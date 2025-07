Posle svake krađe Lisa bi obećavala sebi da će to biti poslednja, ali bi je ubrzo savladao nagon da uzme još nešto. Kad je jednog dana ušla u radnu sobu u kojoj je spavao jer nije više mogao da se penje uz stepenice, Stiv Džobs je bio budan u krevetu. Lisa se seća da su mu noge bile tanke kao ruke i da je bio "presamićen poput skakavca". Do njega je stajao budistički monah.

"Da. To je to", rekao je on.

Došlo je do toga da se morao uraditi DNK test. To je tada bila novina i rezultati su davali verovatnoću da su dotične osobe u srodstvu koliko je instrument najviše mogao u to vreme da izmeri – 94,4 odsto. Sud je naložio Džobsu da isplati zaostale alimentacije od 385 dolara mesečno, što je on povećao na 500, kao i zdravstveno osiguranje, do Lisine 18. godine. Slučaj je okončan 8. decembra iste godine, na insistiranje Džobsovih advokata da se zatvori. Četiri dana kasnije "Epl" je izašao u javnost i preko noći je Stiv Džobs postao vredan preko 200 miliona dolara.