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Elizabet Benz iz Bafala dobila je u septembru 2025. poziv koji nijedan roditelj ne želi da primi. Sa druge strane čula je glas svog 16-godišnjeg sina Džona, koji je plakao i govorio da je njegov prijatelj mrtav. Nekoliko trenutaka kasnije telefon je preuzeo muškarac koji je tvrdio da je upravo ubio dečakovog prijatelja i da će ubiti i Džona ako mu ne donese 7.500 dolara na parking Walmart-a. Benz nije imala vremena da razmišlja. Krenula je po novac.

U tom trenutku prevara je već uradila ono zbog čega je bila napravljena: izazvala je paniku dovoljno jaku da potisne proveru činjenica. Spas je stigao kada je Džonov brat uspeo da stupi u kontakt sa njim. Džon je bio na fudbalskoj utakmici. Nije bio otet, nije bio povređen i nije mu pretio nikakav ubica. Glas koji je njegova majka čula bio je deepfake napravljen veštačkom inteligencijom. „Nisam mogla da verujem“, rekla je Benz.

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Pored tajne reči panika bila jača

Najjeziviji deo priče nije samo to što je AI uspeo da imitira glas deteta. Benz i njena porodica već su imali dogovorenu kodnu reč upravo za situacije poput ove. Problem je bio što joj tokom poziva nije palo na pamet da je zatraži. Kada vam neko kaže da vam je dete u životnoj opasnosti, logika lako ustupa mesto instinktu.

Zato stručnjaci savetuju da porodice unapred dogovore reč ili frazu koju napadač ne može lako da pogodi. Ona ne treba da bude nešto očigledno, već detalj poznat samo ljudima koji bi trebalo da je koriste. Hani Farid, stručnjak za deepfake tehnologiju, kaže da on i njegova supruga imaju sopstvenu lozinku za neuobičajene pozive. Nije potrebna kada neko zove zbog svakodnevne stvari, ali jeste kada se iznenada traži novac ili se tvrdi da se dogodilo nešto ozbiljno.

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Najopasniji deo prevare nije glas

Napadači ne moraju da vas ubede u sve. Dovoljno je da vas ubede da nemate vremena za proveru. Geri Šildhorn, advokat koji je i sam bio meta deepfake prevare, izdvaja tri znaka: sve mora da se uradi odmah, novac se traži u obliku koji je teško pratiti i žrtvi se sugeriše da ne razgovara sa drugima. Kada se ta tri elementa pojave zajedno, cilj je jasan držati osobu u strahu i sprečiti je da razmisli.

Takva taktika može da bude posebno efikasna kada se koristi glas člana porodice. Ako čujete roditelja, partnera ili dete kako panično traži pomoć, prirodna reakcija nije da analizirate kvalitet zvuka. Želite da pomognete. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da sama svest o deepfake tehnologiji nije dovoljna. Potrebno je unapred odlučiti šta ćete uraditi kada se dogodi nešto što vas potpuno izbaci iz ravnoteže.

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Ne proveravajte glas proverite priču

Ako neko iznenada traži novac zbog navodne nesreće, otmice ili druge hitne situacije, razgovor ne bi trebalo da se završi prvim odgovorom. Kodna reč je jedna mogućnost, ali nije jedina. Pozovite osobu na broj koji već imate, kontaktirajte drugog člana porodice ili proverite informaciju drugim putem. Ako druga strana insistira da ostanete na vezi i da nikome ništa ne govorite, to je dodatni razlog za sumnju.

Važno je i kako reagujete na zahtev za novac. Gotovina, kriptovalute i poklon-kartice posebno su problematični jer ih je teško pratiti i vratiti. Isto važi za poruke koje stvaraju osećaj da će svako odlaganje imati katastrofalne posledice. Pravi problem nije samo mogućnost da AI napravi uverljiv glas. Problem je što kriminalci mogu taj glas da spoje sa pričom koja je napravljena da čoveka natera da reaguje pre nego što počne da proverava.

Platne kartice Foto: Shutterstock

Odbrana se dogovara pre zvona

Hani Farid upozorava da će ovakvi scenariji postajati sve češći kako AI bude napredovao. Poziv može stići usred noći, može sadržati glas poznate osobe, a u budućnosti može uključivati i uverljiv video-poziv. Slična tehnika može se koristiti i na poslu umesto člana porodice, napadač može imitirati nadređenog i zahtevati hitnu uplatu ili pristup nalogu.

Zato je najkorisnija priprema ona koja traje nekoliko minuta, ali se ponavlja povremeno. Dogovorite kodnu reč, odlučite kada se koristi i napravite pravilo da se svaki neobičan zahtev proverava drugim putem pre nego što se pošalje novac. Benz je imala kodnu reč, ali je u trenutku najvećeg straha nije iskoristila. Upravo je to možda najvažnija lekcija njenog slučaja: nije dovoljno imati plan za prevaru morate unapred uvežbati da ga se setite kada vam neko kaže da je vaše dete u opasnosti.