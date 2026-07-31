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Kola, stan ili kancelarijski prostor odavno se mogu iznajmiti umesto kupiti, a sada se toj listi pridružuje i sledeći iPhone. Jedna od vodećih tehnoloških kompanija pokreće nov program iznajmljivanja kako bi iPhone, Mac i drugi uređaji delovali pristupačnije u trenutku kada cene elektronike rastu, a korisnici svoje telefone zadržavaju sve duže.

Program se realizuje u saradnji sa platformom za plaćanje na rate, a od utorka će biti dostupan u Sjedinjenim Državama - u fizičkim prodavnicama, na internetu i kroz zvaničnu mobilnu aplikaciju. iPhone i pametni satovi mogu se iznajmiti na period od 12 ili 24 meseca, dok će računari i tableti imati rok od 24 ili 36 meseci.

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Koji modeli iPhone-a ulaze u program

Program obuhvata celu noviju liniju iPhone uređaja, uključujući i model bez fizičke SIM kartice, kao i najnovije pametne satove, laptopove, stone i tablet računare iz aktuelne ponude. S druge strane, stariji i jeftiniji iPhone model, budžetski laptop, osnovni tablet i pristupačnija verzija pametnog sata nisu deo ove ponude.

Nova šema zamenjuje dosadašnji program nadogradnje iPhone-a, koji je korisnicima omogućavao zamenu telefona nakon 12 mesečnih uplata. Novi koncept proširuje istu ideju sa iPhone-a na širi asortiman proizvoda, uz veću fleksibilnost u planovima otplate i niže mesečne troškove. Najjeftinija opcija iznajmljivanja iPhone-a iznosi manje od 18 dolara mesečno, dok je dosadašnji program nadogradnje počinjao od oko 42 dolara mesečno - dakle, iznajmljivanje iPhone-a sada dolazi po znatno nižoj mesečnoj ceni.

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Zašto se iPhone sve ređe menja svake godine

Ovakav program mogao bi da pomogne korisnicima da o iPhone-u razmišljaju kao o još jednoj pretplati, a ne kao o krupnoj jednokratnoj kupovini, ocenjuje Fransisko Heronimo, analitičar jedne agencije za istraživanje tržišta. Prosečan korisnik danas zadržava mobilni telefon oko 22 meseca, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje jedne stranice specijalizovane za analize mobilnih usluga, što znači da je godišnja nadogradnja iPhone-a postala izuzetak, a ne pravilo.

Ovaj trend delimično objašnjava i zašto kompanija sada nudi fleksibilnije i jeftinije opcije plaćanja baš za iPhone - želi da zadrži korisnike u ciklusu redovne nadogradnje, umesto da ih pusti da svoje telefone koriste znatno duže nego ranije.

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Rastuće cene iPhone-a menjaju očekivanja

Pojedini analitičari očekuju da će sledeća generacija iPhone-a koštati više nego ranije. Prošlog meseca kompanija je već podigla cene na više uređaja, uključujući određene verzije računara i tableta, usled tekućeg nedostatka memorijskih čipova izazvanog rastućom potražnjom za podacima centrima koji pokreću veštačku inteligenciju - a upravo ta ista kriza direktno utiče i na cenu budućih iPhone modela.

Majk Hauard, potpredsednik za praćenje tržišta memorije u jednoj istraživačkoj firmi, izjavio je ranije ovog meseca da bi kupci trebalo da počnu da razmišljaju o iPhone-u vrednom 1.500 dolara, umesto dosadašnjih 1.000 ili 1.200 dolara. Ovakve najave dodatno pojačavaju pritisak na kupce koji već sada teže da odlažu kupovinu novog iPhone-a.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Stiže pred najavu najskupljeg iPhone-a do sada

Novi program iznajmljivanja predstavljen je neposredno pred očekivano predstavljanje nove generacije iPhone-a u septembru. Prema pisanju jedne poslovne agencije, kompanija bi tada mogla da predstavi svoj do sada najskuplji pametni telefon - prvi iPhone sa savitljivim ekranom.

Heronimo upozorava da bi dalji rast cene iPhone-a mogao da naruši uobičajeni ciklus nadogradnje kod korisnika. Ipak, ističe da ovaj novi program iznajmljivanja stiže tačno u trenutku kada je kompaniji najpotrebniji - kao svojevrsna protivteža rastućim cenama iPhone-a i sve dužem periodu koji korisnici provode sa istim telefonom pre nego što razmisle o zameni.