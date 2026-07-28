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U vremenu kada većina pametnih telefona pokušava da ponudi što više funkcija, kompanija Light odlučila je da krene potpuno drugačijim putem. Njihov novi Light Flip napravljen je sa idejom da korisnicima ukloni najveće izvore digitalne distrakcije, pa na njemu nema društvenih mreža, internet pregledača, aplikacija za kupovinu ni servisa za striming. Upravo zbog toga mnogi ga vide kao odgovor na sve izraženiji problem prekomernog vremena provedenog pred ekranom.

Ovaj preklopni telefon košta 299 dolara i već je dostupan za pretporudžbine, dok su prve isporuke planirane za april 2027. godine. Umesto da se takmiči sa klasičnim pametnim telefonima po broju funkcija, Light Flip pokušava da ponudi drugačije iskustvo - manje vremena pred ekranom i jednostavniji način korišćenja tehnologije. Takav pristup sve češće privlači korisnike koji žele da tehnologija bude alat, a ne stalni izvor ometanja.

Foto: printscreen YT

Povratak telefona sa modernim pristupom

Dizajn Light Flipa podseća na telefone koji su bili popularni početkom 2000-ih, kada su uređaji sa preklopnim mehanizmom dominirali tržištem. Umesto velikog ekrana osetljivog na dodir, ovaj model koristi fizičku T9 tastaturu, poznatu generacijama korisnika starijih Nokia, Motorola i Sony Ericsson telefona. Za mnoge će upravo taj detalj probuditi osećaj nostalgije za vremenom kada su telefoni služili gotovo isključivo za komunikaciju.

Uređaj koristi LightOS, pojednostavljenu verziju Androida koja je prilagođena osnovnim potrebama. Korisnicima su dostupne najvažnije funkcije poput poziva, poruka, kamere, kalendara, muzičkog plejera i alarma, dok su aplikacije koje najčešće podstiču dugotrajno korišćenje telefona namerno izostavljene. Na taj način korisnici dobijaju funkcionalan uređaj bez digitalnog „viška“ koji često odvlači pažnju.

1/9 Vidi galeriju Telefon koji pokušava da vrati kontrolu korisnicima Foto: printscreen YT

Digitalni detoks kao glavna ideja iza uređaja

Kompanija Light ne predstavlja svoj telefon samo kao proizvod, već i kao deo šire ideje smanjenja zavisnosti od ekrana. Uz uređaj promoviše program Flip Your Life, koji je osmišljen da korisnicima pomogne da promene svakodnevne navike i provode manje vremena uz telefon. Sve više stručnjaka upozorava da ovakve promene mogu pozitivno uticati na koncentraciju i kvalitet svakodnevnog života.

Ciljna grupa ovog uređaja nisu samo ljudi koji žele nostalgičan povratak starim telefonima. Osnivači kompanije, Džo Holijer i Kajvej Tang, objasnili su da je Light Flip prvenstveno namenjen mlađim korisnicima između 18 i 30 godina koji žele manje obaveštenja, manje ometanja i veću kontrolu nad vremenom koje provode uz tehnologiju. To pokazuje da digitalni minimalizam postaje zanimljiv i generacijama koje su odrasle uz pametne telefone.

Foto: printscreen YT

Jednostavnost uz savremene karakteristike

Iako je fokusiran na ograničene funkcije, Light Flip nije klasičan „glupi“ telefon. Uređaj poseduje 2,8-inčni OLED ekran, 6 GB RAM-a, 128 GB prostora za skladištenje podataka i kameru od 50 megapiksela, što ga razlikuje od tradicionalnih telefona sa osnovnim mogućnostima. Kombinacija jednostavnog softvera i modernog hardvera predstavlja jedno od njegovih najvećih iznenađenja.

Pored toga, podržava savremene standarde povezivanja kao što su 5G, WiFi, Bluetooth i GPS. Tu je i priključak za slušalice od 3,5 milimetara, koji je sve ređi detalj na današnjim pametnim telefonima, kao i zamenjiva baterija kapaciteta 1.800 mAh. Upravo zamenjiva baterija mogla bi biti važna prednost za korisnike koji žele da telefon koriste godinama.

Manje tehnologije dobija sve više pažnje

Ideja jednostavnijih telefona sve više privlači korisnike koji žele da smanje vreme provedeno na društvenim mrežama i digitalnim platformama. Prema internom istraživanju kompanije Light, 52 odsto pripadnika generacija milenijalaca i Z razmotrilo bi korišćenje telefona sa manje funkcija upravo zbog želje da ograniče vreme na internetu. To ukazuje na rastući trend u kojem korisnici sve više cene kvalitet vremena provedenog van ekrana.

Light Flip se trenutno može rezervisati uz depozit od 39 dolara, a kada bude dostupan prodavaće se kao otključan uređaj po ceni od 299 dolara. Njegova najveća posebnost nije ono što ima, već ono što namerno nema - mogućnosti koje su postale standard kod većine savremenih telefona. Ostaje da se vidi da li će ovakav koncept uspeti da pokrene novi talas jednostavnijih mobilnih uređaja na globalnom tržištu.