Slušaj vest

Video pod nazivom „Launch Trailer“ objavljen je 15. oktobra i donosi novi pogled na svet Vice Cityja, glavne junake i kriminalnu priču koja će obeležiti nastavak popularne franšize.

Džejson i Lusija ponovo u centru priče

U novom videu u fokusu su Džejson i Lusija, protagonisti čija se sudbina komplikuje nakon što naizgled jednostavan kriminalni posao krene po zlu. Njih dvoje završavaju usred zavere koja se proteže kroz Leonidu, fiktivnu američku saveznu državu u kojoj se nalazi i Vice City.

1/6 Vidi galeriju GTA6 trailer Foto: Youtube Prinscreen, Youtube printscreen

Prema zvaničnom opisu igre, junaci će morati da se oslone jedno na drugo kako bi preživeli opasnosti koje ih okružuju. Trailer dodatno naglašava atmosferu grada inspirisanog Majamijem, uz kriminalno podzemlje, raskošne lokacije i kontrast između sunčanog okruženja i mračne priče.

Muziku za trailer potpisuje Justice

Posebnu pažnju privlači muzička podloga. U traileru se čuje "Flower in a Hurricane", numera francuskog elektronskog dua Justice, koji učestvuje i u komponovanju originalne muzike za GTA 6.

Na pesmi su sarađivali i Tame Impala, SZA i King Gizzard & The Lizard Wizard. Rockstar je najavio da će dodatne informacije o muzici i zvaničnom soundtracku igre biti objavljene naknadno.

Muzika je važan deo identiteta GTA serijala, poznatog po radio-stanicama i pažljivo odabranim pesmama koje prate vožnju, istraživanje grada i druge aktivnosti u igri.

Kada izlazi GTA 6?

Prema zvaničnim informacijama kompanije Rockstar Games, Grand Theft Auto VI trebalo bi da bude objavljen 19. novembra 2026. godine za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Novi trailer ne donosi opširnu demonstraciju gejmpleja, već prvenstveno predstavlja atmosferu i priču igre. Zbog toga još nema novih zvanično potvrđenih detalja o svim mehanikama koje će igrači moći da koriste tokom igranja.

Jedna od najvažnijih igara godine

Interesovanje za GTA 6 traje godinama, a očekivanja su posebno velika zbog značaja koji je prethodni nastavak imao za industriju video-igara. Grand Theft Auto V objavljen je 2013. godine i postao je jedan od komercijalno najuspešnijih naslova u istoriji gejminga.

Novi nastavak vraća igrače u Vice City, ali u znatno modernijem okruženju, sa novom pričom i protagonistima. Rockstar do izlaska igre može da objavi još promotivnih materijala, dok će konačan sud o kvalitetu i novinama zavisiti od samog izdanja.