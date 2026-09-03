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Kako se približava izlazak GTA 6, praktično svaki novi detalj iz Rockstar Games-a postaje vest. Igrači već mesecima pokušavaju da sastave sliku o tome šta ih čeka, a sada je stigla informacija koja bi mogla da obraduje deo publike. U novoj igri neće biti generativne veštačke inteligencije, niti će osnovna igra imati mikrotransakcije. Za naslov koji bi trebalo da bude jedan od najvećih gejming događaja u godini, to je prilično zanimljiv izbor.

Potvrda je stigla iz Rockstar North-a, gde je kopredsednik Rob Nelson odgovarao na pitanja upravo o ove dve teme. Odgovor je bio kratak i prilično nedvosmislen - ne. Drugim rečima, kada igrači budu pokrenuli GTA 6, neće morati da očekuju AI sadržaj napravljen generativnim alatima niti sistem dodatnog plaćanja unutar glavne igre. To ne govori baš ništa o tome kako će izgledati buduća onlajn komponenta, ali za samu igru vest je prilično jasna.

GTA Foto: Rockstar Games

AI sve više ulazi u igre, ali ...

Generativna veštačka inteligencija već je postala velika tema u industriji video-igara. Studiji je istražuju za različite faze razvoja, od pomoći pri stvaranju sadržaja do generisanja dijaloga i drugih elemenata koji su ranije zahtevali mnogo ručnog rada. Zbog toga nije bilo neobično što su se pojavila pitanja da li bi Rockstar mogao da iskoristi istu tehnologiju u GTA 6.

Za sada odgovor glasi da neće. Rob Nelson je direktno upitan da li će generativna AI biti uključena u novu igru, zajedno sa pitanjem o mikrotransakcijama, i obe mogućnosti je odbacio. To znači da Rockstar očigledno ne želi da se GTA 6 oslanja na taj trend, barem ne na način koji bi bio deo same igre. Koliko će se AI koristiti u pozadini tokom razvoja ili u internim alatima, druga je tema o kojoj nema dovoljno informacija.

Foto: ChatGPT

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Mikrotransakcije ostaju van igre, ali...

Još zanimljivija je odluka da u osnovnoj verziji GTA 6 neće biti mikrotransakcija. Igrači koji kupe naslov trebalo bi da dobiju kompletno iskustvo bez sistema u kojem se tokom igranja nude dodatne kupovine. To je posebno značajno u trenutku kada su mikrotransakcije postale jedna od najvećih tačaka nezadovoljstva među gejmerima, naročito kada se dodatno plaćanje pojavi u igri koja je već kupljena po punoj ceni.

Međutim, postoji jedna važna stvar koju ne treba izgubiti iz vida. Rockstar je govorio o samoj igri, a ne o budućem poslovnom modelu GTA Online-a. Studio još nije otkrio kako će izgledati onlajn komponenta GTA 6 niti na koji način će biti finansirana. Zato bi bilo prerano zaključiti da su mikrotransakcije zauvek nestale iz GTA univerzuma.

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Najveće pitanje ipak ostaje - GTA Online

Postojeći GTA Online godinama predstavlja važan deo Rockstar poslovanja i teško je ignorisati koliko je taj model uspešan. Igrači su navikli na stalni priliv novog sadržaja, a virtuelna ekonomija omogućila je Rockstar Games-u da dugo nakon izlaska igre nastavi da zarađuje na istoj platformi. Zbog toga bi bilo iznenađujuće kada bi kompanija jednostavno odustala od svega što je funkcionisalo u prethodnom naslovu.

Mnogo realniji scenario mogao bi biti da se napravi jasna granica između GTA 6 kampanje i njenog budućeg onlajn dela. Osnovna igra bi ostala bez mikrotransakcija, baš kako je sada potvrđeno, dok bi GTA Online mogao dobiti potpuno drugačiji model. To bi Rockstaru omogućilo da igračima ponudi tradicionalnije iskustvo u kampanji, a da istovremeno zadrži veoma unosan poslovni model u dugoročnom onlajn sadržaju.

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Rockstar nije otkrio sve karte

Za sada zapravo ne znamo mnogo o tome kako će izgledati nova verzija GTA Online-a. Rockstar nije predstavio kompletan poslovni model, niti je objasnio da li će postojeće ideje biti prenete u novu generaciju. Zbog toga se svaka priča o budućim mikrotransakcijama mora posmatrati kao mogućnost, a ne kao potvrđenu informaciju.

Ono što je trenutno poznato odnosi se na samu GTA 6 igru. U njoj neće biti generativne AI i neće postojati mikrotransakcije, što će mnogim igračima verovatno biti dobra vest. Ali GTA 6 neće biti samo kampanja. Ako Rockstar želi da ponovi uspeh koji je ostvario sa prethodnim onlajn iskustvom, upravo će GTA Online biti deo koji treba pažljivo pratiti nakon izlaska.

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GTA 6 ide protiv dva velika trenda

U trenutku kada generativna AI sve više ulazi u razvoj video-igara, a mikrotransakcije postaju gotovo standardni deo velikog broja naslova, odluka Rockstar Games-a izdvaja GTA 6. Studio je mogao da iskoristi nove tehnologije ili da odmah ugradi dodatne načine zarade u osnovnu igru, ali je zasad odlučio da ne ide tim putem.

To ipak ne znači da će GTA 6 biti potpuno izolovan od promena koje su zahvatile industriju. Pravi test biće ono što se dogodi nakon izlaska, posebno kada se otkrije kompletna strategija za GTA Online. Za sada, međutim, igrači mogu da računaju na jednu prilično jasnu stvar: glavna GTA 6 igra neće pokušavati da ih natera da dodatno plaćaju sadržaj koji su već kupili, niti će generativna AI biti deo samog iskustva.