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Posle gotovo dve decenije postojanja, Minecraft je konačno ažurirao svoje zvanične sistemske zahteve. Iako je promena privukla pažnju igrača koji se pitaju da li njihovi računari više neće biti dovoljno jaki, iz studija Mojang poručuju da nema razloga za paniku. Vest je izazvala brojne reakcije upravo zato što je Minecraft godinama važio za igru koja može da radi gotovo na svakom računaru.

Nova specifikacija ne dolazi zbog ogromne grafičke transformacije igre, već zbog toga što stari zahtevi više nisu predstavljali realnu sliku načina na koji se Minecraft danas koristi. Igra je tokom godina dobila brojne dodatke, izmene i mogućnosti koje zahtevaju više resursa nego u vreme prvobitnog izdanja. Današnji način igranja značajno se razlikuje od onoga iz prvih godina postojanja igre.

1/5 Vidi galeriju Minecraft prvi put menja zahteve posle 17 godina Foto: Shutterstock

Stari računari nisu odmah ostavljeni

Kada je Minecraft prvi put izašao, hardver koji je bio dovoljan za pokretanje igre bio je značajno slabiji nego danas. Međutim, razvoj igre kroz godine promenio je način na koji se ona koristi, posebno među igračima koji instaliraju modove, koriste veće svetove ili žele stabilnije performanse pri višim podešavanjima. Upravo su modovi i ogromne mape među glavnim razlozima zbog kojih su potrebe za hardverom postepeno rasle.

Iz studija Mojang objašnjavaju da prethodni zahtevi za Minecraft: Java Edition više nisu odgovarali savremenim potrebama igre. Zbog toga su podignuti i minimalni i preporučeni zahtevi, kako bi bolje prikazali računare koji mogu da pruže očekivano iskustvo igranja. Na taj način novi zahtevi više predstavljaju smernicu nego strogu granicu za pokretanje igre.

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Nova pravila donose više memorije

Ažurirani minimalni zahtevi sada uključuju više memorije, snažnije procesore i grafički hardver koji podržava Vulkan 1.3. Cilj studija Mojang bio je da igrači koji koriste Fast grafičko podešavanje mogu da očekuju najmanje 30 frejmova u sekundi pri Full HD rezoluciji. Time kompanija želi da obezbedi ujednačenije iskustvo na različitim konfiguracijama računara.

Za osnovno pokretanje igre sada je potreban 64-bitni sistem, 8 GB RAM memorije, procesor poput Intel Core i5-4690, AMD Ryzen 3 1200 ili Apple M1, kao i grafička kartica sa podrškom za Vulkan 1.3. Ovi zahtevi predstavljaju modernizaciju specifikacija, a ne pokušaj da se veliki broj postojećih igrača izbaci iz igre. Većina računara proizvedenih u poslednjih nekoliko godina bez problema ispunjava ove uslove.

Preporučene specifikacije Minecrafta

Za igrače koji žele da koriste Fancy grafičko podešavanje pri 1080p rezoluciji i stabilnih 60 FPS, iz studija Mojang sada preporučuju znatno savremeniji hardver. To uključuje 16 GB RAM-a, procesore poput Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 ili Apple M2 Pro, kao i grafiku kao što su NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 ili Apple M2 Pro sa 6 GB VRAM memorije. Takve specifikacije omogućavaju znatno stabilnije performanse u zahtevnijim scenarijima igranja.

Ovakvi zahtevi više govore o današnjem načinu igranja Minecrafta nego o samoj osnovnoj igri. Mnogi igrači koriste zahtevne modove i proširene verzije sveta, gde stariji računari mogu imati problema sa količinom memorije i stabilnim performansama. Granica između osnovne igre i bogato modifikovanog iskustva danas je manja nego ikada ranije.

Promena koja kasni 17 godina

Minecraft nije postao zahtevniji zbog jednog velikog grafičkog skoka, već zato što se igra značajno proširila od svog lansiranja. Zajednica je tokom godina podigla očekivanja, a način igranja danas često uključuje mnogo više sadržaja nego što su originalni računari mogli da podrže. Uspeh igre upravo je omogućio njen kontinuirani razvoj i stalno dodavanje novih mogućnosti.

Za mnoge igrače ova promena predstavlja samo usklađivanje zvaničnih podataka sa realnim stanjem. Umesto da najavi kraj podrške za starije računare, studio Mojang je jednostavno ažurirao kriterijume kako bi igrači imali jasniju predstavu kakav hardver je potreban za savremeno Minecraft iskustvo. Drugim rečima, promena donosi više jasnoće nego ograničenja za postojeću zajednicu igrača.