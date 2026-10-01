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Iako je Ilon Mask jedan od najbogatijih ljudi na svetu, njegova majka Mej Mask kaže da joj tokom posete sinu uopšte ne smeta da spava u garaži. Ona je u intervjuu za New York Post otkrila da joj jednostavan smeštaj nikada nije predstavljao problem, čak ni kada boravi u Starbejzu u Teksasu, centru za razvoj i lansiranje raketa SpaceX-a. Za Mej Mask takvi uslovi nisu razlog za nelagodu, već nešto na šta se tokom života odavno navikla.

Njena priča ima veze sa načinom na koji je još ranije počela da posmatra novac, udobnost i svakodnevni život. Kako je ispričala, sve do svoje 60. godine često je spavala na kaučevima prijatelja, dok je kao dete odrastala uz kampovanje u pustinji Kalahari. Zbog toga joj ni dušek na podu ili jednostavan prostor za spavanje danas ne predstavljaju nešto neobično.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

„Spavati na podu je za mene luksuz“

Mej Mask kaže da luksuz za nju nikada nije podrazumevao skupe hotele, raskošne kuće ili posebne pogodnosti. Ako ima kauč ili dušek na podu i jednostavan krov nad glavom, smatra da ima sve što joj je potrebno. Takav stav objašnjava i zašto joj činjenica da tokom posete sinu završava u garaži ne predstavlja nikakav problem.

Njena životna filozofija formirala se kroz godine u kojima je morala da vodi računa o mnogo ozbiljnijim stvarima od komfora. Nakon razvoda od Erola Maska, kojeg u svojoj knjizi opisuje kao fizički i emocionalno nasilnog, ostala je sama sa troje dece i morala da pronađe način da ih izdržava. Erol Mask je, sa druge strane, u više navrata demantovao njene optužbe o zlostavljanju.

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Od samohrane majke do uspešne karijere

Mej Mask je tokom života radila više različitih poslova kako bi izdržavala porodicu, uključujući rad kao dijetetičarka i model. Živela je u Južnoj Africi, a kasnije u Torontu, gde je nastavila da radi i brine o deci dok je istovremeno pokušavala da izgradi sopstvenu karijeru. Njena priča zato nije počela sa slavom koju danas nosi prezime Mask, već dugim periodom rada i finansijske odgovornosti.

U svojim pedesetim godinama preselila se u Njujork kako bi se ozbiljnije posvetila modelingu, a najveći uspesi stigli su joj mnogo kasnije. Sa 69 godina postala je ambasadorka brenda CoverGirl, a nekoliko godina kasnije pojavila se i na naslovnici Sports Illustrated. Mej kaže da su joj upravo sedamdesete bile među najboljim godinama života, uprkos tome što bi ih mnogi smatrali periodom kada bi trebalo usporiti.

Foto: Profimedia

Svakog jutra radi četiri sata

Mej Mask tvrdi da iza njenog današnjeg načina života i dalje stoji veoma disciplinovan raspored. Svakog jutra provodi oko četiri sata radeći na društvenim mrežama, procenjujući modele i pripremajući govore, a kaže da veliki deo tih obaveza obavlja sama. Čak i sa 78 godina, ne govori o povlačenju iz posla kao o nečemu što joj je trenutno potrebno.

Njen radni ritam deo je šireg stava da godine same po sebi ne treba da određuju šta čovek može da radi. Karijeru je nastavila da gradi i u periodu kada bi mnogi ljudi već razmišljali o penziji, a danas kombinuje modeling, dijetetiku, javne nastupe i društvene mreže. Za nju je aktivan život očigledno važniji od klasične predstave o tome kako bi trebalo provoditi starije godine.

Foto: Shutterstock

Ilon Mask iz ugla svoje majke

Mej Mask govori o Ilonu i iz perspektive majke, a ne samo kao o jednom od najpoznatijih tehnoloških preduzetnika na svetu. Prisjetila se situacije kada je njen sin ostao budan celu noć radeći na dizajnu raketa, dok je ona priznala da nema stručnost kojom bi mogla da mu pomogne i da mu je jedino preostalo da napravi omlet. Ta anegdota pokazuje koliko se njegov posao razlikovao od sveta kojim se ona bavila.

Ipak, kada govori o njemu kao ocu, Mej opisuje potpuno drugačiju stranu njegove ličnosti. Tvrdi da se kada je sa svojom decom potpuno posveti njima, igra se i provodi vreme sa njima bez drugih obaveza u prvom planu. Njene izjave tako daju mnogo ličniji pogled na čoveka kojeg javnost uglavnom poznaje kroz kompanije, tehnologiju i velike poslovne projekte.