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Rusija je predstavila Volna Kupol Garant, sistem za elektronsko ratovanje koji je, prema tvrdnjama njegovih autora, namenjen ometanju Starlink komunikacije na neobičan način. Umesto da se fokusira na terminale na zemlji, sistem usmerava radio-signale prema satelitima i pokušava da poremeti njihov prijem u delu mreže koji pokriva određeno područje.

Dmitrij Kuzjakin, glavni konstruktor Centra za integrisana bespilotna rešenja, tvrdi da cilj nije fizičko oštećenje satelita. Prema njegovom objašnjenju, dejstvo bi trebalo privremeno da spreči konkretni satelit da opslužuje terminale na zemlji, dok bi se normalna komunikacija vraćala tek nakon određenog vremena po prestanku ometanja.

Foto: printscreen YT

„Zaslepljuje“ antene Starlink satelita

Za razliku od klasičnog ometanja, gde je izvor smetnji usmeren prema korisničkoj opremi, Volna Kupol Garant navodno cilja prijemne antene na samim satelitima. Sistem koristi usmerene visokofrekventne radio-signale kojima bi trebalo da preoptereti prijem i tako privremeno prekine komunikaciju sa terminalima koji se nalaze ispod pogođene oblasti.

Prema dostupnim navodima, sistem proizvodi smetnje u osam frekvencijskih opsega za prenos podataka, od kojih je svaki širok 62,5 MHz. Za to koristi usmerene fazne antenske nizove, projektovane da deluju prema Starlink satelitima koji se nalaze na visinama od približno 500 kilometara.

Foto: printscreen YT

Pokriva 20 kvadratnih kilometara

Volna Kupol Garant nije mali uređaj koji se jednostavno postavi na jednu lokaciju. Komplet se, prema objavljenim informacijama, sastoji od šest modula na prikolicama, pri čemu svaki modul ima po dve pokretne satelitske antene smeštene ispod radio-propusnih zaštitnih kupola.

Takva konstrukcija omogućava da antene ostanu postavljene na prikolicama ili da budu raspoređene odvojeno na zemlji. Prema tvrdnjama koje prate predstavljanje sistema, jedan komplet može da stvori zonu ometanja Starlink komunikacije površine do 20 kvadratnih kilometara. Istovremeno, njegova veličina i broj aktivnih antena predstavljaju moguću slabost, jer bi takva konfiguracija mogla biti lakše uočljiva elektronskim izviđanjem.

1/6 Vidi galeriju Rusija pokazala novi sistem protiv Starlinka: Ometanje usmereno direktno prema satelitima Foto: printscreen YT

Prekid veze ne mora da bude trenutan

Jedan od zanimljivijih navoda vezanih za Volna Kupol Garant odnosi se na period nakon prestanka ometanja. Kuzjakin tvrdi da komunikacija ne mora odmah da bude obnovljena, već da satelitu može biti potrebno još nekoliko minuta da se vrati u normalan režim rada.

To znači da se efekat sistema, prema toj tvrdnji, ne završava u trenutku kada prestane emitovanje smetnji. Ipak, važno je naglasiti da se informacije o dometu i efektima sistema zasnivaju na navodima njegovih autora i ruskih zvaničnika, pa dostupne tvrdnje ne treba posmatrati kao nezavisno potvrđene performanse.

Foto: Shutterstock

Starlink postaje mnogo više od interneta

Satelitske komunikacije danas imaju mnogo širu ulogu od običnog pristupa internetu. Njihove mogućnosti koriste se za komunikaciju, izviđanje, navigaciju i podršku bespilotnim sistemima, što ih čini važnim delom savremene vojne infrastrukture. Zbog toga se paralelno razvijaju i tehnologije čiji je cilj da takve veze ometaju ili privremeno prekinu.

Predstavljanje Volna Kupol Garant pokazuje upravo taj trend: kako satelitske mreže dobijaju sve veću ulogu, raste i interesovanje za načine njihovog ometanja. Posebnost ovog sistema, prema ruskim tvrdnjama, jeste pokušaj da se problem reši direktnim dejstvom prema satelitu, čime se elektronsko ratovanje dodatno pomera iznad zemlje i u pravcu orbitalne infrastrukture.