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Android telefon odavno može da zameni nekoliko svakodnevnih uređaja, i to nije nikakva novost. Ono što većina ljudi ne shvata jeste da mogućnosti idu mnogo dalje od očiglednih stvari poput kamere, baterijske lampe, radija i kalkulatora. Senzori ugrađeni u telefon mogu, uz odgovarajuću aplikaciju, da urade stvari koje verovatno nikada ne biste ni pomislili da od njega tražite.

Reč je o funkcijama poput metra za merenje, detektora metala, merača buke i termometra stvarima za koje biste inače morali da pretražujete fioke po kući. Pitanje je samo koju od ovih funkcija biste zaista i sami koristili na svom telefonu.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Telefon kao metar za merenje dužine i površine

Kamera na telefonu može mnogo više od fotografisanja u kombinaciji sa senzorima uređaja, može da meri objekte i rastojanja sa sasvim pristojnom preciznošću. Ova funkcija ne radi automatski, već zahteva preuzimanje aplikacije poput Tape Measure, ili Quick Measure ukoliko koristite smartfon sa postojećom funkcijom ili aplikacijom. Pomoću ovih alata moguće je proceniti dužinu, širinu, visinu, pa čak i površinu prostorije ili komada nameštaja.

Kada aplikaciju otvorite, dovoljno je da kamerom uperite u bilo koji objekat ona će prvo prepoznati ravne površine poput podova ili zidova, nakon čega birate tačke merenja. Funkcioniše sa nameštajem, zidovima, vratima, uređajima, pa čak i za merenje visine osobe. Na flagship telefonima ove aplikacije koriste LiDAR senzor za najpreciznije rezultate, dok se na jeftinijim Android telefonima oslanjaju na softversku procenu dubine putem ARCore tehnologije. U svakom slučaju, nije preporučljivo oslanjati se na ovakvo merenje kada je apsolutna preciznost ključna.

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Merenje osvetljenja i buke u prostoriji

Senzor ambijentalnog svetla telefon zapravo koristi svakodnevno, iako to retko ko primeti upravo on automatski prilagođava osvetljenost ekrana u zavisnosti od okruženja. Uz aplikaciju poput Light Meter, isti taj senzor može da pruži precizna očitavanja jačine svetla u luksima za bilo koji prostor. Ovo može biti posebno korisno prilikom uređenja kućne kancelarije ili provere da li biljke u uglu sobe dobijaju dovoljno svetlosti. Aplikacija počinje sa merenjem gotovo trenutno nakon pokretanja, a čak nudi i preporučene vrednosti osvetljenja za različite prostore radni sto, dnevnu sobu, učionicu, biblioteku, kancelariju i radionicu.

Merenje buke funkcioniše na sličan način. Aplikacija poput Sound Meter koristi mikrofon telefona kako bi izmerila koliko je okruženje zapravo glasno, izraženo u decibelima. Ovo je korisno kada želite da proverite da li soundbar radi na bezbednoj jačini zvuka ili da procenite prostor pre postavljanja kutka za snimanje. Jedina mana je što su mikrofoni telefona prvenstveno dizajnirani za ljudski glas, pa neće moći precizno da izmere izuzetno glasne zvuke iznad 90 decibela ali za opštu radoznalost, posao obavljaju sasvim dobro.

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Kada telefon postane detektor metala

Svaki Android telefon poseduje magnetometarsenzor koji pokreće kompas aplikaciju i pomaže Google Maps-u da odredi u kom pravcu ste okrenuti. Pošto ovaj senzor može da detektuje magnetna polja obližnjih metalnih predmeta, može poslužiti i kao svojevrstan detektor metala. Aplikacija poput Physics Toolbox Magnetometer koristi taj senzor za merenje magnetnih polja u realnom vremenu, prikazujući očitavanja u mikroteslama duž X, Y i Z ose, uz opciju 3D kompasa za vizuelizaciju pravca polja.

Dovoljno je približiti telefon bilo kom metalnom predmetu i očitavanja će odmah skočiti. Ovo se može koristiti za mapiranje elektromagnetnih polja u kući, osnovnu dijagnostiku zvučnika, ili proveru da li je nešto zaista metalno pre nego što u to počnete da bušite. Funkcija najbolje radi sa jačim izvorima poput magneta, zvučnika ili modula kamere. Naravno, ovo ni izbliza ne može da zameni pravi detektor metala, ali je dovoljno precizno za školske projekte i povremenu hobističku upotrebu.

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Telefon kao libela za proveru nivelacije

Akcelerometar i žiroskop spadaju među senzore koji su prisutni u Android telefonima od samog početka. Zajedno prate orijentaciju uređaja u prostoru, što omogućava automatsku rotaciju ekrana prilikom naginjanja telefona a isti princip čini telefon iznenađujuće dobrom zamenom za libelu. Većina Android telefona nema ugrađen alat za nivelaciju, ali se ta praznina lako popunjava besplatnom aplikacijom poput Bubble Level sa Play Store-a. Čak i Apple App store ima istu aplikaciju.

Dovoljno je prisloniti telefon uz zidni nosač ili ram slike i aplikacija će precizno pokazati koliko je površina odstupa od idealne nivelacije. Funkcioniše i za horizontalne površine telefon se jednostavno postavi na sto ili policu kako bi se proverilo da li je savršeno ravna. Treba napomenuti da ova funkcija možda neće raditi pouzdano na telefonima sa izraženim ispupčenjem kamere.

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Pixel telefon kao termometar bez dodira

Ova funkcija dostupna je isključivo na Pixel uređajima konkretno na modelu Pixel 8 Pro i kasnijim Pro modelima. Ovi telefoni imaju senzor temperature pored zadnje kamere koji može da izmeri temperaturu objekata bez fizičkog kontakta, a najbolje funkcioniše na rastojanju od svega nekoliko centimetara od površine. Funkcija je ugrađena u aplikaciju Thermometer, koja dolazi unapred instalirana na podržanim Pixel telefonima, tako da nije potrebno preuzimati ništa dodatno.

Ovo je jedan od onih senzora za koji ćete verovatno pronalaziti primenu češće nego što biste očekivali. Može poslužiti za proveru da li je tiganj dovoljno zagrejan za kuvanje, da li se laptop pregreva, ili za testiranje temperature vode za kupanje bebe. Senzor čak može izmeriti i telesnu temperaturu, pozicioniranjem trake kamere uz čelo i polaganim pomeranjem ka slepoočnici. Ovim mogućnosti senzora u Android telefonima nisu ni izbliza iscrpljene hardver na većini uređaja sposoban je da meri atmosferski pritisak, promene nadmorske visine, srčani ritam i mnogo toga drugog, a najčešće je za to potrebna samo odgovarajuća aplikacija.