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Jedna umetnica iz San Franciska odlučila je da istraži upravo tu skrivenu stranu odnosa ljudi i AI-ja. Olivia Tai već godinu dana postavlja kutiju za anonimna priznanja na različitim lokacijama u SAD i poziva prolaznike da napišu svoju „AI tajnu“. Rezultat je više od 350 rukom pisanih priznanja koja otkrivaju kako ljudi koriste chatbotove na poslu, u ljubavi, tokom školovanja, pa čak i u situacijama u kojima traže emocionalnu podršku.

Sve je počelo jednom kutijom u parku

Projekat „What We Tell AI“ nastao je nakon što je Tai tokom 2025. godine organizovala radionice o uticaju veštačke inteligencije u Njujorku i San Francisku. Primetila je da razgovori o AI-ju često postaju previše apstraktni: ljudi pričaju o budućnosti tehnologije, poslovima koje će zameniti ili superinteligenciji, ali mnogo ređe o tome šta sami rade sa chatbotovima.

Zato je učesnicima počela da postavlja jednostavno pitanje: Koja je vaša AI tajna?

Ideja je kasnije prerasla u svojevrsnu pokretnu ispovedaonicu. Tai je napravila crvenu tablu sa porukom „Everyone has an AI secret“, kutiju i kartice na koje ljudi mogu anonimno da napišu svoje priznanje. Prvu verziju postavila je u Mission Dolores Parku u San Francisku. Očekivala je da će uglavnom dobijati odgovore poput „koristim AI za pisanje mejlova“, ali jedno od prvih priznanja potpuno je promenilo pravac projekta.

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Neko je klonirao glas bivšeg partnera

Jedna osoba napisala je da je pomoću AI-ja klonirala glas bivšeg partnera kako bi još jednom razgovarala sa njim i dobila osećaj zatvaranja tog poglavlja. Upravo je takva vrsta priznanja privukla Tai, jer pokazuje da AI više nije samo alat za posao ili zabavu.

Ljudi ga koriste kako bi obrađivali emocije, donosili odluke i prolazili kroz situacije koje bi tradicionalno rešavali razgovorom sa drugom osobom.

Među priznanjima su se pojavili i ljudi koji koriste AI za pisanje poruka potencijalnim partnerima, vežbanje razgovora za sastanak, rešavanje ljubavnih problema, ali i osobe koje su razvile neku vrstu odnosa sa AI chatbotovima. Tai kaže da su upravo teme vezane za veze, zabavljanje i međuljudske odnose među najčešćima.

AI se uvukao i na posao

Druga grupa priznanja pokazuje koliko je AI postao prisutan na radnom mestu. Ljudi su anonimno pisali da koriste chatbotove za mejlove, komunikaciju sa kolegama i zadatke za koje ne žele da priznaju da ih nisu sami uradili.

Neki su priznali da su lagali nadređene o tome koliko koriste AI. Drugi su tehnologiju koristili da bi izgledali produktivnije ili da bi završili zadatke brže nego što bi mogli sami.

Slična situacija pojavljuje se i među učenicima i studentima. U jednom slučaju, dve tinejdžerke koje je Tai srela u tržnom centru opisale su korišćenje AI-ja u školi kao nešto što je praktično postalo normalno među njihovim vršnjacima. Njihova poruka bila je jasna: ako ne koristiš AI, možda si upravo ti izuzetak.

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Najveća tajna možda nije šta ljudi rade, već...

Posebno zanimljiv deo projekta jeste činjenica da mnoga priznanja nisu vezana za produktivnost, već za usamljenost, odnose i emocionalne potrebe. Ljudi razgovaraju sa AI-jem o stvarima koje ne govore prijateljima, partnerima ili porodici.

Jedno istraživanje Elon University i YouGov-a navedeno u izveštaju CNBC-a pokazalo je da je 27 odsto odraslih korisnika interneta u SAD imalo značajne emocionalne ili društvene interakcije sa AI-jem. To daje širi kontekst Taiinom projektu: ono što je nekada izgledalo kao neobična upotreba tehnologije sve više postaje deo svakodnevice.

Istovremeno, ljudi nisu nužno sigurni da li je takvo ponašanje prihvatljivo. Upravo zato mnogi svoja iskustva čuvaju za sebe. AI im omogućava da pitaju ono što možda ne bi smeli da pitaju drugu osobu, a anonimna kutija daje im dodatni sloj slobode da priznaju ono što inače kriju.

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Više od 350 priznanja kao neobičan portret AI generacije

Tai je sa svojom kutijom obišla više od 20 lokacija, uključujući San Francisko, San Hoze i Njujork, a projekat je do sada prikupio više od 350 rukom pisanih beleški. Priznanja su skenirana i objavljena na sajtu What We Tell AI, koji se i dalje dopunjuje. Ljudi su se čak javljali Tai sa željom da projekat prošire na druge zemlje.

Autorka, međutim, ne tvrdi da njena zbirka predstavlja naučno istraživanje o tome kako svi ljudi koriste AI. Ona je opisuje kao neku vrstu „etnografskog snimka“ trenutka u kojem se društvo nalazi. Način na koji se priznanja razlikuju od grada do grada takođe pokazuje koliko kulturno okruženje utiče na odnos prema tehnologiji. U San Francisku je korišćenje AI-ja mnogo normalizovanije, dok u pojedinim njujorškim zajednicama ljudi osećaju veću nelagodu zbog priznanja da su koristili chatbot za svakodnevne zadatke.

I upravo je to možda najzanimljiviji rezultat ovog umetničkog projekta. Dok se javna debata o veštačkoj inteligenciji uglavnom vrti oko pitanja šta AI može da uradi, anonimna priznanja pokazuju mnogo ličnije pitanje: šta su ljudi već počeli da rade sa AI-jem kada niko ne gleda?