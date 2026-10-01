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Dyson nova CameraJet električna četkica košta 499,99 dolara, a prvi kupci već prijavljuju kvarove. U nekoliko slučajeva uređaj je prestao da radi ubrzo nakon korišćenja, dok je jedan korisnik naveo da se pokvario posle samo 30 sekundi. Još neprijatniji detalj je što je kod jednog primerka pronađena voda u prostoru za bateriju - upravo tamo gde nikako ne bi smela da dospe.

Dyson je potvrdio da zna za problem i tvrdi da je pogođen mali broj ranih proizvodnih serija, odnosno da je u pitanju problem sa jednom komponentom. Kompanija istovremeno negira da je nestanak CameraJeta sa njenog sajta povezan sa kvarovima i navodi da je razlog velika potražnja i povećavanje proizvodnje. To objašnjenje, međutim, ne menja činjenicu da su se prve prijave pojavile praktično odmah nakon lansiranja.

Foto: Shutterstock

Voda u bateriji je ozbiljan znak

CameraJet je prilično neobičan uređaj jer u dršci ima rezervoar za tečnost, dok sistem pod pritiskom izbacuje tečnost između zuba kako bi simulirao deo funkcije zubnog konca. Ugrađena kamera i AI dodatno analiziraju prostor između zuba, pa je uređaj tokom normalne upotrebe izložen vodi i tečnosti više nego obična električna četkica. Zbog toga podatak da voda može da završi u prostoru za bateriju nije beznačajan kvar na sporednoj funkciji.

The Verge je tokom predstavljanja u Berlinu imao priliku da isproba CameraJet i primetio da uređaj tokom rada može da se pokvasi znatno više nego klasična četkica. To nije iznenađenje s obzirom na to da kroz sam uređaj prolazi tečnost i da se ona izbacuje pod visokim pritiskom. Upravo zato je teško zanemariti činjenicu da prvi prijavljeni kvarovi uključuju prodiranje vode do baterije - zaštita od tečnosti je ovde osnovni zahtev, a ne dodatna funkcija.

Foto: ChatGPT

Više tehnologije - više problema

Dyson je u CameraJet ubacio kameru, AI, rezervoar, sistem za izbacivanje tečnosti i dodatnu elektroniku kako bi četkica radila mnogo više od klasičnog modela. Sve to zvuči zanimljivo dok uređaj radi kako treba, ali istovremeno povećava broj komponenti koje mogu da otkažu. Kada se problem pojavi baš na delu koji bi trebalo da bude zaštićen od vode, cela komplikacija počinje da izgleda manje kao prednost, a više kao dodatna tačka rizika.

Posebno je nezgodno što je cena postavljena na gotovo 500 dolara. Za taj novac kupac ne plaća samo električnu četkicu, već i čitav sistem kamera, AI analize i mlaza tečnosti, pa je očekivanje pouzdanosti mnogo veće nego kod običnog uređaja. Ako proizvod namenjen radu u mokrom okruženju počne da otkazuje zbog vode, teško je taj problem posmatrati kao običnu sitnicu iz prve proizvodne serije.

Foto: ChatGPT

Dyson kaže da je pogođeno malo uređaja

Kompanija je navela da su problem možda imale „male količine“ CameraJet uređaja iz ranih serija i da izoluje pogođene primerke. Dyson je takođe saopštio da preduzima mere kako bi pomogao korisnicima koji imaju problem. Međutim, kompanija nije objavila koliko je tačno uređaja pogođeno, niti je precizirala koliko je primeraka iz problematičnih serija završilo kod kupaca.

To ostavlja važnu stvar bez odgovora: koliko je problem zaista mali? Nekoliko objava korisnika ne znači da je cela serija neispravna, ali činjenica da se više ljudi javilo sa sličnim problemom odmah nakon početka prodaje svakako zaslužuje pažnju. Bez konkretnog broja pogođenih uređaja teško je nezavisno proceniti da li se radi o izolovanom kvaru ili problemu koji bi mogao da zahvati znatno veći broj kupaca.

Foto: ChatGPT

500 dolara, a ne sme da se pokvasi

CameraJet je predstavljen kao tehnološki napredna četkica koja pokušava da spoji pranje zuba, kameru, AI i mlaz tečnosti u jednom uređaju. Ali upravo osnovna stvar sada dolazi pod pitanje: može li takva četkica pouzdano da izdrži uslove u kojima je predviđeno da svakodnevno radi? Ako voda zaista prodire do baterijskog prostora, onda problem nije u tome što jedna od pametnih funkcija nije radila, već u samoj konstrukciji uređaja.

Za sada nema dokaza da je svaki CameraJet neispravan, a Dyson tvrdi da je problem ograničen na mali broj ranih serija. Ipak, kvar nakon 30 sekundi korišćenja i voda pronađena kod baterije nisu baš detalji koje kupac očekuje nakon što plati 499,99 dolara. Dyson sada mora da pokaže ne samo da ume da napravi pametnu četkicu, već da je napravio četkicu koja može da preživi ono zbog čega je uopšte napravljena - vodu.