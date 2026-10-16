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Šareni laserski zraci osvetljavaju nebo iznad pojedinih kineskih auto-puteva, a cilj je da vozači tokom dugih noćnih putovanja ostanu budni. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije dokazano da ova neobična tehnologija smanjuje broj saobraćajnih nesreća.

Kina koristi neobičan način za borbu protiv umora vozača tokom noćne vožnje. Na pojedinim deonicama auto-puteva postavljeni su laserski projektori koji stvaraju intenzivne svetlosne efekte iznad kolovoza, pretvarajući mračne i monotone deonice u prizor nalik svetlosnom šouu.

Snimci ove tehnologije privukli su pažnju na društvenim mrežama. Ideja je da svetlosni efekti prekinu monotoniju dugotrajne vožnje i podstaknu pažnju vozača na deonicama na kojima postoji veći rizik od umora i gubitka koncentracije.

Kako funkcionišu laseri iznad auto-puta?

Laserski projektori postavljaju se na postojeće konstrukcije iznad puta, poput nosača saobraćajnih znakova. Umesto da se zraci usmeravaju direktno prema automobilima, oni se projektuju prema nebu, stvarajući pokretne svetlosne trake različitih boja.

Crvena, zelena i plava svetla smenjuju se iznad vozila, čime se menja vizuelno okruženje tokom vožnje. Ideja je da neočekivani svetlosni stimulansi razbiju monotoniju dugih, ravnih i slabo osvetljenih deonica.

Ovakav pristup zasniva se na pretpostavci da promena vizuelnih stimulansa može privremeno da poveća budnost vozača. Ipak, to ne znači da svetlosni efekti mogu da zamene odmor ili spreče sve posledice ozbiljnog umora.

Zašto je umor za volanom toliko opasan?

Duga vožnja tokom noći može da izazove pospanost, uspori reakcije i smanji sposobnost vozača da proceni situaciju na putu. Posebno su rizične deonice na kojima se okruženje dugo ne menja, zbog čega vozač može da izgubi koncentraciju.

Jedan od fenomena koji se povezuje sa takvim iskustvom jeste takozvana hipnoza na autoputu. Vozač nastavlja da upravlja vozilom, ali mu pažnja opada, a reakcije mogu postati sporije.

Upravo na takvim deonicama laserski sistemi pokušavaju da uvedu promenu koja bi privremeno privukla pažnju. Međutim, ako je vozač ozbiljno umoran, svetlosni efekti ne mogu pouzdano da nadoknade nedostatak sna.

Foto: Youtube Prinscreen

Da li laseri zaista sprečavaju saobraćajne nesreće?

Iako tehnologija izgleda impresivno na snimcima, njena efikasnost još nije potvrđena dovoljno čvrstim, nezavisnim dokazima. Nema dovoljno javno dostupnih podataka koji bi pokazali da postavljanje ovakvih sistema dugoročno smanjuje broj sudara ili smrtnih slučajeva.

Postoji i suprotan rizik: intenzivna svetla mogla bi da odvuku pažnju vozača sa kolovoza. Ako neko počne da posmatra svetlosne efekte umesto saobraćaja ispred sebe, pokušaj povećanja budnosti mogao bi da stvori novi bezbednosni problem.

Zbog toga se ova tehnologija za sada može posmatrati kao eksperimentalan pristup bezbednosti, a ne kao dokazano rešenje za sprečavanje nesreća izazvanih umorom.

Da li bi ovakva tehnologija mogla da se koristi i u drugim zemljama?

Ideja o promeni vizuelnog okruženja tokom noćne vožnje mogla bi da bude zanimljiva i za druge zemlje, naročito na dugim auto-putevima sa monotonim deonicama. Ipak, pre šire primene potrebno je utvrditi kako svetlosni efekti utiču na ponašanje različitih vozača i da li donose merljivu korist za bezbednost.

Za procenu bi bili potrebni podaci o broju nesreća pre i nakon instalacije, kao i istraživanja koja bi uporedila efekte ovakvih sistema sa drugim merama bezbednosti.