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Gamescom 2026 doneo je novi pogled na Tomb Raider: Legacy of Atlantis, naslov koji Crystal Dynamics razvija u saradnji sa studiom Flying Wild Hog. Ovoga puta prikazan je deo avanture smešten u antičku Grčku, u katakombe ispod St. Francis’ Follyja. Lara Kroft u tom delu igre pokušava da pronađe drugi fragment artefakta Scion, dok joj je za petama stari rival Pjer. Samo okruženje dovoljno govori o tome šta igra želi da bude: istraživanje drevnih prostora i rešavanje prepreka i dalje su u centru iskustva, ali Lara sada raspolaže sa više načina da dođe do rešenja.

Demo prikazan na sajmu ipak treba posmatrati sa određenom rezervom. Verzija igre je još u pre-alfa fazi, pa ono što je prikazano ne predstavlja konačan proizvod. Uz to, datum izlaska je pomeren na 12. februar 2027. godine. Prvobitno je igra trebalo da stigne tokom ove godine, ali je odlaganje pomerilo povratak serijala za nekoliko meseci. Pominjanje GTA VI kao mogućeg razloga za pomeranje ostaje samo na nivou glasina i nije potvrđeno kao razlog promene datuma.

1/10 Vidi galeriju Gamescom 2026 prikazao novu avanturu Lare Kroft: Legacy of Atlantis Foto: printscreen YT

Skener i kuka menjaju nivoe

Jedna od zanimljivijih promena nije vezana za borbu, već za način na koji igrač posmatra prostor oko sebe. Skener je opcion alat koji može da otkrije informacije o objektima i posluži kao pomoć pri rešavanju zagonetki. Njegova uloga nije da potpuno preuzme istraživanje, već da igraču pruži dodatne informacije kada je potrebno povezati ono što se nalazi u okolini. To je posebno važno u igri čiji se nivoima pristupa kroz istraživanje prostora, a ne samo kroz linearno kretanje od jedne borbe do druge.

Još veću ulogu ima kuka za hvatanje. Lara je može koristiti za savladavanje vertikalnih prepreka, ali i za direktnu interakciju sa pojedinim delovima okruženja. Time alat postaje deo samih zagonetki, a ne samo sredstvo za prelazak sa jedne platforme na drugu. Akrobatika koja je dugo bila zaštitni znak lika takođe ostaje prisutna. Pokreti se mogu izvoditi kombinacijama tastera, ali igrač nije obavezan da ih koristi ako želi da se kroz određene delove nivoa probije brže.

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Lara sada može da se prilagođava

Promene su vidljive i kada dođe do borbe. Oružje više nije samo pitanje izbora kojim će se neprijatelj napasti, već može da se unapređuje u nekoliko pravaca. Brzina paljbe, preciznost i količina municije mogu se poboljšavati, što igraču daje određenu kontrolu nad načinom korišćenja arsenala. Tu je i Focus, sistem koji privremeno usporava vreme i omogućava preciznije ciljanje u situacijama kada je potrebno reagovati brzo.

Ipak, prikazana verzija ne ostavlja utisak da je borba postavljena ispred svega ostalog. Zagonetke, kretanje kroz prostor i istraživanje i dalje imaju svoje mesto, dok borbeni sistemi više služe kao dodatni sloj. To je bitna razlika u odnosu na igru koja bi se oslanjala prvenstveno na pucanje. Ideja je da Lara raspolaže većim brojem mogućnosti, ali da način na koji ih koristi zavisi od situacije u kojoj se nalazi.

Foto: printscreen YT

Veštine i krafovanje menjaju napredovanje

Najveća novina na nivou razvoja lika jeste stablo veština, sistem kojeg raniji Tomb Raider naslovi nisu imali u ovakvom obliku. Tokom demonstracije prikazana je sposobnost Deadeye, koja povećava domet oružja, ali ima i praktičnu primenu van direktne borbe. Lara pomoću nje može sa veće udaljenosti da obara zamke, što pokazuje kako jedna otključana sposobnost može da utiče i na način rešavanja problema u prostoru.

Promenjen je i sistem lečenja. Umesto da se igra oslanja na medicinske pakete koje pronalazi tokom istraživanja, resursi iz okruženja mogu da se koriste za izradu lekova i napitaka. Neki od tih predmeta daju i privremene bonuse, među kojima je smanjenje štete od zamki. Zbog toga prikupljanje resursa nije samo usputna aktivnost. Ono može da bude povezano sa pripremom za određene delove nivoa i načinom na koji igrač želi da pristupi izazovima koji ga čekaju.

Izlazak je zakazan za 2027.

Istraživanje će imati još jedan razlog osim pronalaženja korisnih resursa. Svet igre sadrži istorijski autentične relikvije koje se mogu sakupljati i koje donose različite nagrade. Nasuprot tome, odela imaju samo estetsku funkciju. Lara ih može menjati u bilo kom trenutku, bez uticaja na njene sposobnosti ili napredovanje. To razdvaja kolekcionarske elemente i izgled lika od sistema koji direktno utiču na igranje.

Posle demonstracije, reditelj Raul Sikeira i umetnički direktor Arek Tomaševski potvrdili su da se priča kanonski nastavlja na Survivor trilogiju. Lara je u novoj avanturi predstavljena kao zrelija i iskusnija, što se uklapa u nastavak njenog dosadašnjeg razvoja. Čak je i raspored ljudskih i životinjskih neprijatelja povezan sa pričom i mestom na kojem se igrač nalazi. Tomb Raider: Legacy of Atlantis tako pokušava da spoji poznate elemente serijala sa novim sistemima, dok će konačan utisak ipak zavisiti od toga kako će sve izgledati kada igra izađe 12. februara 2027. godine.