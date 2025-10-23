Slušaj vest

Da li je bivša prva dama SAD postala nehotni deo ogromne kripto prevare vredne MILIONE dolara? Nova tužba otkriva šokantnu priču o tome kako je njeno ime i lik iskorišćen da zavara investitore i prikrije prljave poslove moćnika u senkama!

Iako Melanija nije zvanično optužena, pravni dokumenti tvrde da su njeno ime i ugled upotrebljeni kao mamac, lažni znak kredibiliteta, dok su kriminalci manipulisali tržištem i bogatili se na račun običnih ljudi.

Tajna mreža manipulacija i reketarenja u svetu kriptovaluta

U aprilu su investitori digli glas i podneli tužbu protiv Benjamina Čaua i Hejdena Dejvisa, osnivača firmi Meteora i Kelsier Labs, koje se terete za višemilionske prevare preko memecoinova poput $M3M3 i $MELANIA. Ali to nije sve, u izmenjenoj tužbi pojavljuju se i optužbe za reket i šemu sa $LIBRA tokenom, koji je promovisao ni manje ni više nego predsednik Argentine!

Sada je na stolu druga izmenjena tužba, zasnovana na informacijama anonimnog insajdera, koja šokira otkrićima o najmanje petnaest lažnih tokena i nezamislivim gubicima koje su naneli nevinih investitorima. Kriptovalute su korišćene u složenim prevarama koje su ozbiljno poremetile tržište.

“Šestostepena šema” prevara, kao iz kriminalnog filma!

Prijava razotkriva da su Čau i Dejvis razvili pravu fabriku prevara. Dok je Meteora radila na tehničkoj strani, Kelsier je krio novac i kontrolisao propagandu. Sve je bilo isplanirano da se iskoristi “pozajmljena slava” poznatih ličnosti, od Melanije do drugih javnih figura, kako bi se stvorio lažni utisak sigurnosti i poverenja.

Navodno su koristili “snajperske” novčanike koji su kupovali ogromne količine tokena pre javnog lansiranja, da bi ih onda prodavali po enormno naduvanim cenama. Profit su izvlačili u milionskim iznosima, dok su investitori ostajali sa bezvrednim kovanicama i praznim rukama.

$MELANIA token: brzi uspon i spektakularni pad

Pre nego što je $MELANIA krenuo u javnu prodaju, Dejvis je orkestrirao masivnu marketinšku kampanju angažujući kripto influensere da promovišu token kao “fer lansiranje” i “projekat vođen zajednicom”. Cena je eksplodirala, u roku od nekoliko sati vrednost $MELANIA skočila je dvanaest puta dostigavši tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara.

Ali, kako se priča često završava, sve je bilo farsa. Insajderi iz Meteore i Kelsiera su već imali ogromne zalihe tokena i počeli su da prodaju čim je cena dostigla vrhunac. Kao posledica, token je izgubio 95% vrednosti i mali investitori su ostali devastirani i bez para.

Politički skandal i pitanje odgovornosti u svetu kripto ludila

Iako Melanija nije zvanično umešana, njeno ime i lik su zloupotrebljeni na brutalno bezobziran način. Ova tužba bi mogla biti prekretnica koja će nametnuti strožije standarde za kripto lansiranja i zaštitu običnih ljudi od prevara.

Da stvar bude gora, porodica Tramp je već na meti kritika zbog svojih ogromnih zarada. Prema procenama, zaradili su preko milijardu dolara u svetu kriptovaluta, činjenica koja i dalje izaziva pažnju zbog sve većeg spoja politike, slave i spekulativnih finansija.