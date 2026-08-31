Slušaj vest

Razlog nije bio bezbednosni problem, politička odluka ili zabrana kineske tehnologije. U pitanju je bio patentni spor sa američkom kompanijom InterDigital, koja razvija tehnologije povezane sa bežičnim komunikacijama.

U maju 2024. Regionalni sud u Minhenu utvrdio je da Lenovo krši patent koji se odnosi na 4G i 5G tehnologije i doneo odluku koja je omogućila zabranu prodaje određenih Lenovo uređaja sa mobilnom konektivnošću u Nemačkoj.

Problem su bili 4G i 5G patenti

Spor se odnosio na takozvane standardno esencijalne patente, odnosno tehnologije koje su neophodne za funkcionisanje određenih komunikacionih standarda.

Foto: Shutterstock

InterDigital je tvrdio da Lenovo koristi njegove patentirane tehnologije, ali da nije postignut odgovarajući dogovor o licenciranju. Sud je ocenio da je InterDigital postupao u skladu sa principom FRAND – pravilima prema kojima licence za ovakve patente treba ponuditi pod fer, razumnim i nediskriminatornim uslovima.

Odluka je obuhvatila Lenovo uređaje koji koriste WWAN tehnologiju, odnosno proizvode koji mogu da se povezuju na mobilne mreže.

To je moglo da utiče na određene računare, tablete i druge uređaje sa 4G ili 5G povezivanjem.

Zašto SAD nisu zabranile Lenovo

Ono što ovaj slučaj čini posebno zanimljivim jeste činjenica da takva zabrana nije uvedena u SAD.

Prema dostupnim podacima, u SAD nije došlo do postupka koji bi rezultirao istom vrstom zabrane prodaje Lenovo uređaja. Patentni sporovi se, međutim, vode u različitim jurisdikcijama i odluka jednog nacionalnog suda ne znači automatski da će ista mera važiti širom sveta.

Foto: Shutterstock

InterDigital i Lenovo imali su širi međunarodni spor oko licenci za 3G, 4G i 5G patente, uključujući postupke u Velikoj Britaniji i Nemačkoj.

U jednom od britanskih postupaka sud se takođe bavio pitanjem koliko bi Lenovo trebalo da plaća za korišćenje InterDigitalovih tehnologija.

Zabrana nije trajala dugo

Iako je odluka nemačkog suda zvučala dramatično, Lenovo nije dugoročno ostao bez mogućnosti prodaje pogođenih uređaja u Nemačkoj.

Nekoliko meseci kasnije dve kompanije su postigle dogovor da okončaju postojeće sporove i uđu u novi licencni aranžman. U oktobru 2024. InterDigital je saopštio da su Lenovo i kompanija pristali na novi ugovor o licenciranju patenata, dok je konačne uslove trebalo da utvrdi obavezujuća arbitraža. Istovremeno su se strane dogovorile da reše sve tadašnje sudske sporove.

Time je praktično završen period u kojem su određeni Lenovo uređaji bili pogođeni nemačkom sudskom odlukom.

Zabrana samo u jednoj zemlji?

Ovakvi slučajevi pokazuju koliko su međunarodni patentni sporovi komplikovani.

Patenti imaju teritorijalno dejstvo, pa kompanija može istovremeno imati problem sa određenom tehnologijom u jednoj zemlji, dok u drugoj može da nastavi prodaju proizvoda ukoliko tamo ne postoji odgovarajuća sudska odluka ili druga pravna prepreka.

Foto: Rojters

Kod tehnologija poput 4G i 5G situacija je dodatno komplikovana jer isti standard koristi veliki broj proizvođača širom sveta.

Zbog toga proizvođači telefona, računara i druge elektronike moraju da pregovaraju o licencama sa vlasnicima brojnih patenata pre nego što svoje uređaje plasiraju na globalno tržište.