Milijarder Elon Mask ima 17-godišnje blizance Grifina i Havijera te trojke, 15-godišnjeg Damijana, Saksona i Kaija s bivšom suprugom, kanadskom spisateljicom Džastin Mask. Nekadašnji supružnici su dobili i sina Nevadu, koji je preminuo 2002. godine u 10. nedelji života od sindroma iznenadne smrti. Milijarder je bio u braku i s glumicom Tululom Rajli od 2013. do 2016. godine, a svojevremeno je ljubio i Amber Herd.

Detalja iz života sa Maskom svojevremeno je iznela Džastin i šokirala svet. Naime, dok su mnogi mislili kako joj je život sa bogatašem med i mleko, to nije bilo ni blizu istine. Ona je pre deset godina u magazinu Meri Kler, objavila je potresnu ispovest o mračnoj strani života sa imućnim preduzetnikom.

- U kasno proleće 2008. godine, moj suprug Elon Mask zatražio je razvod nakon osam godina braka i petoro dece. Šest nedelja kasnije, poslao mi je poruku da je verio prelepu britansku glumicu Tululu Rajli, koja je u ranim dvadesetima i koja se zbog njega preselila u Los Anđeles. Tada sam pomislila da se moj život s tim muškarcem pretvorio u kliše - otkrila je tada Džastin.

Dodala je da je ona bila njegova "starter supruga'"objasnivši šta pod tim misli. Naime, upoznali su se dok je Elon još uvek bio student, a ona je sa Maskom prolazila sve njegove uspone i padove da bi je on na kraju zamenio "novim modelom". Napisala je i kako je zbog ugovora, koji je potpisala dva meseca nakon venčanja, ostala bez ičega što je stekla u braku.

- Rekao mi je da moramo da odemo kod advokata koji će nam pomoći oko finansijskog sporazuma na kojem u njegovoj kompaniji insistiraju. Kada sam ga pogledala u čudu, rekao je da nije reč o predbračnom ugovoru - otkrila je Džastin.

No, upravo se o takvom ugovoru radilo. Potpisala ga je u neznanju, a potpisom se odrekla prava koja su joj pripadala kao zakonitoj supruzi. Dobila je samo porodičnu vilu u Los Anđelesu koju će naslediti njena deca. Uz to, potpisala je i da se ništa što su izrekli za vreme braka, kao i nikakve scene ne smeju spominjati u sudskim procesima.

- Potpisala sam jer sam mu slepo verovala. Čemu brak ako mu ne verujem? Bili smo srodne duše. Verovala sam da se nikada nećemo rastati. Život bez njega bio mi je nezamisliv - dodala je ona.