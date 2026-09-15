Slušaj vest

Laptop mu je bio deo svakodnevice, baš kao i svakom drugom detetu koje sate provodi uz ekran. Razlika je bila u tome što ga ovaj dečak iz Velike Britanije često nije držao na stolu, već direktno na stomaku dok je ležao. Posle nedelja, a verovatno i meseci takve navike, na koži su se pojavile čudne crvenkaste šare. Nisu bolele, nisu ličile na klasičnu opekotinu i u početku niko nije mogao da kaže od čega su nastale.

Kada je prvi put doveden u bolnicu, promene su izgledale poput modrica raspoređenih u neobičnom, mrežastom obrascu. Na ostatku tela nije bilo ničeg sličnog. Dečak nije imao istoriju bolesti koja bi mogla da objasni takav nalaz, a nije bilo ni jasne povrede. Jedna stvar iz prethodne nedelje ipak je privukla pažnju: tokom igre sa braćom i sestrama bio je gurnut u stolicu. Lekari su zato proveravali da li je možda zadobio povredu, ali CT snimanje nije pokazalo ništa takvo.

Foto: Shutterstock

Prvi put su gledali na pogrešnu stranu

Pregled je doneo još jednu nejasnoću. Na rendgenskom snimku grudnog koša primećena je promena u plućima, ali nije bilo jasno šta ona znači. Pošto su postojali razlozi za sumnju na infekciju, dečak je dobio antibiotike i otišao kući. Promene na stomaku ostale su bez pravog objašnjenja, a u tom trenutku ništa nije upućivalo na uređaj koji je svakog dana koristio satima.

Nekoliko nedelja kasnije vratio se u bolnicu. Ovoga puta više nije bilo lako ignorisati ono što se dešavalo sa kožom. Delovi stomaka bili su ružičasti, na pojedinim mestima koža je već pokazivala znake oštećenja, a pojavile su se i tamnosmeđe mrlje. Osip nije nestajao naprotiv, postajao je sve izraženiji. Tada je počela potraga za nečim što je svakodnevno dolazilo u kontakt sa tim delom tela.

Foto: Shutterstock

Predmet koji je nosio svaki dan

Dečak se školovao kod kuće, pa laptop nije koristio samo za zabavu već je predstavljao jedan od glavnih alata za svakodnevne školske obaveze. Pred ekranom je provodio i do osam sati dnevno, a problem nije bio samo u tome koliko dugo je koristio računar, već i gde ga je držao. Umesto da laptop bude na stolu ili drugoj čvrstoj površini, dečak je često radio dok je ležao, sa uređajem postavljenim direktno na stomak. Tako je isti deo kože iznova bio u neposrednoj blizini toplog računara, satima u kontinuitetu.

Još jedan detalj učinio je ovu naviku posebno važnom. Laptop je često bio priključen na punjač dok ga je dečak koristio. Računar tokom rada prirodno proizvodi toplotu, a dugotrajno držanje uređaja uz telo znači da ta toplota nema mnogo prostora da se udalji od kože. Nije se dogodilo ništa dramatično u jednom trenutku nije bilo naglog pečenja, bola ili opekotine koju bi dečak odmah primetio. Umesto toga, koža je nedeljama i verovatno mesecima dobijala ponovljene doze toplote, sve dok se promene nisu pojavile dovoljno jasno da ga odvedu u bolnicu.

Foto: Shutterstock

Nije bila opekotina, već nešto neobičnije

Lekari su na kraju promene povezali sa eritemom ab igne, stanjem koje se često naziva i „sindrom tostirane kože“. Iako naziv zvuči neobično, mehanizam je prilično jednostavan: koža se dugo i ponavljano izlaže izvoru toplote koja nije dovoljno jaka da izazove klasičnu opekotinu. Umesto da se koža ošteti odmah, promene nastaju postepeno. Zbog toga osoba može dugo da ne obrati pažnju na ono što se dešava, naročito ako nema bola ili drugog neprijatnog osećaja.

Jedan od najprepoznatljivijih znakova upravo je izgled kože. Promene mogu da formiraju crvenkaste, mrežaste ili čipkaste šare, koje se kasnije mogu pretvoriti u tamnije, smeđe oblasti. Takvo oštećenje se ranije najčešće povezivalo sa predmetima koji se namerno koriste za zagrevanje tela, poput grejnih jastuka, ili sa dugotrajnim boravkom uz grejalice. Laptop je mnogo manje očigledan izvor, ali princip je isti: toplota je relativno blaga, kontakt je blizak, a izlaganje se ponavlja iz dana u dan. Kod ovog dečaka upravo je ta kombinacija objasnila kako je običan školski dan mogao da dovede do tako neobičnih promena na koži.

Foto: Shutterstock

Koža se oporavljala mesecima, ali ...

Eritem ab igne uglavnom nije ozbiljno stanje i često se povlači kada se ukloni izvor toplote. Ipak, koža ne mora odmah da se vrati u prvobitno stanje. Promene mogu da ostanu vidljive nedeljama ili mesecima, posebno kada je izlaganje trajalo dugo. U ovom slučaju dečaku je koža zbrinuta nakon što je postavljena dijagnoza, a zatim je praćen njegov oporavak.

Kada se nekoliko meseci kasnije ponovo pojavio na kontroli, promene su potpuno nestale. Čitav slučaj, objavljen u časopisu BMJ Case Reports, zvuči gotovo kao nešto što biste očekivali iz priče o pregrejanom računaru, a ne iz medicinskog izveštaja o koži. Dečak je, srećom, prošao bez ozbiljnijih posledica. Ali njegova svakodnevna navika ima prilično jednostavnu pouku: laptop možda jeste napravljen da vam bude u krilu, ali to ne znači da je dobro mesto za njega satima bez prekida.