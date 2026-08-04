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Nova knjiga novinara Njujork tajmsa, Megi Haberman i Džonatana Svona, otkriva neverovatne detalje o tome kako su tehnološki magnati Mark Zakerberg i Džef Bezos pokušali da se dodvore predsedniku Donaldu Trampu nakon njegove pobede na izborima 2024. godine, samo da bi ih on i Ilon Mask potom ismevali iza njihovih leđa. Knjiga pod naslovom "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump" već je izazvala veliku pažnju javnosti zbog detaljnog opisa haotičnih kriznih sastanaka unutar Bele kuće povodom Trampovih veza sa Džefrijem Epstajnom.

Deo knjige koji se odnosi na Zakerberga i Bezosa fokusira se upravo na njihove očajničke pokušaje da steknu Trampovu naklonost neposredno nakon izbora. Prema navodima autora, Tramp je nedeljama kasnije i dalje prepričavao poznanicima kako su ga ova dvojica tehnoloških magnata doslovno "ljubila u zadnjicu", hvaleći se porukama koje je od njih dobijao i pokazujući ih gostima kao dokaz njihove poniznosti.

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Pismo i osuda sopstvenog lista

Jedan od najupečatljivijih detalja odnosi se na trenutak kada je Mark Zakerberg Trampu poslao fotografiju pisma koje je napisalo jedno od njegove dece školskog uzrasta, u kojem dete izražava iščekivanje takozvanog "zlatnog doba Amerike", parole koju je Tramp često ponavljao tokom predsedničke kampanje. Ovakav gest, prema opisu iz knjige, samo je dodatno pothranio Trampov utisak o tome koliko su tehnološki lideri spremni da mu se dodvore.

Slično tome, tokom večere u Trampovom klubu Mar-a-Lago, Bezos je pred domaćinom otvoreno omalovažavao sopstveni list Washington Post, opisujući ga kao jednu od svojih najgorih finansijskih investicija. Ovaj razgovor odigrao se mesecima pre nego što je Bezos od Trampa bezuspešno pokušao da izdejstvuje poslovnu uslugu, što dodatno naglašava transakcijsku prirodu njegovog odnosa prema predsedniku.

Foto: Profimedia

Mask uživa u poniženju svojih rivala

Prema navodima iz knjige, Tramp je u razgovoru sa Ilonom Maskom komentarisao koliko su se okolnosti promenile u odnosu na 2016. godinu, kada su ga, prema njegovim rečima, i Zakerberg i Bezos otvoreno mrzeli i činili sve što su mogli kako bi ga politički uništili, da bi sada, kako je istakao, potpuno promenili ton prema njemu. Mask je na ovu opasku odgovorio komentarom da je reč o "prvoklasnom ulizivanju", što je, prema opisu autora knjige, izgovorio sa vidnim zadovoljstvom zbog ponižavanja svojih poslovnih rivala.

Ova epizoda dodatno oslikava dinamiku unutar kruga najuticajnijih ljudi Silicijumske doline, gde je Mask, za razliku od Zakerberga i Bezosa, uspeo da zadrži povlašćen odnos sa predsednikom, dok su ostali tehnološki lideri, uključujući i čelnike Google-a i Apple-a, takođe tražili susrete sa novoizabranim predsednikom.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Zakerbergova poseta uz muzičku pratnju

Knjiga opisuje i neobičan detalj sa Zakerbergove posete Trampu ubrzo nakon praznika Dana zahvalnosti 2024. godine, kada je predsednik, prilikom njegovog dolaska, pustio himnu Sjedinjenih Država preko zvučnika. Međutim, kako autori navode, nije bila reč o uobičajenoj izvedbi, već o verziji koju je otpevala grupa poznata kao Hor zatvorenika sa 6. januara, sastavljena od osoba osuđenih zbog učešća u nasilnom upadu u Kongres.

Nedelje kasnije, dok je Tramp gostima pokazivao poruke koje mu je slao Zakerberg, posebno se zadržao na fotografiji pisma koje mu je napisalo jedno od troje Zakerbergove dece, čije je najstarije dete u tom trenutku imalo osam ili devet godina, koristeći taj detalj kao dodatni dokaz koliko daleko su tehnološki magnati bili spremni da idu kako bi mu ugodili.

Foto: Profimedia

Bezosov neuspešan pokušaj

Meseci nakon zajedničke večere, Bezos je pokušao da od Trampa izdejstvuje konkretnu poslovnu uslugu, upozoravajući ga da bi dominacija kompanije SpaceX nad državnim svemirskim ugovorima predstavljala rizik. Bezos je tom prilikom predložio Trampu da zamenika ministra odbrane Fajnberga uputi da obezbedi veću raznovrsnost izvođača, što bi otvorilo vrata kompaniji Blue Origin za dobijanje državnih ugovora.

Ipak, Tramp je na kraju potpuno izneverio Bezosova očekivanja, posebno nakon što se pomirio sa Maskom, i umesto toga dodatno proširio pristup kompanije SpaceX američkim lokacijama za svemirske lansiranja. Knjiga takođe navodi da je Bezos, prema izvoru upoznatom sa situacijom, sarađivao sa Trampom na sličan način na koji je sarađivao sa svakim predsednikom još od Bila Klintona, uključujući i donaciju od sto miliona dolara predsedničkoj biblioteci Baraka Obame, dok su iz Bele kuće i predstavnici umešanih kompanija odbili da komentarišu navode iz knjige.

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

Bela kuća izbegava direktne odgovore

Kada je suočen sa detaljima iz knjige, portparol Bele kuće Kuš Desai nije direktno odgovorio na konkretne navode o ismevanju Zakerberga i Bezosa, već je opštom izjavom istakao da je predsednik Tramp posvećen saradnji sa svakim američkim poslovnim liderom kako bi se učvrstila inovativna dominacija Amerike, vratila ključna proizvodnja u zemlju i ubrzao ekonomski rast. Ovakav odgovor, koji izbegava suštinu pitanja, ostavlja utisak da administracija ne poriče iznete tvrdnje, već pokušava da temu preusmeri ka opštijim porukama o ekonomskoj politici.

Slično tome, ni predstavnici umešanih kompanija nisu ponudili jasne odgovore na navode iz knjige. Portparol Bezosove kompanije Blue Origin nije odgovorio na upite novinara, dok se isti scenario ponovio i kod Maska, kao i kod predstavnika Zakerbergove kompanije Meta. Ovakvo opšte ćutanje svih uključenih strana dodatno je pojačalo utisak da su detalji izneti u knjizi verodostojni, budući da niko od pomenutih nije iskoristio priliku da ih javno demantuje.