez susreta i razgovora koji su usledili nakon njegovog drugog psihodeličnog iskustva, danas ne bi imao ništa od svega ovoga.

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Psihodelici osvajaju farmaceutsku industriju

Kupac ipak izbegava direktno povezivanje svojih budućih lekova sa rekreativnom upotrebom droga, opisujući terapije kao jedinjenja koja podstiču obnovu neuronskih veza u mozgu. Lek se, prema najavama, primenjuje isključivo u medicinskoj ustanovi, uz dvočasovni nadzor lekara nakon primene - sličan model po kojem već godinama funkcioniše jedan odobreni sprej za nos zasnovan na ketaminu, čija godišnja prodaja danas iznosi oko 1,7 milijardi dolara.

Direktorka istraživanja zdravstvenog sektora u jednoj analitičkoj kući, Karen Andersen, procenjuje da bi tržište ovakvih terapija moglo dostići vrednost od više milijardi dolara, s obzirom na to da samo u Americi oko četiri miliona ljudi pati od depresije otporne na lečenje. Ova akvizicija stigla je manje od godinu dana nakon što je jedna druga velika farmaceutska kompanija za 1,2 milijarde dolara preuzela konkurentski projekat zasnovan na srodnom jedinjenju, što dodatno potvrđuje da psihodelici sve više ulaze u fokus ozbiljne farmaceutske industrije.

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Podeljena mišljenja stručnjaka o pravcu razvoja

Osnivač jedne od najstarijih organizacija posvećenih istraživanju psihodelika, Rik Doblin, priznaje da ga je vest o akviziciji iznenadila i da je reč o ogromnoj sumi novca koja je odlična vest za investitore i celu oblast. Ipak, izražava i zabrinutost, smatrajući da se razvoj ovakvih lekova sve više odvaja od psihoterapijskog pristupa kojem je on lično posvetio veći deo karijere, opisujući situaciju kao "mač sa dve oštrice".

Angermajer, koji je tokom godina u svoju kompaniju uložio oko 100 miliona dolara sopstvenog novca, kaže da bi voleo da bude zapamćen kao jedan od ključnih ljudi ovog veka koji su psihodelike, na odgovoran način, vratili u društvo. Njegov investicioni fond, vredan oko 2,5 milijardi dolara, već ulaže u druge ambiciozne projekte - od sportskog takmičenja koje dozvoljava upotrebu sredstava za poboljšanje performansi, preko interfejsa između mozga i računara, do istraživanja usmerenih na produženje ljudskog života.