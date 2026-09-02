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Ubisoft je odlučio da prekine podršku za igranje For Honor na Linuxu, što znači da će vlasnici Steam Deck uređaja uskoro ostati bez mogućnosti da pokrenu ovaj naslov. Promena stupa na snagu 10. septembra, a kompanija svoju odluku obrazlaže potrebom za dodatnom zaštitom igrača i činjenicom da na Linux platformi ne može da obezbedi adekvatne mere protiv varanja. Za deo zajednice ovo predstavlja posebno neprijatno iznenađenje, jer igra do sada nije bila blokirana na ovaj način.

Situacija je zanimljiva i zbog toga što problemi sa Linuxom u svetu PC igara uglavnom nastaju iz tehničkih razloga. Neki naslovi jednostavno ne rade dovoljno dobro kroz Proton, dok drugi koriste sisteme za zaštitu od varanja koji nisu prilagođeni Linux okruženju. U slučaju For Honor, međutim, korisnicima se sada praktično ukida pristup nakon godina tokom kojih su mogli da igraju bez ovakvog ograničenja. To posebno pogađa vlasnike Steam Decka, čiji SteamOS koristi Linux kao osnovu.

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Steam Deck igrači ostaju bez For Honor

Vest je objavljena u trenutku kada Ubisoft priprema nove sadržaje za For Honor. Kompanija je najavila Ranked Dominion režim, kao i izmene postojećeg Ranked Duel sistema, ali je uz te novosti stigla i odluka koja je zasenila ostatak najave. Igrači koji koriste Linux više neće moći da pristupe igri, a ista zabrana odnosi se i na Steam Deck, budući da ovaj uređaj koristi SteamOS.

Za one koji su For Honor koristili upravo na Steam Decku, promena dolazi kao prilično loša vest. Prenosivi uređaj omogućio je da se igra iskusi van klasičnog računarskog okruženja, pa će korisnici koji su navikli na takav način igranja sada morati da pronađu drugo rešenje. Problem nije u tome što je igra iznenada postala tehnički nekompatibilna, već u odluci kompanije da Linux više ne smatra platformom na kojoj može da pruži nivo zaštite koji želi.

Foto: Steam

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Razlog borba protiv varanja

Prema objašnjenju Ubisofta, odluka je povezana sa pokušajem da se obezbedi poštenije takmičarsko okruženje. Kompanija smatra da na Linux platformi trenutno ne može dovoljno efikasno da primeni svoje mere zaštite, zbog čega je izabrala radikalnije rešenje potpuno uklanjanje podrške. Drugim rečima, umesto da igra ostane dostupna uz potencijalno slabiju zaštitu, Linux korisnicima će pristup biti onemogućen.

Ovakav potez otvara i pitanje zbog čega nije pronađeno drugačije tehničko rešenje. Anti-cheat sistemi predstavljaju komplikovan deo modernih online igara, posebno kada treba da funkcionišu na različitim operativnim sistemima i hardverskim konfiguracijama. Ipak, za igrače koji su For Honor već godinama igrali na Linuxu, činjenica da će podrška biti ukinuta predstavlja mnogo veći problem od same tehničke komplikacije.

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Ponovni problem sa anti-cheat zaštitom

Korisnici Linuxa već dugo se susreću sa sličnom preprekom kada pokušavaju da igraju popularne online naslove. Proton je tokom prethodnih godina značajno poboljšao kompatibilnost Windows igara sa Linuxom, ali anti-cheat tehnologija i dalje može da bude granica preko koje određene igre jednostavno ne mogu da pređu. U takvim situacijama igrač može imati dovoljno snažan računar i funkcionalnu instalaciju igre, ali ipak ostati bez pristupa online delu.

Slučaj For Honor je ipak drugačiji jer korisnici nisu od početka bili suočeni sa zabranom. Platforma je bila dostupna, igra je mogla da se koristi, a tek sada se uvodi ograničenje. Upravo zato reakcije mogu biti oštrije deo zajednice ovo neće doživeti kao običan problem kompatibilnosti, već kao svesnu odluku da se određena grupa igrača ukloni iz igre.

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Podrška za Linux još nije potpuno zatvorena

Ubisoft ipak nije potpuno odbacio mogućnost da se situacija jednog dana promeni. Kompanija je navela da će nastaviti da istražuje načine za unapređenje svog sistema zaštite, uz mogućnost da Linux ponovo bude podržan ukoliko se pronađe odgovarajuće rešenje. To ostavlja određenu nadu igračima, ali bez konkretnog roka teško je proceniti koliko bi takav povratak mogao da bude udaljen.

Do tada, međutim, vlasnicima Steam Decka i drugim Linux korisnicima ostaje vrlo malo mogućnosti ako žele da nastave da igraju For Honor. Za Ubisoft bi razvoj pouzdanog rešenja za anti-cheat mogao da bude jedini način da povrati podršku ove platforme, ali odluka da se postojeći igrači jednostavno isključe već predstavlja ozbiljan udarac poverenju dela Linux zajednice.

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Jedna odluka mogla bi da ostavi dugotrajan utisak

Iako Ubisoft ostavlja otvorena vrata za eventualni povratak Linux podrške, šteta po reputaciju među korisnicima te platforme već je napravljena. Linux igrači su godinama prihvatali određena ograničenja i oslanjali se na alate poput Protona kako bi mogli da pristupe naslovima koji zvanično nisu uvek bili razvijani imajući njihovu platformu na umu. Zbog toga je odluka da se podrška naknadno ukine posebno frustrirajuća za one koji su već ulagali vreme u igru.

Ostaje da se vidi da li će Ubisoft uspeti da pronađe način da For Honor ponovo učini dostupnim na Linuxu i Steam Decku. Ukoliko se to dogodi, odluka bi mogla da bude samo privremena prepreka. Međutim, ako zabrana potraje, mogla bi da postane još jedan primer problema sa kojima se Linux igrači suočavaju kada je reč o velikim online igrama i njihovim sistemima za zaštitu od varanja.