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Toplotni talasi poslednjih dana ne predstavljaju izazov samo za ljude - sve češće probleme imaju i pametni telefoni, tableti i drugi elektronski uređaji. Kada spoljne temperature naglo porastu, uređaji se brže zagrevaju, naročito tokom punjenja, igranja igara ili korišćenja navigacije. U želji da ih što pre rashlade, mnogi korisnici posežu za metodama koje na prvi pogled deluju logično, ali mogu izazvati ozbiljna oštećenja.

Jedan od saveta koji se poslednjih nedelja ubrzano širi društvenim mrežama jeste stavljanje telefona u frižider ili čak zamrzivač. Iako takvo rešenje deluje kao brz način da se uređaj ohladi, serviseri upozoravaju da nagla promena temperature može napraviti više štete nego samo pregrevanje. Umesto da zaštiti telefon, ovakav potez često skraćuje njegov vek trajanja.

I telefoni mogu da dožive toplotni udar Foto: Shutterstock

Servisi beleže sve više oštećenja od vlage

Da problem nije zanemarljiv potvrđuju i iskustva servisera. Džejmi Farnel rekao je da je u poslednje vreme primio veliki broj uređaja sa tragovima vlage u unutrašnjosti, a sumnja da su mnogi od njih oštećeni upravo nakon pokušaja brzog hlađenja u frižiderima ili zamrzivačima. Takvi kvarovi posebno su učestali tokom letnjih meseci i perioda ekstremnih vrućina.

Tokom jednog od najtoplijih dana njegov servis primio je iPad sa ozbiljno oštećenom i naduvanom baterijom. Ovakvi slučajevi pokazuju da kombinacija visokih temperatura i pogrešnog načina hlađenja može imati mnogo ozbiljnije posledice od privremenog pregrevanja uređaja. U nekim situacijama šteta postaje trajna i zahteva skupu popravku ili zamenu uređaja.

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Zašto frižider nije dobro rešenje

Na prvi pogled deluje sasvim logično da će hladan vazduh brzo rešiti problem pregrejanog mobilnog telefona. Međutim, najveća opasnost zapravo nije sama niska temperatura, već kondenzacija koja nastaje kada se zagrejan uređaj naglo izloži hladnom okruženju. Vlaga tada može dospeti u priključak za punjenje, zvučnike i druge otvore kroz koje lako stiže do unutrašnjih komponenti.

Problemi se ne završavaju ni kada telefon izvadite iz frižidera. Čim hladan uređaj ponovo dođe u kontakt sa toplim vazduhom, kondenzacija se može stvoriti iznova, baš kao što se oroši hladna flaša tokom vrelog letnjeg dana. Zbog toga kratkotrajno hlađenje često stvara novi problem umesto da reši postojeći.

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Vlaga može trajno da ošteti elektroniku

Čak i mala količina vlage može izazvati koroziju, kratke spojeve i oštećenja osetljivih elektronskih komponenti. Osim toga, nagle promene temperature mogu oslabiti lepkove, zaštitne spojeve i druge delove koji drže uređaj na okupu. Posledice se ponekad ne vide odmah, već se kvarovi pojavljuju tek nakon nekoliko dana ili nedelja.

Ni litijumske baterije ne podnose ekstremne temperaturne promene. One su projektovane da rade u određenom temperaturnom opsegu, pa naglo hlađenje može negativno uticati na njihove performanse i dugotrajnost. Zato stručnjaci upozoravaju da frižider nikada ne bi trebalo koristiti kao način za rashlađivanje telefona.

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Popularni internet saveti naprave više štete nego koristi

Farnel ovaj trend poredi sa nekada veoma popularnim savetom da se mokar telefon stavi u posudu sa pirinčem. Iako je taj trik godinama važio za najbolje rešenje, pokazalo se da ne uklanja vlagu iz unutrašnjosti uređaja, a sitne čestice pirinča mogu dodatno napraviti probleme ako dospeju u otvore telefona. Mnogi slični saveti opstaju na internetu uprkos tome što ih stručnjaci odavno osporavaju.

Umesto improvizovanih metoda, proizvođači poput Apple-a i Samsung-a preporučuju znatno jednostavniji pristup. Telefon treba skloniti sa direktnog sunca, skinuti zaštitnu masku, prekinuti punjenje i zatvoriti aplikacije koje opterećuju procesor, a zatim sačekati da se uređaj prirodno ohladi. To je najbezbedniji način da se temperatura vrati u normalu bez rizika od dodatnih oštećenja.

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Šta uraditi kada se telefon pregreje

Ako primetite da je telefon neuobičajeno vruć, najpre ga premestite u hladovinu ili drugu prostoriju sa boljim protokom vazduha. Skinite zaštitnu masku kako bi toplota lakše izlazila iz uređaja i zatvorite aplikacije koje najviše opterećuju procesor, poput igara, kamere ili navigacije. Nekoliko minuta bez intenzivnog korišćenja često je dovoljno da temperatura počne da opada.

Ukoliko se uređaj puni, prekinite punjenje dok se potpuno ne ohladi. Izbegavajte frižider, zamrzivač, led ili druge metode naglog hlađenja, jer mogu izazvati kondenzaciju i dodatna oštećenja. Ako se telefon često pregreva čak i pri uobičajenom korišćenju, to može biti znak problema sa baterijom ili drugim unutrašnjim komponentama, pa je najbolje da uređaj pregleda ovlašćeni servis.