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Novi paket pretplate najviše menja iskustvo korišćenja Story-ja, pa je prva stvar koja upada u oči opcija da vidite broj takozvanih rewatches, odnosno koliko puta je vaš story ponovo pogledan. Ipak, ne treba se nadati previše, jer aplikacija neće otkriti ko je tačno gledao story više puta, već samo ukupan broj gledanja koja su ponovljena dva ili više puta.

Pronalaženje određene osobe u listi gledalaca takođe je postalo znatno jednostavnije, bilo pretragom po imenu unutar samog storija, bilo putem notifikacije koja stiže onog trenutka kada ta osoba pogleda vaš sadržaj. Zahvaljujući tome, korisnici više neće morati da ručno i opsesivno pretražuju celu listu gledalaca kako bi pronašli baš tu jednu osobu.

Foto: Instagram

Duži story i veća vidljivost uz opciju spotlight

Pretplata omogućava i produženje trajanja story-ja na 48 sati, za korisnike kojima je potrebno da sadržaj ostane vidljiv duže od uobičajenog. Uz to, dostupna je i opcija koja se naziva spotlight, a koja omogućava da story dopre do većeg broja pratilaca.

Prilikom testiranja ove funkcije, na profilu korišćenom za probu zaista se pojavio nešto veći broj gledalaca nego što je uobičajeno, iako razlika nije bila drastična. Ovo ukazuje da je efekat prisutan, ali realno ograničen u obimu.

Foto: Shutterstock

Tajno čitanje poruka kao jedna od najkorisnijih novih opcija

Jedna od funkcija koja deluje najpraktičnije jeste mogućnost da se poruka pregleda direktno iz inboksa pritiskom na nju, čime se cela poruka može pročitati bez da se pošiljaocu prikaže oznaka da je poruka viđena. Ovo se čini kao jedan od najkorisnijih dodataka unutar Plus pretplate, iako su i ranije postojali alternativni načini da se barem deo sadržaja poruke pročita preko notifikacija.

Pored toga, korisnici dobijaju i dodatne opcije poput pregleda sopstvenog storija pre objave, uvida u tačno vreme kada je neko pogledao sadržaj, korišćenja prilagođenih fontova na storijima, kao i mogućnosti da se na tuđi story ostavi takozvano super srce.

Foto: Instagram

Estetske nadogradnje najviše će privući influensere

Veći deo preostalih pogodnosti odnosi se prevashodno na estetiku profila, uključujući mogućnost biranja upečatljivih ikonica za aplikaciju i drugačijih fontova za bio i poruke. Ovakve opcije verovatno će najviše koristiti influenserima i korisnicima kojima je važan izgled profila, dok će za obične korisnike predstavljati tek dodatni ukras.

Svi koji se pretplate na Instagram Plus dobijaju i mogućnost da pinuju veći broj postova na svom profilu, što dodatno olakšava organizaciju sadržaja koji žele da istaknu.

1/5 Vidi galeriju Instagram plus pogodnosti Foto: Instagram

Jedna opcija ostaje nejasna, a cena deluje pristupačno

Nešto manje jasna je opcija koja omogućava da se objava podeli isključivo na sopstveni feed, bez da je drugi korisnici vide. Moguće je da ova funkcija služi da se proveri kako se post uklapa u izgled feed-a, ali nije sigurno da će baš ova opcija biti presudna prilikom odlučivanja o pretplati.

Kada se sve sabere, cena od 2 evra ne predstavlja veliki izdatak, ali čini se da Plus korisnici neće dobiti neke značajne prednosti u odnosu na besplatnu verziju. Postoji i besplatna proba, tako da će svako moći sâm da proceni da li mu ova pretplata zaista vredi.