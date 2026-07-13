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Kada Amerikanci pogledaju listu najpopularnijih proizvođača pametnih telefona u svetu, često shvate da nemaju pristup nekim od najzanimljivijih uređaja na tržištu. Većina korisnika u SAD bira između nekoliko dobro poznatih brendova – pre svega Apple-a, Samsunga, Googlea i Motorole. U ostatku sveta situacija je znatno drugačija, pa su kupcima dostupni modeli kompanija kao što su Oppo, Realme, Honor, Huawei i Xiaomi.

Iako zvanično nije prisutan na američkom tržištu, Xiaomi je trenutno treći najveći proizvođač pametnih telefona na svetu sa nešto manje od 10% globalnog tržišnog udela. Mnogi pretpostavljaju da se njegovi telefoni ne prodaju u SAD zato što su kineskog porekla i navodno zabranjeni. Međutim, to nije tačno.

Iako su odnosi između SAD i Kine poslednjih godina doveli do brojnih ograničenja za kineske tehnološke kompanije, Xiaomi je bio obuhvaćen američkim sankcijama samo nakratko. Razlog zbog kojeg se njegovi telefoni danas gotovo ne mogu kupiti u SAD mnogo je jednostavniji – kompanija nikada nije ozbiljno ušla na američko tržište, a njen poslovni model nije naročito kompatibilan sa načinom funkcionisanja tamošnje mobilne industrije.

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Xiaomi je kratko bio na američkoj crnoj listi

Početkom 2021. godine, na kraju prvog mandata predsednika Donalda Trampa, američka administracija pooštrila je mere prema kineskim tehnološkim kompanijama. Najpoznatiji slučaj bio je Huawei, ali se na listi našao i Xiaomi.

Američkim investitorima tada je bilo zabranjeno da ulažu u kompaniju, uz obrazloženje da je povezana sa kineskom vojskom. Međutim, Xiaomi je ubrzo podneo tužbu protiv američke vlade, a već u maju iste godine zabrana je ukinuta. Tako je kompanija na crnoj listi provela nešto više od četiri meseca.

Drugim rečima, danas ne postoji zakonska prepreka koja bi sprečavala prodaju Xiaomi telefona u SAD.

Zašto Xiaomi ipak ne prodaje telefone u Americi?

Foto: Darko Mulić

Glavni razlog nije politika, već ekonomija.

Ulazak na američko tržište zahteva ogromna ulaganja u marketing, distribuciju i saradnju sa mobilnim operaterima. Za razliku od Evrope ili Azije, gde se veliki broj telefona prodaje direktno kupcima, američkim tržištem dominiraju operateri poput Verizona, AT&T-a i T-Mobilea. Bez njihovog partnerstva gotovo je nemoguće ostvariti značajniji tržišni udeo.

Istovremeno, Xiaomi je godinama gradio poslovanje na veoma malim profitnim maržama. Kompanija je više puta isticala da joj je cilj da profit od prodaje hardvera ne prelazi oko 5%, dok zaradu ostvaruje kroz dodatne usluge i ekosistem proizvoda. Takav model znatno je teže primeniti na američkom tržištu, gde su troškovi poslovanja znatno viši.

Tu je i politički rizik. Nakon iskustva iz 2021. godine, Xiaomi ne može biti siguran da se u budućnosti neće suočiti sa novim ograničenjima ili sankcijama, što bi moglo ugroziti velika ulaganja potrebna za ulazak na tržište kojim već dominiraju Apple i Samsung.

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Xiaomi proizvodi jesu dostupni, ali ne i telefoni

Iako Xiaomi zvanično ne prodaje svoje pametne telefone u SAD, pojedini uređaji mogu se nabaviti putem uvoznika ili online prodavnica. Međutim, zbog troškova uvoza i ograničene podrške, to nije opcija za većinu korisnika.

S druge strane, kompanija u Americi prodaje brojne druge proizvode iz svog ekosistema, uključujući prečišćivače vazduha, punjače, kancelarijsku opremu i razne pametne uređaje za dom.

Dok američko tržište ostaje po strani, Xiaomi najveći razvoj usmerava na Kinu. Kompanija je ušla i na tržište električnih automobila, gde je već predstavila nekoliko naprednih modela. Sedan Xiaomi SU7 predstavlja direktnog konkurenta premijum električnim automobilima, a model za 2026. godinu na kineskom tržištu košta manje od 32.000 dolara.