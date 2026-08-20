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Xiaomi je ažurirao svoju EOL listu, odnosno spisak uređaja za koje je završeno redovno održavanje softvera. Na novoj verziji liste našlo se još nekoliko modela, među njima Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, Redmi Pad SE, Redmi Note 12R, Redmi 12R i Redmi 12 5G. To znači da ovi uređaji više nisu predviđeni za uobičajena softverska ažuriranja kompanije.

Korisnici čiji se telefoni ili tablet nalaze na ovoj listi ne bi trebalo da očekuju nove verzije HyperOS-a niti redovne mesečne bezbednosne zakrpe. Sam uređaj zbog toga neće prestati da radi aplikacije i postojeće funkcije mogu nastaviti da rade kao i do sada. Promena se pre svega odnosi na buduće održavanje softvera i zaštitu od novih bezbednosnih problema.

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Šest modela više nije aktuelno

Na novoj EOL listi nalaze se Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12 Lite, kao i Redmi Pad SE. Tu su i Redmi Note 12R, Redmi 12R i Redmi 12 5G. Xiaomi ovakvu listu redovno ažurira kako bi označio uređaje koji su izašli iz perioda predviđenog za softversku podršku.

Važno je razlikovati kraj podrške od trenutnog prestanka rada uređaja. Telefon koji je dospeo na EOL listu ne postaje neupotrebljiv preko noći, niti se automatski zaključavaju njegove funkcije. Glavni problem je što će vremenom ostajati bez novih ispravki, uključujući zakrpe namenjene ranjivostima koje tek budu otkrivene.

1/2 Vidi galeriju Modeli koji ostaju bez softverske podrške Foto: Xiaomi

Problem nisu funkcije, već bezbednost

Izostanak novih HyperOS funkcija možda neće odmah predstavljati veliki problem korisnicima koji su zadovoljni postojećim softverom. Mnogo važnije pitanje je bezbednost. Kada uređaj više ne dobija redovne zakrpe, nove ranjivosti mogu ostati neispravljene, što postepeno povećava rizik pri svakodnevnom korišćenju.

Ipak, postoji važan izuzetak. Ako se otkrije ozbiljna bezbednosna ranjivost, Xiaomi može objaviti neophodnu ispravku čak i za uređaj koji je van zvaničnog perioda softverske podrške. To, međutim, nije isto što i nastavak redovnog održavanja, pa korisnici ne bi trebalo da računaju na kontinuirane bezbednosne zakrpe ili nova ažuriranja sistema.

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Telefon može raditi normalno, ali...

Za vlasnike pogođenih uređaja najvažnije je da shvate šta se zapravo menja. Telefon može nastaviti da funkcioniše, aplikacije mogu biti dostupne, a postojeće mogućnosti uređaja ostaju iste. Kraj softverske podrške ne znači da je uređaj odmah tehnički zastareo ili neupotrebljiv.

Problem postaje izraženiji kako vreme prolazi. Operativni sistem više ne dobija nova poboljšanja, poznate ili buduće ranjivosti možda neće biti zakrpane, a deo novih funkcija ostaje nedostupan. Zbog toga EOL status nije razlog za paniku, ali jeste signal da bi trebalo razmotriti koliko dugo ima smisla zadržati uređaj, posebno ako se koristi za osetljive naloge, plaćanja ili poslovne podatke.

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EOL lista najavljuje zamenu

Ako se vaš Xiaomi nalazi na ovoj listi, nema potrebe da ga menjate istog dana samo zbog toga. Mnogo važnije je uzeti u obzir koliko dugo planirate da ga koristite i koliko vam je važna dugoročna softverska podrška. Za korisnike koji žele uređaj da zadrže još nekoliko godina, model sa dužim garantovanim periodom ažuriranja može biti racionalnija opcija.

Xiaomi se u međuvremenu priprema za HyperOS 4, zasnovan na Androidu 17, koji bi trebalo da donese vizuelne promene i nove funkcije. Međutim, uređaji sa EOL liste ne treba da budu posmatrani kao kandidati za takve redovne nadogradnje. Za njihove vlasnike važnije pitanje više nije šta će doneti sledeći HyperOS, već koliko dugo postojeći uređaj mogu bezbedno i pouzdano da koriste.