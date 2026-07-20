Slušaj vest

BYD Blade Battery 2.0 ponovo je u centru pažnje nakon što je državno laboratorijsko testiranje donelo rezultate koji su odmah pokrenuli nove rasprave. Novo ispitivanje sprovedeno je nakon što je automobilski kanal Cai Shen Dao ranije objavio rezultate sopstvenih testova, a cilj je bio da se u kontrolisanim uslovima proveri zagrevanje baterije tokom ultra-brzog punjenja. Test je trebalo da pruži nezavisnu potvrdu rezultata koji su prethodno izazvali brojne reakcije.

Prema objavljenim rezultatima, najviša izmerena temperatura na površini ćelije dostigla je 78,5 stepeni Celzijusa. Test je obavljen na modelu BYD Fang Cheng Bao Ti3 Flash Charging Edition, opremljenom drugom generacijom Blade baterije. Upravo ovaj podatak postao je jedna od najzapaženijih tema nakon objavljivanja laboratorijskog izveštaja.

Foto: Shutterstock

Kako je sprovedeno laboratorijsko ispitivanje

Za potrebe testiranja korišćena je verzija sa pogonom na sva četiri točka i baterijom kapaciteta 78,72 kWh. Tokom ispitivanja vozilo je dopunjeno sa 7 na 97 odsto kapaciteta za svega 8 minuta i 32 sekunde. Time su simulirani uslovi ekstremno brzog punjenja koje BYD promoviše kao jednu od ključnih prednosti svojih vozila.

Laboratorija je zabeležila maksimalnu struju punjenja od približno 1.200 ampera. Tokom testa spoljašnja temperatura kretala se između 29 i 29,7 stepeni Celzijusa. Upravo su kontrolisani uslovi omogućili da se detaljno prati ponašanje baterije tokom čitavog procesa punjenja.

Foto: Shutterstock

Rezultati pokazali visoke temperature ćelija

Najviša temperatura izmerena direktno na površini baterijske ćelije iznosila je 78,5 stepeni Celzijusa. Nakon završetka punjenja bilo je potrebno oko 14 minuta da temperatura padne ispod 70 stepeni. Dobijeni rezultati ponovo su otvorili pitanje koliko toplote nastaje tokom punjenja veoma velikom snagom.

Dalje hlađenje trajalo je znatno duže, pa je temperatura pala ispod 60 stepeni tek nakon 32 minuta i 56 sekundi. Ispitivanje je bilo usmereno isključivo na ponašanje baterije tokom jednog ciklusa ultra-brzog punjenja. Zbog toga ovi podaci predstavljaju uvid u jedan konkretan test, a ne procenu dugoročnog uticaja na trajnost baterije.

Foto: ChatGPT

Ne propustite Vesti Revolucija iz Kine: BYD Denza D9 puni bateriju za samo 5 minuta

Zašto se razlikuju očitavanja sonde i BMS sistema

Tokom istog testa laboratorijska sonda izmerila je maksimalnih 78,5 stepeni, dok je BMS sistem vozila prikazao temperaturu od približno 70,5 stepeni Celzijusa. Upravo je razlika između ova dva očitavanja privukla najveću pažnju nakon objavljivanja rezultata. Mnogi su se zapitali zbog čega ista baterija istovremeno pokazuje različite temperature.

Razlog za razliku leži u načinu merenja. Laboratorijske sonde mere temperaturu direktno na površini baterijske ćelije, dok senzori BMS sistema prate temperaturu na drugim tačkama unutar baterijskog sklopa, zbog čega rezultati nisu identični. Zbog različitih pozicija senzora ovakva odstupanja smatraju se očekivanim i ne znače da je jedno od merenja nužno pogrešno.

Foto: ChatGPT

Test je usledio nakon ranijih kontroverzi

Tim Cai Shen Dao ranije je privukao veliku pažnju rastavljanjem BYD Blade Battery 2.0 i sopstvenim testiranjem zagrevanja tokom brzog punjenja. Tada je zabeležena maksimalna temperatura od 76,42 stepena Celzijusa, dok je BMS prikazivao 71 stepen. Objavljeni rezultati izazvali su burne rasprave među ljubiteljima električnih automobila i stručnjacima.

Nakon objavljivanja tih rezultata usledile su rasprave o metodologiji testiranja, a nalozi ovog kanala ograničeni su na više kineskih platformi, uključujući WeChat, Bilibili, Douyin i Weibo. Zbog toga je novo ispitivanje povereno državnoj laboratoriji. Cilj je bio da se nezavisnim merenjima proveri koliko su prethodno objavljeni rezultati bili pouzdani.

Foto: Shutterstock

I dalje ne postoje jedinstveni standardi

Prema navodima tima Cai Shen Dao, standardi za procenu zagrevanja baterija tokom ultra-brzog punjenja još uvek se razvijaju. Zbog toga se većina nezavisnih ispitivanja trenutno obavlja na kompletnim vozilima, a ne na izdvojenim baterijskim paketima. To i dalje otežava direktno poređenje rezultata dobijenih različitim metodama testiranja.

Najnoviji rezultati predstavljaju još jedan skup podataka koji pokazuje kako se ponaša BYD Blade Battery 2.0 tokom punjenja velikom snagom. Istovremeno, proizvođači nastavljaju da traže balans između brzine punjenja, upravljanja temperaturom i dugotrajnosti baterija. Iako ovo testiranje nije dalo konačne odgovore na sva pitanja, ponovo je skrenulo pažnju na jedan od najvećih izazova ultra-brzog punjenja - efikasnu kontrolu temperature baterije.