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Kupovina novog iPhone-a često predstavlja dugoročnu investiciju, ali pitanje koliko dugo telefon može da traje nema samo jedan odgovor. Jedan deo odgovora odnosi se na period tokom kojeg će uređaj normalno raditi, dok se drugi odnosi na trenutak kada nove funkcije postanu toliko privlačne da korisnik poželi zamenu.

Apple je godinama poznat po dugoj softverskoj podršci za svoje uređaje, što je jedan od glavnih razloga zbog kojih iPhone modeli ostaju upotrebljivi duže od mnogih konkurenata. Iako pojedini noviji telefoni kompanija poput Google-a i Samsung-a sada nude višegodišnja ažuriranja sistema, ostaje da se vidi koliko će dugo takva obećanja biti dosledno ispunjena.

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Podrška za iOS produžava vek modela

Softverska podrška ima veliki uticaj na trajanje telefona, jer nova ažuriranja ne donose samo dodatne funkcije već i bezbednosne zakrpe koje štite uređaj od novih pretnji. Apple je nastavio tradiciju podrške starijim modelima, pa je najnovija verzija iOS-a proširila podršku i na iPhone 11, model predstavljen 2019. godine.

Na osnovu dosadašnje politike kompanije, noviji modeli poput iPhone 16 i iPhone 17 mogli bi da dobijaju softversku podršku još godinama. To znači da korisnici koji žele da zadrže telefon duže vreme mogu računati na pristup važnim sistemskim unapređenjima i zaštiti podataka.

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Baterija je često prvi pravi problem

Iako softver može da produži život telefona, stanje baterije često postaje najveće ograničenje. Apple navodi da su baterije u seriji iPhone 15 projektovane tako da zadrže oko 80 procenata početnog kapaciteta nakon 1.000 ciklusa punjenja, što predstavlja važan pokazatelj dugotrajnosti. Na stvarni vek baterije ipak utiču i navike korisnika, poput učestalosti punjenja i uslova u kojima se uređaj koristi.

Kada baterija oslabi, zamena može značajno poboljšati svakodnevno korišćenje uređaja. Ipak, nakon određenog vremena ni nova baterija ne može u potpunosti da nadoknadi stariji procesor, ograničenu količinu memorije i razvoj zahtevnijih aplikacija. Zbog toga se kod veoma starih modela vremenom mogu primetiti sporiji rad i slabije performanse u novijim aplikacijama.

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Hardver i dizajn utiču na duži vek

Savremeni iPhone uređaji napravljeni su sa većom pažnjom prema izdržljivosti, uz zaštitu od vode i prašine, otpornije ekrane i kvalitetnije materijale. Mnogi korisnici godinama koriste svoje telefone bez većih oštećenja, posebno kada se uređaj pažljivo održava. Korišćenje zaštitne maske i stakla za ekran dodatno može doprineti očuvanju uređaja tokom godina.

Iskustva korisnika pokazuju da veliki broj ljudi zadržava isti iPhone pet ili više godina, pri čemu je zamena baterije često jedini veći trošak tokom tog perioda. Nove funkcije poput dodatnih kontrola kamere ili naprednih AI opcija mogu biti ograničene na novije modele, ali to ne znači da stariji uređaj prestaje da bude funkcionalan. Za većinu svakodnevnih zadataka, poput komunikacije, fotografisanja i korišćenja društvenih mreža, stariji modeli i dalje mogu pružiti sasvim zadovoljavajuće iskustvo.

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Nove funkcije i sistemi menjaju očekivanja

Jedan od manje primetnih faktora koji utiče na dugovečnost mobilnog telefona jeste koliko novi operativni sistemi opterećuju stariji hardver. Moderni vizuelni efekti i napredne funkcije mogu zahtevati više procesorske snage, zbog čega stariji uređaji vremenom mogu početi da rade sporije.

Čak i modeli koji su ranije reklamirani kao dovoljno snažni za zahtevne zadatke mogu pokazati određena ograničenja kada stignu nova softverska izdanja. Zbog toga stvarni vek jednog iPhone-a ne zavisi samo od toga da li uređaj može da se uključi, već i od toga koliko prijatno i brzo može da izvršava savremene zadatke.

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Kada je pravo vreme za zamenu iPhone-a?

Za mnoge korisnike nema potrebe da menjaju iPhone čim izađe novi model. Ako uređaj i dalje dobija ažuriranja, baterija je u dobrom stanju i performanse zadovoljavaju svakodnevne potrebe, produžavanje njegovog korišćenja može biti sasvim razumna odluka.

Najbolji trenutak za nadogradnju dolazi kada hardver više ne može da prati potrebe korisnika, kada baterija postane ozbiljan problem ili kada nove funkcije predstavljaju stvarnu razliku u svakodnevnom radu. U suprotnom, dobro održavan iPhone može ostati pouzdan uređaj dugi niz godina.