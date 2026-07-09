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BYD Sealion 7 jedan je od modela koji su pomogli kineskoj kompaniji da dodatno ojača poziciju na tržištu električnih automobila. Ovaj električni SUV srednje klase kombinovao je moderan dizajn, naprednu tehnologiju i BYD-ovu poznatu Blade bateriju, zbog čega je uspeo da privuče više od 215.000 kupaca u Kini. Međutim, uprkos tom uspehu, kompanija je odlučila da napravi neočekivan potez i prekine njegovu domaću prodaju.

Umesto nastavka borbe na najkonkurentnijem automobilskom tržištu na svetu, BYD će proizvodnju Sealion 7 sve više usmeravati ka međunarodnim tržištima. Odluka pokazuje da kompanija ne želi samo da bude najveći proizvođač električnih vozila u Kini, već da svoje najuspešnije modele pretvori u globalne proizvode.

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SUV napravljen za novu EV eru

Sealion 7 je potpuno električni SUV koji pripada srednjem segmentu i predstavlja jedan od BYD-ovih pokušaja da direktno odgovori na rastuću popularnost električnih krosovera širom sveta. Njegova glavna prednost bila je kombinacija prostora, tehnologije i konkurentne cene, što je postalo jedan od glavnih razloga uspeha kineskih električnih proizvođača.

Automobil koristi BYD e-Platform 3.0 Evo arhitekturu sa integrisanom cell-to-body konstrukcijom i Blade baterijom zasnovanom na litijum-gvožđe-fosfat tehnologiji. Ova tehnologija omogućila je kompaniji da ponudi baterijski sistem koji je poznat po bezbednosti i dugotrajnosti, dok istovremeno smanjuje troškove proizvodnje.

Dizajn i tehnologija bili su među glavnim adutima

Sealion 7 deo je BYD Ocean Network porodice modela, a njegov dizajn prati moderni izgled električnih SUV vozila sa naglašenom aerodinamikom i digitalnim elementima. Automobil je razvijen sa ciljem da privuče kupce koji traže alternativu tradicionalnim premijum električnim modelima.

Pored baterijske tehnologije, model je koristio savremene sisteme povezivanja i pomoć vozaču, što ga je pozicioniralo kao jedan od važnijih modela u BYD-ovoj ponudi. Upravo kombinacija tehnologije i pristupačnije cene pomogla je kompaniji da se izdvoji u sve većoj konkurenciji.

1/9 Vidi galeriju BYD završava domaću prodaju modela Sealion 7, električni SUV prelazi na međunarodna tržišta Foto: Shutterstock

Zašto BYD povlači ovaj model?

Iako brojke pokazuju da je Sealion 7 bio uspešan, kinesko tržište električnih automobila postalo je izuzetno teško za sve proizvođače. Veliki broj novih modela, agresivna konkurencija i promenjene navike kupaca doveli su do toga da čak i uspešni automobili moraju da se prilagođavaju novim okolnostima.

Kineski kupci poslednjih godina sve više pokazuju interesovanje za plug-in hibride, dok potpuno električni modeli više nisu jedini prioritet. U okviru BYD Ocean Network ponude, hibridni modeli ostvarili su znatno bolje rezultate od pojedinih potpuno električnih vozila.

Tokom prve polovine 2026. godine mesečne registracije električne verzije Sealion modela kretale su se između 100 i 300 vozila. Istovremeno, hibridni Sealion 06 ostvario je 18.856 isporučenih vozila samo tokom maja 2026. godine, pokazujući promenu interesa kupaca.

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Nije osvojio Kinu, ali bi mogao da osvoji svet

Iako je domaća prodaja oslabila, međunarodni rezultati pokazuju drugačiju sliku. Tokom juna 2026. godine izvezeno je 12.636 primeraka Sealion 7 modela, čime je vozilo postalo važan deo BYD-ovog globalnog rasta.

Cela Sealion porodica ostvarila je 47.624 globalne prodaje u junu, dok je ukupan broj prodatih vozila od početka godine dostigao 178.358 primeraka. U Australiji je model tokom istog meseca zabeležio 4.730 isporuka, dok je od februara 2025. godine tamo prodato više od 25.000 vozila.

BYD pronašao gde Sealion 7 može više da vredi

Preusmeravanje proizvodnje ka izvozu omogućava BYD-u da iskoristi postojeće kapacitete i plasira tehnologiju na tržišta gde električni automobili imaju drugačiju cenovnu poziciju. Automobil koji se u Kini suočava sa velikom konkurencijom može van nje imati mnogo veću tržišnu vrednost.

Modeli koji u Kini ciljaju cenovni rang oko 200.000 juana, odnosno približno 29.427 dolara, na evropskim tržištima često se prodaju za znatno više iznose. Za BYD to predstavlja veliku poslovnu priliku, jer kompanija može da kombinuje kinesku proizvodnu efikasnost sa tržištima gde električna vozila još uvek imaju veći prostor za rast.

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Nova faza BYD-ove strategije

Povlačenje Sealion 7 iz Kine ne predstavlja kraj jednog modela, već promenu njegovog pravca. BYD sada koristi međunarodna tržišta kao sledeći veliki prostor za rast, dok istovremeno prilagođava ponudu sve zahtevnijem kineskom tržištu.

Automobil koji je kod kuće postao žrtva ogromne konkurencije sada dobija novu šansu širom sveta. Za BYD, Sealion 7 više nije samo električni SUV - postaje deo šire strategije kojom kompanija želi da kineske automobile pretvori u globalne lidere.