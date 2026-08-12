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Zamislite da završite partiju League of Legends-a, a odmah zatim dobijete zahtev za prijateljstvo od profila koji deluje kao obična devojka. Ubrzo stiže poruka o tome kako dobro igrate, razgovor postaje opušteniji, a novi kontakt predlaže da nastavite komunikaciju na Discordu. Upravo takav obrazac ponašanja istraživači Malwarebytes-a povezuju sa kampanjama u kojima automatizovani nalozi pokušavaju da privuku gejmere.

Na prvi pogled, ništa ne mora da deluje posebno sumnjivo. Bot može da koristi pohvale, neobavezna pitanja i flert kako bi stvorio utisak da iza profila stoji stvarna osoba. Nakon prelaska na Discord, komunikacija postaje prisnija, stižu sugestivne fotografije, a zatim i poziv da korisnik poseti određeni OnlyFans nalog. U nekim slučajevima cilj je samo da korisnik postane pretplatnik, ali isti pristup može da bude uvod u mnogo opasniji napad.

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Kada „devojka“ zapravo nije osoba sa fotografije

Malwarebytes je pratio jednu takvu kampanju i otkrio da profil koji je bot promovisao nije nužno bio očigledna prevara. Nalog na OnlyFansu imao je gotovo 20.000 lajkova, dok je mesečna pretplata bila ponuđena za 3,75 dolara uz navodni popust od 85 odsto u odnosu na cenu od 25 dolara. Na prvi pogled, korisnik bi mogao da zaključi da je samo naišao na agresivnu promociju sadržaja, a ne na automatizovanu kampanju.

Međutim, fotografije koje je bot slao dale su drugačiju sliku. Obrnuta pretraga pokazala je da se iste slike pojavljuju na drugim, nepovezanim sajtovima i u jednom YouTube videu, dok su i drugi korisnici prijavili da su dobijali identične fotografije. To ukazuje da iza komunikacije nije nužno jedna osoba sa fotografija, već sistem koji može da koristi unapred pripremljenu biblioteku sadržaja i automatizovane poruke.

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Cilj ponekad nije pretplata, već vaš nalog

U tome je i najvažnija razlika između ove vrste kontakta i klasične phishing prevare. Korisnik u početnoj fazi ne dobija lažnu stranicu za prijavljivanje, ne traži se od njega lozinka i ne šalje mu se fajl koji treba da instalira. Umesto toga, dobija razgovor koji izgleda lično, a zatim link ka stvarnom ili navodno stvarnom nalogu na platformi za sadržaj za odrasle.

Problem nastaje zato što se isti model komunikacije može iskoristiti i za slanje zlonamernih linkova. Istraživači upozoravaju da pojedini botovi nakon uspostavljanja kontakta mogu pokušati da navedu korisnika da klikne na link koji vodi ka krađi Discord naloga ili pristupnih podataka za druge servise. Tako nešto što počne kao bezazlen zahtev za prijateljstvo može da se završi mnogo ozbiljnijim bezbednosnim problemom.

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Bot može da zna kada ste završili partiju

Istraživači pretpostavljaju da operateri ovih kampanja koriste podatke dostupne preko različitih API-ja kako bi pronalazili igrače i pratili kada završe partiju. To bi objasnilo zašto se zahtev za prijateljstvo pojavljuje upravo u trenutku kada igrač izlazi iz meča. Što je kontakt vremenski prirodniji, to je veća šansa da korisnik neće odmah posumnjati da razgovara sa automatizovanim nalogom.

Da komunikacija zaista može biti automatizovana pokazao je i jedan jednostavan test. Kada je korisnik namerno prestao da odgovara, bot mu se ponovo javio i pitao zbog čega ćuti, uz fotografiju koja je odgovarala tonu razgovora. Malwarebytes je pokušao i da natera jednog od botova da otkrije instrukcije koje koristi u pozadini, ali sistem nije napustio svoju ulogu i nastavio je da razgovara kao da je reč o osobi.

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AI flert postaje novi mamac za gejmere

Istraživači ipak ne mogu sa sigurnošću da kažu da je svaki od ovih sistema potpuno automatizovan. Moguće je da operateri kombinuju unapred pripremljene scenarije sa tekstom koji generiše veliki jezički model, dok su raniji radnici koji su upravljali OnlyFans nalozima opisivali i modele u kojima ljudi i botovi zajedno odgovaraju pratiocima u ime kreatora sadržaja. U takvom sistemu cilj može biti jednostavno povećanje broja pretplata ili bakšiša, ali ista infrastruktura može biti iskorišćena i za prevare.

Za gejmere je zato problem veći od pitanja da li je osoba sa druge strane zaista zainteresovana za razgovor. Neočekivani zahtev za prijateljstvo, brzo prebacivanje komunikacije na drugu platformu i poruke koje postaju prisne u neuobičajeno kratkom roku predstavljaju dovoljan razlog za oprez. Igrači League of Legendsa mogu dodatno uključiti režim strimovanja kako bi ograničili količinu podataka dostupnih drugima, dok je najvažnije pravilo jednostavno: ne pretpostavljati da je profil stvaran samo zato što razgovor deluje lično.