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Kada je Google uz korisnički nalog nudio 15 GB besplatnog prostora, ta količina je mnogima delovala kao nešto o čemu neće morati da brinu. Gmail i GooglePhotos mogli su da se koriste bez stalnog proveravanja koliko je memorije ostalo. Danas je situacija potpuno drugačija. Rezervne kopije Android telefona zauzimaju sve više prostora, WhatsApp razgovori i mediji ulaze u obračun, dok fotografije visoke rezolucije i 4K video mogu veoma brzo da popune dostupni kapacitet.

Zbog toga 15 GB više ne deluje kao trajno rešenje, već kao ograničeni početak. Nekoliko nedelja ili meseci fotografisanja, čuvanja video-snimaka i primanja imejlova sa prilozima može biti dovoljno da korisnik dođe do granice. Kada se prostor popuni, problem više nije samo gde će biti sačuvane nove fotografije. Gmail može prestati da prima poruke, a rezervne kopije telefona više ne mogu normalno da se obavljaju. Tada se korisnik praktično suočava sa izborom: brisati sadržaj ili platiti dodatni prostor.

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Deo svakodnevnog iskustva

Google One je prvobitno bio jednostavan servis za dodatno skladištenje fotografija, dokumenata i rezervnih kopija uređaja. Međutim, vremenom je postao mnogo dublje povezan sa Android iskustvom. Sve više funkcija i potreba koje nastaju tokom svakodnevnog korišćenja telefona vezuje se za prostor u oblaku, pa plaćena pretplata prestaje da izgleda kao dodatak namenjen samo zahtevnijim korisnicima.

Tu se vidi i promena pristupa kompanije. Umesto da Google One bude samo opcija koju korisnik aktivira kada mu zatreba više prostora, ograničenja besplatnog nivoa sve češće stvaraju razlog da se za njega plati. Korisnik koji samo želi da sačuva fotografije, kontakte i rezervnu kopiju telefona može tako završiti u istoj pretplatničkoj strukturi kao neko ko želi napredne AI funkcije.

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Besplatni prostor postaje sve manje koristan

Google je već ukinuo raniji model neograničenog čuvanja fotografija u visokom kvalitetu, dok se u međuvremenu i WhatsApp razgovori i mediji računaju u osnovnih 15 GB. Paralelno sa tim, telefoni svakodnevno proizvode sve veće količine podataka. Fotografije visoke rezolucije, 4K snimci i podaci aplikacija dodatno opterećuju prostor koji je nekada mogao da traje godinama.

Takva kombinacija promena znači da se besplatni paket sve teže može posmatrati kao dugoročna opcija. Google formalno i dalje nudi besplatan prostor, ali njegova praktična vrednost za prosečnog korisnika postaje sve manja. Kada se pojavi upozorenje da Gmail više neće moći da prima nove poruke bez oslobađanja prostora, dodatna memorija prestaje da bude stvar komfora i postaje pitanje normalnog korišćenja Google naloga.

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AI je novi razlog za plaćanje

U pozadini ove promene nalazi se i ogroman rast ulaganja u veštačku inteligenciju. Razvoj i pokretanje savremenih AI sistema zahtevaju velike količine računarske snage, specijalizovane čipove i energiju. Modeli poput Geminija stvaraju troškove svaki put kada ih korisnici koriste, pa je Googleu potreban održiv način da finansira ambicije na ovom polju.

Google One se zato sve više pretvara u paket koji povezuje skladištenje i AI funkcije. Umesto da korisnik plaća odvojene usluge, kompanija ih objedinjuje u pretplatu. To može biti korisno onima koji žele napredne AI mogućnosti, ali za korisnika kome je potreban samo prostor za fotografije i rezervnu kopiju telefona situacija izgleda drugačije. On dobija sve manje razloga da ostane na besplatnom nivou, dok se istovremeno oko njega grade novi razlozi za plaćanje.

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Korisnik dobija manje besplatnih mogućnosti

Google One tako postaje deo šire promene poslovnog modela kompanije. Google mora da pokaže da ogromna ulaganja u AI mogu da donesu prihod, a pretvaranje dela ogromne Android baze korisnika u pretplatnike predstavlja direktan način da se obezbedi stabilniji mesečni prihod. Google One zbog toga više nije samo prodaja prostora na serverima, već i deo načina na koji kompanija finansira svoje AI projekte.

Osnovni paket sa 200 GB i dalje postoji, ali Google istovremeno ima razlog da korisnike usmerava ka skupljim nivoima. Što je početni paket ograničeniji u odnosu na količinu podataka koju savremeni telefon proizvodi, to je lakše opravdati prelazak na viši nivo. Korisnik možda ne želi AI alat niti dodatne funkcije, ali ako želi da nastavi da čuva svoje podatke bez stalnog brisanja, dodatni prostor postaje teško izbeći.

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Plaćeni paketi nude više, ali ne rešavaju problem

Istovremeno, bilo bi pogrešno reći da Google One danas nudi samo dodatni prostor. Plaćeni paketi postali su znatno bogatiji, a Google je ranije ove godine povećao količinu prostora u svom najskupljem AI paketu bez povećanja cene. Uz veći kapacitet, korisnici mogu dobiti Gemini Advanced, AI funkcije u Google Docs i Gmailu i raniji pristup novim alatima. U zavisnosti od paketa, tu su i dodatne funkcije za GoogleHome, Nest kamere i Fitbit uređaje.

Za zahtevne korisnike koji žele sve te mogućnosti, računica zato može biti veoma dobra. Google AI Pro, na primer, objedinjuje napredne AI funkcije, 5 TB prostora i Workspace integraciju, dok jeftiniji paketi omogućavaju porodicama da dele 2 TB prostora između pet članova. Međutim, upravo tu nastaje problem: Google u isti model stavlja korisnike koji žele najnovije AI funkcije i one koji samo žele da im fotografije, kontakti i rezervne kopije budu bezbedno sačuvani. Smanjivanje korisnosti besplatnog prostora obe grupe sve više usmerava ka istoj pretplati.

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Pravo pitanje je koliko će ovo koštati sutra

Za Google je trenutak povoljan za ovakav pristup. Kompanija želi da što više ljudi koristi Gemini i ostane unutar njenog ekosistema kako bi mogla da se takmiči sa kompanijama poput Applea, Microsofta i OpenAI-ja. Privlačni paketi sa mnogo funkcija mogu pomoći u tome. Korisnicima koji žele AI i veliki prostor takva ponuda trenutno može delovati veoma dobro.

Ali pretplate imaju jednu važnu osobinu: što duže ih koristite, teže je odustati. Kada godinama čuvate fotografije i druge podatke u oblaku, povežete više uređaja i naviknete se na određene usluge, promena ekosistema postaje komplikovanija. Zbog toga današnja cena i pogodnosti nisu garancija da će ista računica važiti i ubuduće. Google One je od jednostavnog dodatka za skladištenje postao važan deo Android iskustva, a besplatni cloud prostor koji je nekada bio jedna od glavnih prednosti Google naloga sve više izgleda kao početna tačka za plaćenu pretplatu.