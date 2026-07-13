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Zbog nepravilnog podešavanja iMessage servisa, privatne poruke i osetljive fotografije završile su na telefonu potpuno nepoznate osobe.

Neprijatno otkriće

Priča je postala viralna nakon objave na Redditu, gde je korisnik opisao kako je mesecima slao poruke svojoj partnerki, da bi kasnije dobio odgovor:

"Pogrešili ste broj. Ovo je telefon deteta."

Situacija je postala još neprijatnija kada je korisnik priznao da su među poslatim porukama bile i privatne fotografije, kao i osetljiv sadržaj.

Kako je došlo do greške?

Prema svemu sudeći, problem je nastao nakon što je zamenio iPhone Android telefonom, ali nije pravilno isključio iMessage niti u potpunosti odjavio stari uređaj sa svog Apple naloga.

Zbog toga su poruke namenjene njegovom broju nastavile da stižu na stari iPhone, koji je u međuvremenu dobio novi vlasnik.

Iako se ovakve situacije ne dešavaju često, Apple upozorava korisnike da je pravilno odjavljivanje iMessage-a obavezno pre prelaska na Android ili prodaje starog telefona.

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Zašto ovo može biti opasno?

Osim očigledne neprijatnosti, ovakva greška može imati ozbiljne posledice po privatnost. Na pogrešan uređaj mogu stići:

privatne fotografije;

lične i poslovne poruke;

jednokratni verifikacioni kodovi;

finansijski podaci;

druge poverljive informacije.

U pojedinim slučajevima to može dovesti i do bezbednosnih problema ili krađe identiteta.

Kako pravilno pripremiti iPhone za prodaju?

Pre nego što prodate ili poklonite svoj iPhone, preporučuje se da uradite sledeće:

Napravite rezervnu kopiju (backup) svih podataka.

Isključite iMessage u podešavanjima telefona.

Isključite FaceTime.

Odjavite se sa Apple naloga (Apple ID).

Ako koristite Apple Watch, prvo ga odvojite (unpair).

Obrišite sav sadržaj i vratite telefon na fabrička podešavanja.

Uklonite uređaj sa liste pouzdanih uređaja na svom Apple nalogu.

Tek nakon ovih koraka telefon je spreman za novog vlasnika.

Foto: Shutterstock

Šta ako ste već prodali iPhone?

Ako ste telefon već prodali ili više nemate pristup uređaju, i dalje možete ukloniti broj telefona iz iMessage sistema putem Apple-ovog alata za odjavu iMessage servisa. Na taj način sprečavate da buduće poruke nastave da stižu na stari uređaj.

Ovaj slučaj pokazuje koliko jedna naizgled bezazlena greška može dovesti do ozbiljnog narušavanja privatnosti. Posebno treba obratiti pažnju prilikom prelaska sa iPhone-a na Android, jer nepravilno podešen iMessage može nastaviti da usmerava poruke na stari uređaj.

Pre nego što se oprostite od svog starog telefona, izdvojite nekoliko minuta da proverite da li ste odjavili sve Apple servise i potpuno obrisali uređaj. Time ćete zaštititi svoje podatke i izbeći veoma neprijatne situacije poput one koja je zadesila ovog korisnika.