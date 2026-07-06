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Električna limuzina BYD Seal 08 ostvarila je izuzetno snažan početak prodaje odmah nakon zvaničnog predstavljanja tržištu 2. jula 2026. godine. U nešto više od 30 sati zabeleženo je približno 65.000 potvrđenih narudžbina, što jasno ukazuje na veliko interesovanje kupaca za novi vodeći model kineskog proizvođača BYD.

Vozilo dužine 5,15 metara donosi napredna tehnološka rešenja u luksuzni električni segment, dok početna cena iznosi 196.900 juana, odnosno oko 28.980 američkih dolara. Prvi podaci iz prodajne mreže pokazuju da je interesovanje naglo poraslo odmah nakon objave zvaničnih cena, uz stabilan priliv novih porudžbina u kratkom vremenskom periodu.

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Napredna platforma i savremena tehnologija

Seal 08 koristi 800-voltnu električnu arhitekturu, koja omogućava efikasnije i znatno brže punjenje baterije. Uz to, model je opremljen DiSus-A vazdušnim oslanjanjem, koje poboljšava stabilnost, udobnost i ukupni osećaj vožnje u različitim uslovima.

Automobil je zasnovan na međuosovinskom rastojanju od 3.030 milimetara, dok spoljne dimenzije iznose 5.150 mm dužine, 1.999 mm širine i 1.505 mm visine. Takav raspored doprinosi boljoj unutrašnjoj prostranosti, ali i optimizovanoj raspodeli mase i efikasnijem upravljanju energijom.

1/7 Vidi galeriju Električna limuzina koja je „eksplodirala“ odmah nakon lansiranja Foto: printscreen YT

Kupci najviše biraju potpuno električne verzije

Prema dostupnim podacima, više od 65 odsto svih narudžbina odnosi se na potpuno električne verzije, dok ostatak otpada na plug-in hibridne modele. Informacije koje je objavio istraživač kompanije BYD na platformi Xueqiu, Endi Ding, navode da je ukupan broj rezervacija dostigao oko 65.000 vozila, uz moguća odstupanja od 10 do 15 procenata.

Od ukupnog broja, oko 40.000 rezervacija zabeleženo je još pre zvaničnog objavljivanja cena, dok je nakon promocije pristiglo dodatnih više od 25.000 porudžbina. Najveće interesovanje beleže potpuno električne varijante sa pogonom na sva četiri točka.

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Performanse i domet za različite potrebe

Najopremljenija električna verzija nudi CLTC domet do 905 kilometara. Pokreću je dva elektromotora ukupne snage 510 kW (694 KS), što omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za svega 3,3 sekunde.

Plug-in hibridna verzija nudi do 400 kilometara vožnje isključivo na električni pogon, dok kombinovani domet dostiže do 1.660 kilometara. Time BYD korisnicima ostavlja izbor između potpuno električne vožnje i fleksibilnijeg hibridnog sistema za duža putovanja.

Proizvodnja pod pritiskom velike potražnje

Veliko interesovanje dovelo je do povećanog opterećenja proizvodnih kapaciteta. Trenutno se proizvodi oko 8.000 vozila mesečno, zbog čega su za najtraženije verzije formirane liste čekanja od dva do tri meseca.

Kompanija je reagovala uvođenjem dodatnih smena kako bi povećala proizvodnju i ubrzala isporuke. Paralelno se šire kapaciteti za proizvodnju druge generacije Blade baterija, koje predstavljaju ključnu komponentu ovog modela.

Pre lansiranja Seal 08, podaci servisa China EV DataTracker za maj 2026. pokazivali su da je model Sealion 06 bio najprodavaniji u ponudi kompanije sa 18.856 isporučenih vozila. Slede Yuan UP sa 17.043, Song Pro DM-i sa 15.497, dok su Qin Plus EV i Dolphin zabeležili 12.971, odnosno 12.819 isporuka u istom periodu.