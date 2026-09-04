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Punjenje električnog automobila obično traje nekoliko desetina minuta, ali je za vlasnika Kia EV9 iz Kanade jedna obična poseta brzom punjaču prerasla u potpuno neverovatan račun. Automobil je u maju 2025. priključen na Hypercharge stanicu, a tokom sesije je registrovano svega 4,91 kWh preuzete električne energije. Naizgled, sve je prošlo bez problema, sve dok nije postalo jasno da sistem naplate nije pravilno registrovao završetak punjenja.

Umesto da sesija bude zatvorena kada je vozilo isključeno, sistem je nastavio da je vodi kao aktivnu. Posledica je bila suma od čak 22.000 kanadskih dolara, odnosno približno 14.500 evra. Dakle, problem nije nastao zbog ogromne količine potrošene struje, već zbog greške u komunikaciji između punjača i sistema operatera. Automobil je stvarno bio priključen oko pola sata, ali je virtuelno ostao na punjaču neverovatno dugo.

Baterija automobila sada može da se napuni za 10 minuta Foto: Shutterstock

Pola sata punjenja - 460 dana naplate

Uzrok bizarnog računa bila je izgubljena bežična veza između stanice za punjenje i centralnog servera. Kada je komunikacija prekinuta, sistem nije dobio odgovarajuću informaciju da je Kia napustila punjač. Za softver je sesija ostala otvorena, kao da se vozilo i dalje nalazi na istoj stanici. Time je nastala situacija u kojoj stvarno trajanje punjenja više nije imalo nikakve veze sa obračunom.

Greška nije otkrivena ni narednih nedelja, ni meseci. Naprotiv, pogrešno otvorena sesija ostala je aktivna više od 460 dana, sve dok je sistem konačno nije zatvorio 25. avgusta 2026. Za to vreme račun je nastavio da raste, iako automobil odavno nije bio priključen. Vlasnik je, dakle, platio posledice softverskog problema koji je potpuno odvojio stvarnu potrošnju električne energije od načina na koji je punjenje obračunato.

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4,91 kWh struje, ali račun od 14.500 evra

Posebno neverovatno zvuči činjenica da je tokom prvobitnog punjenja automobil preuzeo samo 4,91 kWh. To je količina koja nema nikakve veze sa računom od više hiljada evra. Da je sistem pravilno završio sesiju kada je vozilo isključeno, trošak bi bio uobičajen i neuporedivo manji. Međutim, kvar u komunikaciji omogućio je da se obračun nastavi na osnovu vremena koje je sistem smatrao provedenim na punjaču.

Ovakav slučaj pokazuje koliko čak i mala tehnička greška može imati velike finansijske posledice kada se poveže sa automatizovanim sistemom naplate. Vozač pritom nije morao da uradi ništa neuobičajeno. Priključio je vozilo, sačekao da se napuni i otišao, dok je u pozadini sistem nastavio da vodi evidenciju kao da se punjenje nikada nije završilo.

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Kia otišla - račun nastavio da raste

Za vlasnika je najproblematičnije bilo to što je stvarna situacija na terenu bila potpuno drugačija od podataka u sistemu. Kia EV9 je stajala na stanici svega oko pola sata, ali je digitalna evidencija tvrdila da sesija i dalje traje. Tako je nastao ogroman jaz između onoga što se zaista dogodilo i onoga što je računarski sistem registrovao.

Tek kada je pogrešna sesija konačno zatvorena, postalo je jasno koliko je dugo problem ostao nerešen. U međuvremenu, potencijalni trošak je mogao nastaviti da raste da sistem nije prekinuo obračun. Sama činjenica da je jedna greška uspela da ostane aktivna duže od godinu dana dodatno otvara pitanja o tome kakve kontrole operateri imaju kada automatizovani sistemi registruju neuobičajeno dugu sesiju punjenja.

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Vlasnik podneo pritužbu

Nakon što je otkrio šta se dogodilo, vlasnik Kia EV9 podneo je zvaničnu pritužbu operateru Hypercharge stanice. Njegov slučaj sada zahteva razjašnjenje kako je moguće da je jedna sesija ostala otvorena toliko dugo, uprkos tome što vozilo fizički više nije bilo povezano sa punjačem. Posebno će biti važno utvrditi na koji način je obračun nastavljen bez potvrde da automobil zaista i dalje preuzima energiju.

Operater je u međuvremenu prekinuo spornu sesiju u svom sistemu upravljanja, čime je zaustavljena mogućnost da trošak nastavi da raste. Ipak, ostaje mnogo veće pitanje: kako je sistem uspeo da više od 460 dana ne prepozna da električni automobil odavno nije na stanici? Za vozača je ovo možda samo ekstreman primer tehničke greške, ali za industriju brzog punjenja predstavlja ozbiljno upozorenje koliko automatizovana naplata mora imati pouzdane mehanizme za otkrivanje ovakvih anomalija.