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Korisnici će moći da popunjavaju formulare, preuzimaju fajlove i organizuju tabove bez stalnog prebacivanja između stranica.

Kompanija OpenAI predstavila je nova unapređenja ChatGPT ekstenzije za Google Chrome, kojima želi da veštačku inteligenciju učini korisnijom u svakodnevnom radu na internetu. Umesto da korisnici ručno kopiraju sadržaj sa različitih stranica i prosleđuju ga četbotu, ChatGPT sada može da koristi informacije iz otvorenih tabova i da ih obradi u skladu sa zahtevom korisnika.

Novine dolaze nakon gašenja zasebnog pregledača ChatGPT Atlas, dok OpenAI svoje mogućnosti za rad sa internetom sve više integriše u postojeće pregledače.

ChatGPT može da analizira više otvorenih stranica

Jedna od najvažnijih novina jeste mogućnost da ChatGPT pristupi informacijama iz više otvorenih Chrome tabova. Kada korisnik instalira ekstenziju i poveže Chrome sa ChatGPT aplikacijom, može da zatraži analizu sadržaja sa različitih stranica.

Na primer, ako korisnik razmatra kupovinu nameštaja, može da otvori nekoliko stranica sa proizvodima i zatraži od ChatGPT-a da uporedi njihove cene, dimenzije i karakteristike. Slična funkcija može da bude korisna prilikom poređenja ponuda različitih kompanija, usluga ili proizvoda.

OpenAI navodi i primere u kojima AI može da prikupi informacije o dobavljačima iz otvorenih stranica i organizuje ih u tabelu sa cenama, glavnim karakteristikama i izvorima podataka.

Foto: ChatGPT

Veštačka inteligencija može da popunjava formulare i preuzima fajlove

Druga velika promena odnosi se na mogućnost da ChatGPT ne bude samo alat za odgovaranje na pitanja već i pomoćnik koji obavlja konkretne zadatke u pregledaču.

U okviru režima Work, ChatGPT može da upravlja otvorenim tabovima i obavlja aktivnosti poput popunjavanja formulara, preuzimanja fajlova, slanja poruka i organizovanja velikog broja otvorenih kartica.

To bi moglo da olakša administrativne poslove koji zahtevaju ponavljanje istih koraka na različitim internet stranicama. Korisnik, na primer, može da zatraži da se podaci iz dokumenta unesu u formular, uz instrukciju da se postupak zaustavi pre konačnog slanja.

Ipak, rezultate treba proveriti pre nego što se pošalju poruke ili potvrde podaci. Mogućnost automatizacije ne znači da će svaki zadatak biti obavljen bez greške.

ChatGPT stiže i u bočnu traku pregledača

OpenAI unapređuje i način na koji se ChatGPT koristi dok korisnik pregleda internet. Nova verzija omogućava pristup ChatGPT-u iz bočne trake, bez potrebe da se napušta trenutno otvorena stranica.

U tom prostoru korisnici mogu da nastave razgovore, pristupe istoriji prethodnih konverzacija i koriste režime Chat i Work. Na taj način mogu istovremeno da čitaju sadržaj na sajtu i traže od veštačke inteligencije da ga analizira ili pomogne u obavljanju zadatka.

Ovakav pristup može biti posebno koristan za istraživanje, poređenje proizvoda, pripremu poslovnih dokumenata i prikupljanje podataka sa više izvora.

Foto: Printscreen

OpenAI ulazi u direktnu trku sa Google Gemini AI funkcijama

Nova unapređenja približavaju ChatGPT funkcijama koje Google razvija za svog AI asistenta Gemini u Chrome-u. Google već nudi mogućnosti za rad sa sadržajem stranica, poređenje informacija i automatizaciju pojedinih zadataka na internetu.

Razlika je u tome što OpenAI svoje mogućnosti razvija kroz ChatGPT i njegovu ekstenziju, umesto da se oslanja isključivo na zaseban pregledač.

Za korisnike to znači da bi veštačka inteligencija mogla da postane deo uobičajenog rada na internetu, od pretrage i analize informacija do izvršavanja konkretnih zadataka.

Šta to znači za privatnost korisnika?

Mogućnost pristupa otvorenim karticama donosi i pitanja privatnosti. Sadržaj koji se nalazi na stranicama može da uključuje poslovne informacije, lične podatke ili podatke o nalozima na koje je korisnik prijavljen.

Zbog toga je važno razumeti kada je ekstenzija aktivna, kojim stranicama je dozvoljen pristup i koje informacije se prosleđuju ChatGPT-u. Posebnu pažnju treba obratiti na osetljive poslovne dokumente, elektronsku poštu i stranice sa finansijskim ili drugim poverljivim podacima.