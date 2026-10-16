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Novi Tesla Roadster demonstrirao je vožnju po obrnutim površinama, skokove i manevre u vazduhu zahvaljujući sistemu potisnika na komprimovani gas, razvijenom u saradnji sa inženjerima kompanije SpaceX. Ipak, i pored spektakularnog predstavljanja, kupci će morati da sačekaju još najmanje dve godine na početak proizvodnje.

Tesla Roadster izvodi trikove koji su do juče delovali nemoguće

Novi Roadster predstavljen je na događaju u Teksasu, gde je Tesla prikazala mogućnosti svog dugo najavljivanog električnog sportskog automobila. Demonstracija je uključivala vožnju po zakrivljenoj rampi, kretanje u obrnutom položaju i podizanje vozila iznad drugih automobila.

Za ovakve manevre zaslužan je spoj snažnog sistema ventilatora, aktivne aerodinamike i potisnika na komprimovani gas. Tehnologija je razvijena uz pomoć inženjera SpaceX-a, a cilj je da automobil dobije sposobnosti koje daleko prevazilaze uobičajene performanse sportskih vozila.

Od nule do 100 km/h za manje od sekunde

Tesla je tokom predstavljanja navela da Roadster može da ubrza od nule do 60 milja na sat za približno jednu sekundu, odnosno do 96,6 km/h. Kompanija je najavila i maksimalnu brzinu veću od 370 km/h, dok je deklarisani domet oko 480 kilometara.

Foto: Youtube Printscreen

Ove brojke predstavljaju izuzetno ambiciozne ciljeve, ali treba imati u vidu da demonstracija prototipa nije isto što i nezavisno potvrđene performanse serijskog automobila. Ostaje da se vidi kako će vozilo izgledati u konačnoj verziji i da li će svi najavljeni sistemi biti dostupni kupcima.

Tri verzije, uključujući ekskluzivni model Rocket

Tesla je predstavila tri konfiguracije novog Roadstera. Verzija Performance namenjena je vožnji na javnim putevima, dok je Thrust usmeren na još ekstremnije performanse i koristi potisnike postavljene na zadnjem delu vozila.

Najekstremnija konfiguracija nosi naziv Rocket. Prema predstavljenim informacijama, ima deset potisnika raspoređenih oko automobila i predviđena je za kupce koji žele mogućnost izvođenja vazdušnih manevara. Ova verzija nije odobrena za javne puteve, a Tesla je navela da će biti dostupna samo po pozivu.

Koliko košta novi Tesla Roadster?

Prema informacijama objavljenim prilikom predstavljanja, rezervacija verzije Performance iznosi 50.000 dolara, dok je za konfiguraciju Thrust potrebno izdvojiti 250.000 dolara za rezervaciju. Konačne cene vozila i detalji o dostupnosti još nisu u potpunosti razjašnjeni.

Važno je razlikovati iznos rezervacije od konačne prodajne cene automobila. Posebno je neizvesna dostupnost verzije Rocket, koja je zamišljena kao ekskluzivni model sa mogućnostima koje prevazilaze standardnu vožnju na putu.

Foto: Youtube printscreen

Proizvodnja tek 2028. godine

Iako je druga generacija Roadstera prvobitno najavljena još 2017. godine, projekat je godinama odlagan. Tokom novog predstavljanja Elon Mask ponovo je najavio početak proizvodnje za 2028. godinu, što znači da kupci i dalje moraju da čekaju na serijski automobil.