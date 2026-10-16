Za istoriju! Tesla Roadster poleteo pred kamerama: Leteći Maskov auto stiže 2028. (VIDEO)
Novi Tesla Roadster demonstrirao je vožnju po obrnutim površinama, skokove i manevre u vazduhu zahvaljujući sistemu potisnika na komprimovani gas, razvijenom u saradnji sa inženjerima kompanije SpaceX. Ipak, i pored spektakularnog predstavljanja, kupci će morati da sačekaju još najmanje dve godine na početak proizvodnje.
Tesla Roadster izvodi trikove koji su do juče delovali nemoguće
Novi Roadster predstavljen je na događaju u Teksasu, gde je Tesla prikazala mogućnosti svog dugo najavljivanog električnog sportskog automobila. Demonstracija je uključivala vožnju po zakrivljenoj rampi, kretanje u obrnutom položaju i podizanje vozila iznad drugih automobila.
Za ovakve manevre zaslužan je spoj snažnog sistema ventilatora, aktivne aerodinamike i potisnika na komprimovani gas. Tehnologija je razvijena uz pomoć inženjera SpaceX-a, a cilj je da automobil dobije sposobnosti koje daleko prevazilaze uobičajene performanse sportskih vozila.
Od nule do 100 km/h za manje od sekunde
Tesla je tokom predstavljanja navela da Roadster može da ubrza od nule do 60 milja na sat za približno jednu sekundu, odnosno do 96,6 km/h. Kompanija je najavila i maksimalnu brzinu veću od 370 km/h, dok je deklarisani domet oko 480 kilometara.
Ove brojke predstavljaju izuzetno ambiciozne ciljeve, ali treba imati u vidu da demonstracija prototipa nije isto što i nezavisno potvrđene performanse serijskog automobila. Ostaje da se vidi kako će vozilo izgledati u konačnoj verziji i da li će svi najavljeni sistemi biti dostupni kupcima.
Tri verzije, uključujući ekskluzivni model Rocket
Tesla je predstavila tri konfiguracije novog Roadstera. Verzija Performance namenjena je vožnji na javnim putevima, dok je Thrust usmeren na još ekstremnije performanse i koristi potisnike postavljene na zadnjem delu vozila.
Najekstremnija konfiguracija nosi naziv Rocket. Prema predstavljenim informacijama, ima deset potisnika raspoređenih oko automobila i predviđena je za kupce koji žele mogućnost izvođenja vazdušnih manevara. Ova verzija nije odobrena za javne puteve, a Tesla je navela da će biti dostupna samo po pozivu.
Koliko košta novi Tesla Roadster?
Prema informacijama objavljenim prilikom predstavljanja, rezervacija verzije Performance iznosi 50.000 dolara, dok je za konfiguraciju Thrust potrebno izdvojiti 250.000 dolara za rezervaciju. Konačne cene vozila i detalji o dostupnosti još nisu u potpunosti razjašnjeni.
Važno je razlikovati iznos rezervacije od konačne prodajne cene automobila. Posebno je neizvesna dostupnost verzije Rocket, koja je zamišljena kao ekskluzivni model sa mogućnostima koje prevazilaze standardnu vožnju na putu.
Proizvodnja tek 2028. godine
Iako je druga generacija Roadstera prvobitno najavljena još 2017. godine, projekat je godinama odlagan. Tokom novog predstavljanja Elon Mask ponovo je najavio početak proizvodnje za 2028. godinu, što znači da kupci i dalje moraju da čekaju na serijski automobil.
Roadster je zato više od običnog sportskog automobila: predstavlja demonstraciju tehnologije i pokušaj Tesle da pokaže šta bi električna vozila budućnosti mogla da postanu. Ipak, pravi test neće biti spektakularni snimci sa predstavljanja, već trenutak kada automobil stigne do kupaca i kada njegove performanse budu proverene u stvarnim uslovima.