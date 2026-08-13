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Fibi Gejts, 23-godišnja ćerka Bila Gejtsa i suosnivačica kompanije Phia, našla se u centru ozbiljne kontroverze nakon što su interne poruke ukazale na moguće saznanje o praksi koja je kompaniji omogućavala da sebi pripisuje prodaje koje nije ostvarila. U pitanju je takozvani „cookie stuffing“, tehnika u affiliate marketingu koja može omogućiti da se provizija naplati za kupovinu do koje određeni partner zapravo nije doveo.

Ono što ovu priču čini posebno ozbiljnom jeste pravni aspekt. Korporativna pravnica Arijel Givner navela je da se ovakva praksa u Sjedinjenim Američkim Državama može tretirati kao savezna elektronska prevara i upozorila da bi maksimalna kazna mogla da iznosi do 20 godina zatvora, uz novčane kazne i restituciju. To nije najava da će Gejts biti osuđena, niti znači da je protiv nje podignuta optužnica, ali pokazuje koliko ozbiljno potencijalni pravni epilog može izgledati ako bi nadležni organi utvrdili elemente krivičnog dela.

Fibi Gejts Foto: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uzimala proviziju za prodaje koje nije dovela

Phia je predstavljena kao lični pomoćnik za kupovinu u obliku ekstenzije za pregledač. Njena uloga je da korisnicima pomogne da pronađu bolje ponude za odeću i modne dodatke, dok kompanija dobija proviziju kada korisnik preko njenog sistema obavi kupovinu kod partnerskog trgovca. Međutim, istraga je ukazala na navode da je Phia mogla da dobije zaslugu i za prodaje u kojima njena usluga nije imala stvarnu ulogu.

Mehanizam se zasnivao na automatskom postavljanju kolačića za praćenje. Ekstenzija je, prema navodima, mogla da otvori pozadinsku karticu i postavi sopstveni kolačić kada korisnik već obavlja kupovinu, čak i kada je drugi partner legitimno doveo korisnika do prodavca. Na taj način Phia bi mogla da preuzme pripisivanje prodaje i odgovarajuću proviziju. Stručnjak za affiliate marketing Ben Edelman ranije je naglasio da provizija treba da bude zasnovana na stvarnom kliku korisnika, a ne na lažnom, simuliranom ili naknadno generisanom kliku.

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Interne poruke menjaju sliku slučaja

Kada je Phia suočena sa pitanjima o spornoj funkciji, predstavnik kompanije govorio je o „tehničkim anomalijama“. Kompanija je navela da je njen tim reagovao čim je upozoren na problem, da je funkcija identifikovana i da su preduzete mere kako bi bila uklonjena. Takvo objašnjenje ostavilo je prostor da se slučaj posmatra kao ozbiljan tehnički propust.

Nove interne poruke, međutim, otvaraju mnogo neprijatnije pitanje: koliko se zapravo znalo o funkciji i njenom načinu rada? U poruci od 18. decembra prošle godine, Fibi Gejts je navodno pitala da li je automatsko postavljanje kolačića aktivno na svim sajtovima sa kuponima kako bi se kompaniji omogućila zarada na celokupnom prometu. U drugoj poruci, suosnivačica Sofija Kjаni navodno je podržala nastavak takvog pristupa, iako je inženjer upozorio da bi automatsko postavljanje kolačića moglo biti protivno pravilima usklađenosti.

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Brojke dodatno pojačavaju sumnje

Jedan podatak posebno privlači pažnju. Nakon uklanjanja sporne funkcije, prosečni dnevni prihod Phia navodno je pao sa oko 80.000 dolara na između 10.000 i 28.000 dolara. Prema dostupnim podacima, „cookie stuffing“ je samo tokom juna činio procenjenih 51 odsto svih prodaja koje je Phia pripisivala sebi.

Zbog toga se pitanje više ne svodi samo na to da li je određena funkcija predstavljala tehničku grešku. Ako su brojke tačne, uklanjanje funkcije imalo je dramatičan uticaj na prihod kompanije. Pojedini affiliate partneri već su prekinuli saradnju sa Phia nakon što su navodi dospeli u javnost, dok je kompanija saopštila da je spornu funkciju isključila i da preduzima korake za rešavanje problema.

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Slična prevara već je završila zatvorskom kaznom

Ovo nije prvi put da „cookie stuffing“ dovede do ozbiljnih pravnih posledica. Šon Hogen, koji je vodio veliki eBay affiliate program, bio je tužen 2008. godine zbog prevare povezane sa sličnom praksom. Nekoliko godina kasnije, 2014, osuđen je na pet meseci zatvora nakon što je utvrđeno da je prevario eBay za navodnih 28 miliona dolara marketinških naknada.

Upravo taj slučaj daje dodatnu težinu upozorenju o mogućim posledicama za sličnu praksu. Arijel Givner navodi maksimalnu kaznu do 20 godina zatvora, uz novčane kazne i restituciju, ali takva cifra predstavlja zakonski maksimum, a ne prognozu kazne za Fibi Gejts. Za sada nema potvrde da je ona optužena ili da se protiv nje vodi krivični postupak.

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Da li će Fibi Gejts završiti pred sudom

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je eBay bio finansijski povezan sa Phia, dok je upravo ta kompanija ranije učestvovala u postupku protiv Šona Hogena zbog slične prakse. Nezavisna novinarka Liz Morton ukazala je na ovu povezanost i navela da bi i Etsy mogao imati osnov za pravni postupak. Za sada, međutim, nije poznato da li će bilo koja od tih kompanija pokrenuti tužbu.

Za Fibi Gejts ovo znači da se priča više ne vrti samo oko jedne sporne funkcije u aplikaciji. Interne poruke, dramatičan pad prihoda nakon njenog uklanjanja i potencijalna pravna kvalifikacija prakse otvorili su pitanje odgovornosti na najvišem nivou kompanije. Ako bi nadležni organi utvrdili da je postojala namerna prevara, posledice bi mogle biti daleko ozbiljnije od poslovnog skandala ali dok se to ne utvrdi, navodi o mogućoj krivičnoj odgovornosti ostaju upravo to: navodi.