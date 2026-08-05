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Xpeng je zvanično predstavio G9L, veliki električni SUV sa pet sedišta koji će uskoro krenuti u prodaju kao globalni model. Novi automobil bi prema najavama trebalo da se pozicionira u višem segmentu tržišta, sa očekivanom cenom od oko 300.000 juana, što je približno 44.435 američkih dolara. Najveću pažnju privlači njegova tehnologija brzog punjenja, jer kompanija tvrdi da vozilo može da dobije oko 450 kilometara dodatnog dometa za samo devet minuta.

G9L predstavlja potpuno električni crossover koji proširuje ponudu kompanije u kategoriji velikih SUV modela. Xpeng je prethodno otkrio osnovne tehničke podatke tokom procesa homologacije na kineskom tržištu, a sada je potvrđeno da će ovaj model imati isključivo konfiguraciju sa pet sedišta. Takva odluka omogućava jasnije pozicioniranje vozila i sprečava direktno preklapanje sa novijim šestosedom GX modelom.

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Veći od poznatih rivala

Dimenzije Xpeng G9L jasno pokazuju ambiciju kompanije da se takmiči sa velikim SUV vozilima. Automobil je dug 5.120 mm, širok 1.999 mm i visok 1.795 mm, dok međuosovinsko rastojanje iznosi 3.100 mm. Za poređenje, novi model je čak 198 mm duži od BMW X5 generacije G05, što mu daje značajnu prednost kada je u pitanju prostor u kabini i prisustvo na putu.

Unutrašnjost je projektovana za pet putnika, uz fokus na komfor i naprednu opremu. Prednja sedišta nude električno podešavanje lumbalne podrške i bočne potpore, dok suvozačevo sedište dobija funkciju nultog položaja, poznatu kao zero-gravity režim. Među dodatnim elementima nalaze se ugrađeni frižider, AR-HUD sistem i prtljažni prostor zapremine 1.152 litra, što G9L svrstava među praktičnije modele u svojoj klasi.

1/6 Vidi galeriju Kineski električni gigant širi ponudu: Xpeng G9L stiže kao globalni SUV sa pet sedišta Foto: Shutterstock

Električna snaga od 577 "konja"

Xpeng G9L koristi sistem sa dva elektromotora i pogonom na sva četiri točka. Prednja osovina opremljena je motorom snage 160 kW, dok zadnji elektromotor razvija 270 kW. Ukupna kombinovana snaga sistema dostiže 430 kW, odnosno oko 577 konjskih snaga, što predstavlja veoma visok nivo performansi za veliki električni SUV.

Maksimalna brzina vozila iznosi 200 km/h, a kompanija posebno ističe prednosti 800V električne arhitekture. Ova tehnologija omogućava znatno brže punjenje u odnosu na starije sisteme i predstavlja jedan od glavnih aduta modela. Brzo dopunjavanje baterije trebalo bi da bude posebno važno korisnicima koji automobil koriste za duža putovanja i žele kraće zadržavanje na punjačima.

Najnoviji Xpeng identitet

Spoljašnji izgled modela G9L prati novi dizajnerski pravac koji je Xpeng već predstavio kroz GX. Vozilo dobija skrivene ručke vrata, električno zatvaranje vrata sa funkcijom mekog privlačenja, zatvoreni prednji deo karakterističan za električne automobile, izražene zadnje blatobrane i velike 22-inčne točkove koji dodatno naglašavaju njegovu veličinu.

Kabina kombinuje luksuzne detalje sa tehnološkim funkcijama koje su sve češće prisutne u modernim električnim vozilima. Pored komforne opreme, posebna pažnja posvećena je digitalnim sistemima i povezivanju, čime Xpeng pokušava da G9L pozicionira ne samo kao prevozno sredstvo već i kao naprednu tehnološku platformu na točkovima.

Veštačka inteligencija za volanom

Jedna od najvažnijih karakteristika modela G9L jeste druga generacija Xpeng Vision Language Action (VLA) sistema. Ova tehnologija koristi četiri AI Turing čipa sa ukupnom računarskom snagom od 2.250 TOPS, što omogućava napredne funkcije pomoći vozaču i obradu velikog broja podataka u realnom vremenu.

Sistem uključuje funkcije poput Navigate On Autopilot (NOA) i automatskog parkiranja, dok kompanija navodi da model postiže najbolje rezultate u klasi tokom moose testa. Xpeng takođe ističe dizajn sa višestrukim rezervnim sistemima, odnosno avijacijsku logiku redundanse, koja bi trebalo da poveća bezbednost u slučaju otkaza pojedinih komponenti.

Želi jaču poziciju na tržištu električnih vozila

Iako tačan datum početka prodaje Xpeng G9L još nije objavljen, aktivnosti kompanije ukazuju na to da bi lansiranje moglo biti veoma blizu. Novi SUV dolazi u trenutku kada proizvođač pokušava da dodatno proširi svoje prisustvo van Kine i ojača poziciju među globalnim proizvođačima električnih automobila.

Podaci China EV DataTracker pokazuju da je Xpeng tokom prve polovine 2026. godine isporučio 134.378 vozila na domaćem tržištu, što predstavlja pad od 24,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Zbog toga bi novi modeli poput G9L mogli imati važnu ulogu u budućoj strategiji kompanije, posebno ako uspeju da privuku kupce koji traže kombinaciju velikog prostora, visokih performansi i napredne tehnologije.