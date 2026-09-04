Slušaj vest

Ilon Mask i dalje je ubedljivo na čelu svetske liste milijardera, a avgust mu je doneo još jedan ogroman skok bogatstva. Nakon što je u julu izgubio čak 363 milijarde dolara, vrednost njegove imovine tokom avgusta porasla je za oko 202 milijarde. Rast vrednosti SpaceX-a od 33 odsto i Teslinih akcija od 18 odsto bio je dovoljan da njegovo ukupno bogatstvo ponovo približi granici od bilion dolara.

Mask se sada procenjuje na oko 892 milijarde dolara, čime je daleko ispred svih ostalih na listi. Ipak, njegov rekord ostaje znatno viši. Sredinom juna njegovo bogatstvo dostiglo je oko 1,33 biliona dolara, kada je procena vrednosti SpaceX-a bila na rekordnom nivou. Iza njega nalazi se Lari Pejdž, ali razlika između dvojice milijardera pokazuje koliko je Mask trenutno dominantan: Pejdžovo bogatstvo procenjuje se na oko 292 milijarde dolara.

Foto: Shutterstock

Prvih šest ostalo na istim pozicijama

Iako su se njihove ukupne vrednosti tokom avgusta menjale, prvih šest najbogatijih ljudi zadržalo je identičan raspored. Lari Pejdž ostao je drugi, Džef Bezos treći, a Sergej Brin četvrti. Bezos je tokom prethodnog meseca izgubio oko 10 milijardi dolara, dok je Brinovo bogatstvo smanjeno za približno 13 milijardi. Najveći pad među prvih deset zabeležio je upravo Pejdž, čije je bogatstvo tokom avgusta umanjeno za oko 15 milijardi dolara.

Promene su postale značajnije od sedmog mesta. Lari Elison popeo se sa osme na sedmu poziciju nakon što su akcije Oracle-a porasle za oko 15 odsto. Njegovo bogatstvo povećalo se za približno 25 milijardi dolara i dostiglo oko 193 milijarde. Džensen Huang iz Nvidia tako je skliznuo na osmo mesto, iako je i sam tokom avgusta postao bogatiji za oko 17 milijardi dolara.

Sergej Brin, suosnivač Gugla Foto: printscreen YT

Dvojica milijardera ispala iz prvih deset

Bernar Arno i Voren Bafet više nisu među deset najbogatijih ljudi na svetu. Arnovo bogatstvo našlo se pod pritiskom nakon pada vrednosti LVMH-a, usled slabije potrošnje kineskih kupaca na luksuznu robu. Bafet je, sa druge strane, osetio posledice povlačenja akcija Berkshire Hathaway nakon što su prethodno dostigle najviši nivo u poslednjih godinu dana.

Njihov pad otvorio je prostor za dva nova imena u elitnoj desetorici. Stiv Balmer, nekadašnji izvršni direktor Microsofta, popeo se sa 11. na deveto mesto nakon što je njegovo bogatstvo poraslo za oko 10 milijardi dolara. Još veći geografski značaj ima ulazak Amansija Ortege, penzionisanog čelnika Inditexa, kompanije koja je vlasnik Zare. Njegova imovina povećala se za približno pet milijardi dolara, što mu je bilo dovoljno da sa 12. pozicije stigne do desetog mesta.

Foto: Profimedia

Jedini Evropljanin među deset najbogatijih

Amansio Ortega sada predstavlja jedini izuzetak u grupi kojom gotovo potpuno dominiraju Amerikanci. Devet od deset najbogatijih ljudi prema podacima od 1. septembra dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, dok je Ortega jedini koji nije američki državljanin. Njegov ulazak među prvih deset istovremeno je izbacio Francuza Bernara Arna iz ovog društva.

Promene pokazuju koliko se rang-lista milijardera brzo menja kada su njihova bogatstva najvećim delom vezana za vrednost akcija. Forbs zato svoje procene prati u realnom vremenu, jer svakodnevna kretanja na berzama direktno utiču na redosled. Ukupno bogatstvo deset najbogatijih ljudi 1. septembra iznosilo je oko 2,8 biliona dolara, što je više od 2,6 biliona koliko je iznosilo mesec dana ranije.

Foto: Shutterstock

Lista milijardera nastavlja da raste

Forbes prati najbogatije ljude sveta još od 1987. godine, a ovogodišnja slika pokazuje koliko je koncentracija ogromnog bogatstva postala izražena. Na godišnjoj listi objavljenoj u martu 2026. bilo je ukupno 3.428 milijardera. Samo deset najbogatijih sada zajedno poseduje bogatstvo od približno 2,8 biliona dolara, pri čemu polovina njih ima najmanje 200 milijardi dolara.

Na samom vrhu nalazi se Mask, koji prvu poziciju drži od maja 2024. godine. Lari Pejdž je u aprilu postao tek treća osoba u istoriji čije je bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara, nakon Maska i Larija Elisona. Džef Bezos je u julu pretekao Sergeja Brina i zauzeo treće mesto, koje je zadržao i tokom avgusta. Zanimljivo je i da Bil Gejts više nije deo ove elite: iz prvih deset ispao je još u oktobru 2024. nakon što je Forbs promenio procenu njegovog bogatstva na osnovu novih podataka. Na desetom mestu sada se nalazi Ortega sa oko 148 milijardi dolara, čime je razlika između njega i samog vrha liste i dalje ogromna.

Foto: EPA/JOHN G. MABANGLO

Berza menja poredak iz dana u dan

Vrednost bogatstva najbogatijih ljudi sveta nije fiksna cifra, već se stalno menja zajedno sa cenama akcija kompanija u kojima imaju velike vlasničke udjele. Zbog toga jedan dobar mesec na berzi može nekoga pogurati za nekoliko mesta, dok pad vrednosti akcija može potpuno promeniti njegov položaj na listi. Upravo to se vidi i u avgustovskim promenama, kada su neki milijarderi značajno povećali imovinu, dok su drugi za samo mesec dana izgubili desetine milijardi dolara.

Zbog svakodnevnih promena na tržištu, rang najbogatijih ljudi nije konačna slika njihovog stvarnog bogatstva. Forbes zato procene ažurira u realnom vremenu, pa se redosled može promeniti čak i tokom jednog dana. U svetu u kojem deset najbogatijih ljudi zajedno raspolaže sa trilionima dolara, relativno mali pomak vrednosti velikih kompanija dovoljan je da napravi ogromnu razliku na samom vrhu.