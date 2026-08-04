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Savremeni korisnici su toliko povezani sa svojim pametnim telefonima da im je teško da ih ostave na miru čak i dok se pune. Mnogi imaju kabl za punjenje pored kauča kako bi mogli da skroluju društvene mreže ili gledaju televiziju dok se telefon puni, dok drugi nose prenosive baterije, žičane ili bežične, kako bi telefon ostao aktivan tokom celog dana bez prekida u korišćenju.

Kratak odgovor na pitanje da li ovakvo ponašanje šteti bateriji glasi da ne šteti. Iako se telefon može sporije puniti ukoliko ga korisnik ne ostavi na miru tokom procesa punjenja, samo korišćenje uređaja dok je priključen na struju u principu ne utiče negativno na životni vek baterije. Za to su najzaslužnije takozvano bajpas punjenje i sistemi za odvođenje toplote ugrađeni u savremene uređaje.

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Kako funkcioniše bajpas punjenje

Kada se telefon priključi na punjač, a korisnik nastavi da ga koristi, uređaj preusmerava resurse sa punjenja baterije na pokretanje aplikacija, praktično privremeno pauzirajući proces punjenja. Ovaj mehanizam obezbeđuje nesmetano korišćenje telefona, a istovremeno štiti bateriju od pregrevanja koje bi moglo da je ošteti, što je posebno važno prilikom zahtevnijih aktivnosti poput mobilnog gejminga, koje mogu dovesti do znatnog zagrevanja uređaja.

Nuspojava ovog sistema jeste da se procenat napunjenosti baterije često uopšte ne menja nakon što korisnik odspoji telefon posle intenzivnog korišćenja, poput montaže videa ili igranja igrica, jer je sva energija tokom tog perioda išla direktno ka napajanju uređaja, a ne ka punjenju baterije.

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Istorija tehnologije i njena rasprostranjenost danas

Jedan od prvih primera bajpas punjenja pojavio se kod modela Sony Xperia 1 II 2020. godine, pod nazivom funkcija za kontrolu snage putem suzbijanja toplote. Danas je ova tehnologija prisutna kod velikog broja vodećih pametnih telefona, uključujući uređaje kompanija Samsung, Google, Xiaomi i ZTE, dok AppleiPhone telefoni za sada još uvek ne podržavaju ovu funkciju.

Čak i bez bajpas punjenja, telefon će jednostavno sporije da se puni ukoliko se koristi dok je priključen na struju. Ukoliko korisnik primeti da se uređaj previše zagreva, preporučljivo je da prestane sa korišćenjem kako bi se sprečilo eventualno oštećenje baterije, iako većina savremenih telefona poseduje napredne sisteme za upravljanje baterijom i odvođenje toplote koji uglavnom uspešno kontrolišu povećanje temperature.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

Kada je ipak bolje sačekati da se punjenje završi

Iako korišćenje telefona tokom punjenja samo po sebi nije štetno, preporučljivo je izbegavati ga kada god je to moguće. Za brzu proveru poruke, kratak poziv, fotografisanje ili objavljivanje sadržaja nema razloga za brigu, dok se kod zahtevnijih zadataka, poput snimanja dužeg video sadržaja uz pomoć prenosive baterije, preporučuje praćenje temperature uređaja, iako to neće trajno oštetiti bateriju, već će samo usporiti brzinu punjenja.

Ideja da telefon uopšte ne treba koristiti tokom punjenja samo je jedna od brojnih rasprostranjenih zabluda o produžavanju veka trajanja pametnih telefona, koje često više zbunjuju nego što pomažu korisnicima da pravilno održavaju svoje uređaje.

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Punjenje preko noći i mit o praznoj bateriji

Druga česta zabluda jeste da telefon ne treba ostavljati priključen na punjač preko noći. Ovo jednostavno nije tačno, jer iako utičnica u tom periodu i dalje troši malu količinu takozvane fantomske energije, savremeni telefoni poseduju zaštitne mehanizme koji zaustavljaju punjenje čim uređaj dostigne sto procenata napunjenosti. Mnogi noviji modeli čak prilagođavaju proces punjenja navikama korisnika, koristeći sporo dopunjavanje kako bi sačuvali bateriju, a istovremeno obezbedili potpunu napunjenost do jutra.

Takođe, nije neophodno sačekati da se baterija potpuno isprazni pre nego što se telefon ponovo priključi na punjač. Naprotiv, za bolji dugoročni životni vek baterije preporučljivo je priključiti telefon na punjač kada je napunjenost između dvadeset i osamdeset procenata, umesto čekanja da se baterija u potpunosti isprazni.

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Šta je zapravo najvažnije zapamtiti

Kada se sve sabere, korišćenje telefona tokom punjenja ne bi trebalo da ošteti bateriju, osim ukoliko dovede do prekomernog pregrevanja uređaja. Ipak, ograničavanje korišćenja tokom punjenja i dalje ostaje dobra praksa, prvenstveno zato što omogućava da se baterija napuni što je brže moguće, a ne zato što je to neophodno radi zaštite same baterije od oštećenja.

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