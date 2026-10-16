Slušaj vest

Svako ko je u poslednje vreme prošao kroz neki sajam ili festival video je štandove s 3D štampanim sitnicama. Pokretanje biznisa uz pomoć 3D štampača odavno nije novost. Novost je kada jedna takva priča naraste do skladišta pune mašina i prihoda koji se broje u stotinama hiljada dolara. To je priča Majkla Saterlija, 19-godišnjaka iz Klifton Parka u državi Njujork.

Proizvod: držač za limenke koji izbacuje praznu

Saterlijev brend zove se CruiseCup. Prodaje 3D štampane držače za limenke s „taktičkim” imenima i dizajnom koji podseća na municiju, od modela za dve limenke do varijanti u obliku čaure sačmarice. Najpoznatiji proizvod, koji Saterli u svojim video-snimcima zove „Beerzooka”, izbacuje praznu limenku čim se ubaci nova. Asortiman se u međuvremenu proširio i na modele od nerđajućeg čelika.

Prema CNBC-ju, firma je u prvoj godini rada ostvarila oko 808.000 dolara bruto prihoda preko sopstvenog sajta i TikTok Shopa. Na sajtu se navodi i više od 72.000 prodatih komada.

Saterli tvrdi da je samo u novembru 2025. ostvario promet od 315.000 dolara, a njegovi najbolji Instagram snimci zajedno imaju oko 200 miliona pregleda. Poslovao je iz skladišta sa preko 130 štampača još krajem 2025, pa je cifra od 160 mašina danas logičan nastavak tog rasta.

Od Solefully do CruiseCup

CruiseCup nije bio njegov prvi pokušaj. Ranije je vodio SoleFully, preko kog je prodavao 3D štampane dodatke za obuću. Prema CNBC-ju, taj biznis je u 2024. doneo oko 250.000 dolara i pomogao da se finansira prelazak u iznajmljeno skladište od oko 3.600 dolara mesečno. Za štampu koristi uglavnom Bambu Lab A1, uz nekoliko skupljih mašina.

Veliki broj štampača je neophodan, jer se jedan komad može štampati i do deset sati. „Ako video postane viralan, a imate samo par štampača, ispunjavanje porudžbina trajaće mesecima”, objasnio je Saterli za Entrepreneur.

Pravi motor je sadržaj

Tehnologija ovde nije presudna. Štampač je, kako ističe analitičar Keri Stivenson iz Fabbaloo-a, najlakši deo posla: veštine koje taj uspeh zahteva nemaju veze s tehničkim znanjem o 3D štampi. Saterli je, čini se, majstor u onome što stvarno donosi prodaju, a to su kratki video-zapisi koji se šire društvenim mrežama.

Šta dalje