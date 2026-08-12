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Ideja za Good Husband nije nastala u kancelariji, na sastanku investitora ili posle višemesečnog razvoja tehnologije. Počela je mnogo običnije: Zejnab Imiči Alhasan primila je od svog muža nekoliko poruka koje su joj zvučale toliko neobično da je rekla prijateljici Sari Kurtis da „to nije normalno“. Kurtis se našalila da možda koristi AI bot da joj odgovara, a ono što je trebalo da ostane obična šala ubrzo je preraslo u razgovor o tome da li bi veštačka inteligencija mogla da pomogne ljudima koji ne umeju lako da pronađu prave reči u emotivnim situacijama.

Njih dve su nastavile da razmišljaju o toj ideji i počele da istražuju postoji li stvarna potreba za takvim proizvodom. Alhasan kaže da su tada zaključile da postoji prostor na tržištu za alat namenjen muškarcima koji žele da komuniciraju bolje sa partnerkom, ali u trenutku svađe, nesporazuma ili emotivno teškog razgovora ne znaju kako da sroče ono što zaista žele da kažu. Tako je iz jedne bračne šale nastala ideja za AI alat čija je osnovna namena da pomogne korisniku da jasnije izrazi ono što već želi da kaže.

Veštačka inteligencija Srpkinjama gleda u šolju Foto: Shutterstock

Nije zamišljen da govori umesto vas

Suština Good Husbanda nije da AI vodi vezu umesto korisnika, već da mu pomogne da se snađe u razgovorima u kojima emocije mogu da otežaju komunikaciju. Osnivačice tvrde da su tokom istraživanja promenile i jednu od svojih početnih pretpostavki: problem, prema njihovom viđenju, nije nužno u tome što muškarci ne žele da razgovaraju ili im nije stalo do odnosa, već u tome što u napetom trenutku često ne uspevaju da pronađu način da svoje misli pretoče u reči.

Upravo tu proizvod pokušava da pronađe svoju ulogu. Korisnik može da dobije pomoć u formulisanju odgovora, izražavanju namere i pristupu neslaganju na način koji više vodi ka rešavanju problema nego ka njegovom dodatnom produbljivanju. To je važna razlika: Good Husband se ne predstavlja kao zamena za partnera, prijatelja ili savetnika, već kao svojevrsna privatna pomoć pri komunikaciji. Koliko je takav pristup koristan u stvarnim odnosima tek treba da pokaže tržište.

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Prvu verziju napravile za samo 24 sata

Brzina kojom je ideja pretvorena u proizvod gotovo je jednako zanimljiva kao i njen neobičan početak. Alhasan i Kurtis su dugogodišnje prijateljice i već su zajedno pokretale druge poslove, pa su, prema Alhasan, imale dovoljno poverenja jedna u drugu da brzo pređu sa razgovora na testiranje ideje. Kada su istraživanje i početna provera tržišta pokazali da bi koncept mogao da ima potencijal, odlučile su da ga zaista naprave.

Prva verzija sajta bila je dostupna već u roku od 24 sata. Taj potez pokazuje drugačiji pristup razvoju proizvoda: umesto da godinama unapred grade kompletnu platformu, osnivačice su prvo želele da vide postoji li interesovanje za samu ideju. Ako korisnici pokažu da im takva pomoć zaista treba, proizvod može da se razvija dalje na osnovu onoga što traže i koriste.

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Koliko AI sme da zna o nečijoj vezi?

Good Husband ulazi u posebno osetljivo područje jer se od njega očekuje da pomaže u razgovorima koji mogu sadržati veoma lične informacije. Zbog toga je privatnost jedan od ključnih delova načina na koji osnivačice predstavljaju proizvod. Alhasan navodi da su razgovori privatni i da kompanija nema uvid u pojedinačne razgovore korisnika niti u konkretne obrasce njihovog korišćenja. To istovremeno znači da kompanija, barem u ovoj fazi, nema pristup tim razgovorima kako bi na osnovu njih pratila šta korisnici najčešće pitaju.

Trenutna ponuda ima tri nivoa: besplatnu verziju, Good Husband za 9 dolara mesečno i Better Husband za 19 dolara mesečno. Plaćene opcije uključuju dodatne funkcije, poput podsetnika za rođendane i godišnjice, predloga za pažljive gestove, kao što su cveće ili organizovanje izlaska, kao i Coaching Mode namenjen detaljnijoj pomoći oko razgovora i problema u vezi. Drugim rečima, proizvod pokušava da se proširi sa običnog pisanja poruka na širu vrstu asistencije u svakodnevnom funkcionisanju veze.

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Od AI pomoćnika do aplikacije

Sadašnja verzija nije zamišljena kao krajnja tačka. Kurtis kaže da je cilj da Good Husband preraste u posebnu aplikaciju, a dugoročno žele i integraciju sa WhatsApp aplikacijom, kako bi pomoć bila dostupna direktno u trenutku kada korisniku zatreba. Ideja je jednostavna: umesto da osoba mora posebno da otvara servis kada nastane problem, pomoć bi bila tamo gde se razgovor već odvija.

Ali upravo tu se pojavljuje i veće pitanje koje ovaj proizvod nosi sa sobom: ako AI pomaže nekome da napiše poruku partneru, da li je ta poruka i dalje iskrena? Osnivačice smatraju da jeste, jer tehnologija, prema njihovom viđenju, ne stvara osećanje niti nameru — ona samo pomaže osobi da ih bolje izrazi. Ipak, njihova dugoročnija vizija ide mnogo dalje, uključujući mogućnost da AI jednog dana utiče i na način na koji ljudi pronalaze partnere i grade odnose. Za sada, međutim, njihova osnovna ideja ostaje jednostavnija: tehnologija ne treba da odlučuje umesto ljudi, već da im pomogne kada im ponestane pravih reči.