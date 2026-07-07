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Ovakav potez izazvao je brojne reakcije, posebno jer je Crna Gora prošle godine bila među najuspešnijim učesnicima na Games of the Future.

- Dobili smo samo dopis da je članstvo SESCG-a prekinuto, ali bez odluke Upravnog odbora, zapisnika, pravnog osnova ili prava žalbe. Drugim riječima, dobili smo samo konačnu odluku, bez kompletne dokumentacije koja bi pokazala da je postupak sproveden u skladu sa pravilima WPC-a - kaže za TechVision Filip Šoć, predsednik SESCG-a. Savez je uputio zvaničan zahtev da se u roku od 14 dana dostavi kompletna dokumentacija.

- Naš cilj nije produbljivanje spora, već zaštita interesa naših klubova, sportista i razvoj Phygital sporta kroz dijalog, transparentnost i poštovanje pravila - dodaje Šoć.

Zašto je Savez isključen?

Prema obrazloženju, isključenje je usledilo nakon što je SESCG postavljao pitanja o sistemu rangiranja, kriterijumima bodovanja i pravilima kvalifikacija.

- Nikada nijesmo tražili poseban tretman za Crnu Goru, već ista pravila za sve članice. To je obaveza svake odgovorne nacionalne federacije - ističe Šoć.

Iako Savez više nije član WPC-a, crnogorski timovi će nastupiti na predstojećim Phygital Games of the Future u Astani.

- Komunikacija je preusmerena direktno na WPC, ali mi ćemo i dalje biti uz naše sportiste i pružiti im podršku - poručuje Šoć.

Foto: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Spor oko Phygital Shooter discipline

Jedan od ključnih sporova nastao je oko diskvalifikacije crnogorskog kvalifikacionog turnira u disciplini Phygital Shooter.

- Važno je objasniti da ekipe često ne igraju fizički dio meča jer rezultat digitalnog dijela već odlučuje pobjednika. To nije bila praksa samo kod nas, već i na drugim turnirima. WPC je već promijenio pravila i ukinuo Laser Tag, čime je praktično priznato da je sistem imao nedostatke - objašnjava Šoć.

Transparentnost kao ključna tema

Savez je više puta tražio snimke međunarodnih kvalifikacija, ali ih nikada nije dobio.

- Ako ne postoji javno dostupan dokaz da je takmičenje održano, teško je govoriti o transparentnosti sistema rangiranja - naglašava Šoć.

Crna Gora je prošle godine bila među najbolje rangiranim članicama WPC-a, a ove godine zauzela prvo mjesto u WPC Incentive programu. - Teško je razumjeti kako organizacija koja je juče predstavljana kao primjer dobre prakse, danas odjednom ne ispunjava standarde - kaže Šoć.

Bez obzira na isključenje, SESCG nastavlja da razvija Phygital sport u Crnoj Gori, regionu i Evropi, uz nove međunarodne projekte.