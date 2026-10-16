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Čak ni korisnici koji imaju 256 GB memorije nisu pošteđeni problema sa nedostatkom prostora.

Ako vam telefon sve češće prikazuje upozorenje da je memorija gotovo puna, razlog nije nužno veliki broj fotografija ili instaliranih aplikacija. Savremeni pametni telefoni čuvaju mnogo više podataka nego ranije, dok aplikacije postaju složenije, a kvalitet fotografija i video-snimaka značajno raste.

Prema analizi portala BGR, problem je posledica nekoliko promena koje se dešavaju istovremeno: aplikacije zauzimaju više prostora, kamere proizvode veće fajlove, a podaci koje korisnici smatraju obrisanim ponekad ostaju sačuvani još neko vreme.

Aplikacije postaju sve veće i zauzimaju više prostora

Današnje aplikacije nisu samo mali programi koji povezuju korisnike sa internet servisima. One čuvaju privremene fajlove, fotografije, video-sadržaje, podatke za brže učitavanje i druge informacije koje omogućavaju da rade brže i prilagode se navikama korisnika.

Zbog toga veličina aplikacije nakon preuzimanja može biti znatno manja od prostora koji će zauzimati posle nekoliko dana ili nedelja korišćenja.

Foto: Profimedia

Facebook je jedan od primera. Instalacioni paket za Android može da zauzima oko 100 MB, ali aplikacija nakon instalacije, prijavljivanja i korišćenja može da naraste na više stotina megabajta ili nekoliko gigabajta. Keš memorija dodatno raste dok korisnik pregledava objave, fotografije i video-snimke.

Sličan problem postoji i kod drugih društvenih mreža, aplikacija za komunikaciju i servisa za strimovanje. Što se aplikacije češće koriste, veća je mogućnost da će se u njima nagomilati podaci koji zauzimaju značajan deo memorije telefona.

Fotografije i video-snimci zauzimaju sve više prostora

Napredak kamera na pametnim telefonima doneo je kvalitetnije fotografije, veći broj megapiksela i mogućnost snimanja videa u 4K rezoluciji. Međutim, bolji kvalitet najčešće znači i veće fajlove.

Fotografije visoke rezolucije mogu da zauzimaju znatno više prostora od starijih snimaka, dok video-snimci u visokoj rezoluciji, naročito uz HDR, brzo popunjavaju internu memoriju.

Problem postaje izraženiji kod korisnika koji često snimaju video za društvene mreže ili čuvaju veliki broj fotografija na uređaju. Nekoliko dužih snimaka može da zauzme više prostora nego desetine manjih aplikacija.

Rešenje nije nužno da se odreknete kvalitetne kamere. Na većini telefona moguće je promeniti podešavanja snimanja, smanjiti rezoluciju kada maksimalni kvalitet nije potreban ili koristiti efikasniji format video-kompresije, poput HEVC-a, ako ga uređaj podržava.

Zašto brisanje fotografija ne oslobađa uvek memoriju?

Jedna od čestih grešaka jeste pretpostavka da se fajl odmah trajno briše čim ga uklonite iz galerije. Mnoge aplikacije imaju posebnu fasciklu za obrisane stavke, u kojoj fotografije i video-snimci ostaju određeno vreme pre konačnog brisanja.

Na pojedinim servisima taj period može da traje do 30 dana. Dok se fajlovi nalaze u toj fascikli, oni i dalje mogu da zauzimaju prostor na uređaju.

Foto: ai ilustracija

Dodatnu zabunu stvara sinhronizacija sa servisima kao što su Google Photos i iCloud. Sinhronizacija ne znači automatski da je originalna fotografija uklonjena iz interne memorije telefona. U zavisnosti od podešavanja i načina korišćenja servisa, lokalne kopije mogu ostati sačuvane.

Zbog toga je važno proveriti da li su fotografije zaista uklonjene sa uređaja, odnosno koristiti opcije za oslobađanje prostora koje nude odgovarajuće aplikacije.

Kako da oslobodite memoriju na Androidu i iPhoneu

Prvi korak je da proverite koje aplikacije i kategorije fajlova zauzimaju najviše prostora. Na Androidu se to obično radi u odeljku Podešavanja, zatim Memorija ili Skladište, dok se na iPhoneu otvara Settings, odnosno Podešavanja, pa General i iPhone Storage.

Nakon toga možete da obrišete nepotrebne preuzete fajlove, velike video-snimke i sadržaj koji vam više nije potreban. Proverite i fascikle sa obrisanim fotografijama, kao i prostor koji zauzimaju aplikacije za razmenu poruka.

Kod aplikacija koje koriste mnogo keš memorije, brisanje privremenih podataka može da pomogne. Ipak, na Androidu treba razlikovati opciju za brisanje keša od opcije za brisanje svih podataka aplikacije, jer druga može ukloniti lokalne podatke i zahtevati ponovno prijavljivanje. Na iPhoneu se prostor može osloboditi brisanjem ili uklanjanjem aplikacija uz zadržavanje njihovih dokumenata, u zavisnosti od izabrane opcije.

Evo celokupnog vodiča kako da oslobodite memoriju na svom telefonu na najlakši način.

Foto: Printscreen

Šta još možete da uradite da se memorija ne bi brzo ponovo napunila?

Ako redovno snimate video, razmotrite da li vam je za svakodnevne situacije potrebna 4K rezolucija ili je 1080p sasvim dovoljan. Proverite i da li kamera podržava HEVC format, koji u odgovarajućim uslovima može da sačuva sličan kvalitet uz manje fajlove.

Za aplikacije koje zauzimaju mnogo prostora možete da isključite automatsko preuzimanje medija, smanjite količinu sadržaja koji se čuva na uređaju ili, kada je praktično, koristite njihove internet verzije umesto instaliranih aplikacija.

Važno je i da povremeno pregledate memoriju telefona, umesto da čekate upozorenje da je skoro puna. Kombinacija većih aplikacija, kvalitetnijih snimaka i privremenih podataka znači da se slobodan prostor može smanjivati čak i kada ne preuzimate nove fajlove.