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Plug-in hibridi ne izgledaju naročito dobro kada se pogledaju rezultati velikih istraživanja pouzdanosti. Consumer Reports je utvrdio da vlasnici električnih i plug-in hibridnih vozila u proseku prijavljuju oko 80 odsto više problema nego vlasnici automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Problem je, međutim, što su EV i PHEV vozila u tom istraživanju posmatrana zajedno, pa iz tog podatka nije moguće zaključiti koliko problema otpada baš na plug-in hibride.

Ni podaci JD Power ne daju potpuno jednostavan odgovor. Njihovo istraživanje za 2026. godinu takođe se u velikoj meri oslanja na ono što vlasnici sami prijavljuju, pa postoji mogućnost da nezadovoljni vozači češće učestvuju u anketama. Consumer Reports je podatke prikupio od oko 380.000 vlasnika iz svoje baze pretplatnika, dok JD Power ispitanike bira na osnovu podataka o registraciji i vlasništvu vozila. JD Power je u aprilu 2026. počeo i da prikuplja podatke o popravkama iz prodajnih salona, što bi u narednim istraživanjima trebalo da pruži dodatnu sliku o stvarnim kvarovima.

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Jedan može biti odličan - drugi problem

Uprkos tim ograničenjima, oba istraživanja ukazuju na razliku između plug-in hibrida i drugih pogonskih sistema. Ali kada se pogleda šta se dešava sa konkretnim modelima, postaje jasno da nisu svi PHEV automobili isti. Razlike mogu biti velike čak i kada se porede dve verzije istog automobila, samo sa različitim pogonom.

Mazda CX-90 je dobar primer. Ovaj SUV može da se dobije sa benzinskim rednim šestocilindarskim motorom ili kao plug-in hibrid. Kod PHEV verzije kombinacija benzinskog i električnog pogona nije ostavila naročito dobar utisak, dok je verzija sa klasičnim motorom ocenjena sa 9 od 10. Slično mišljenje imao je i Edmunds, koji je bio mnogo zadovoljniji benzinskom CX-90 nego PHEV verzijom.

Foto: Mazda

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Više tehnologije - više kvarova

Plug-in hibrid mora da uskladi dva različita načina pogona. Tu su motor sa unutrašnjim sagorevanjem, električni motor, veća baterija i sistem za punjenje, a sve mora da funkcioniše kao jedna celina. Kada nešto ne radi kako treba, problem zato ne mora da bude vezan samo za jednu komponentu. Upravo ta složenost jedan je od razloga zbog kojih noviji PHEV modeli mogu imati više problema od klasičnih automobila.

Situacija je dodatno komplikovana time što je mnogo PHEV modela relativno novo na tržištu. Za razliku od klasičnih hibrida, koji su se razvijali decenijama, plug-in hibridi još nemaju jednako dugu istoriju. Zbog toga iskustvo proizvođača sa ovom tehnologijom može da napravi veliku razliku. Nije dovoljno znati da automobil ima PHEV pogon; važno je i koliko je dobro taj sistem izveden.

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Toyota RAV4 - pouzdan PHEV model

Toyota RAV4 Prime je upravo suprotan primer od Mazde CX-90. Ovaj plug-in hibrid je u više testova i ocena prolazio bolje od verzije sa klasičnim pogonom. Model iz 2021. godine ostvario je 87 od 100 poena za kvalitet i pouzdanost u istraživanju JD Power, uz ukupnu ocenu od 82 poena. U istom poređenju nadmašio je neke konkurente, među kojima su Jeep Cherokee i Honda CR-V.

Iskustva sa Toyota PHEV modelima takođe su uglavnom pozitivna kada je pouzdanost u pitanju, a RAV4 Prime se našao i na listi najpouzdanijih Toyotinih SUV modela. Zato je teško tvrditi da je sam PHEV pogon dovoljan razlog za izbegavanje određenog automobila. RAV4 Prime pokazuje da dobro razvijen plug-in hibrid može da bude veoma pouzdan, čak i kada kategorija kao celina ima lošije rezultate.

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Najvažnije je koji PHEV kupujete

Ako se svi podaci posmatraju zajedno, postoji dovoljno razloga da se na plug-in hibride gleda sa određenom rezervom. Istraživanja ukazuju na više prijavljenih problema, ali istovremeno pokazuju i koliko način prikupljanja podataka može da utiče na rezultat. Još važnije, poređenje konkretnih modela otkriva ogromne razlike koje se izgube kada se svi PHEV automobili stave u jednu grupu.

Zato odgovor nije da su plug-in hibridi jednostavno nepouzdani. Neki jesu problematičniji, dok drugi mogu da budu veoma dobar izbor. Mazda CX-90 i Toyota RAV4 Prime lepo pokazuju tu razliku. Ako je pouzdanost najvažnija, mnogo je korisnije istražiti konkretan model i njegov pogonski sistem nego automatski otpisati svaki automobil samo zato što nosi oznaku PHEV.