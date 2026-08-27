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Klasični telefoni sa fizičkom tastaturom dobijaju jednu funkciju koja se poslednjih godina uglavnom vezuje za pametne telefone: baterije većeg kapaciteta. HMD je predstavio Nokia 300 Charge, model čiji je glavni adut izmenjiva baterija od 3.700 mAh. To je znatno više od kapaciteta koji nude pojedini drugi telefoni iz iste kategorije, poput Nokia 105 sa baterijom od 1.000 mAh i Nokia 110 Power sa 1.750 mAh.

Nokia 300 Charge ne koristi veliku bateriju samo za duži rad samog telefona. Putem USB-C priključka baterija se puni snagom od 10 W, dok bočno dugme sa oznakom „Out“ omogućava povratno punjenje takođe snagom od 10 W. Na taj način telefon može da posluži kao prenosiva baterija za dopunjavanje drugih uređaja. Upravo zbog ove mogućnosti model se na pojedinim azijskim tržištima prodaje i pod nazivom Nokia 300 Power Bank.

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Više od 40 dana u stanju mirovanja

HMD navodi da baterija omogućava više od 40 dana rada u režimu mirovanja, dok vreme neprekidnog razgovora može da dostigne 37 sati. Takve brojke vraćaju fokus na način na koji su se nekada predstavljale mogućnosti mobilnih telefona, kada je broj sati razgovora bio jedan od važnijih podataka o bateriji. Kod Nokia 300 Charge ta karakteristika ponovo dolazi do izražaja, što je posebno značajno za uređaj čija je osnovna namena znatno jednostavnija od savremenih pametnih telefona.

Sa druge strane, mogućnosti povezivanja su ograničene. Nokia 300 Charge podržava isključivo dvopojasne 2G mreže na frekvencijama od 900 i 1.800 MHz. To znači da telefon neće moći da se koristi u državama u kojima su 2G mreže potpuno ugašene. U Srbiji 2G mreža i dalje postoji, pa to trenutno nije prepreka za korišćenje ovog modela.

1/5 Vidi galeriju Nokia 300 Charge nije običan „običan“ telefon Foto: Nokia

Velika LED svetiljka na vrhu kućišta

Nokia 300 Charge ima dizajn sa teksturisanim bočnim stranicama i oštrijim linijama, a telefon je dostupan u peščanoj, zelenoj i crnoj boji. Izgledom može da podseti na robusne telefone namenjene zahtevnijim uslovima, ali u tehničkim podacima nema navedenih sertifikata koji bi potvrđivali otpornost na vodu ili udarce. Zbog toga se njegov izgled ne može uzeti kao potvrda da je uređaj napravljen za takve uslove.

Na gornjoj strani telefona nalazi se LED svetiljka. HMD navodi da je njeno osvetljenje četiri puta jače nego kod modela Nokia 105, odnosno dvostruko jače nego kod telefona iPhone 16 Pro. Osim glavne funkcije telefona, upravo ova svetiljka predstavlja jednu od praktičnih karakteristika uređaja, posebno imajući u vidu njegovu jednostavnu konstrukciju i fizičku tastaturu.

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Ekran od 2,4 inča i microSD do 32 GB

Kućište telefona ima dimenzije 136 x 55 x 14,9 milimetara, dok uređaj teži 138 grama. Na prednjoj strani nalazi se LCD ekran dijagonale 2,4 inča, rezolucije 320 x 240 piksela. Hardversku osnovu čine Unisoc SC6531E procesor, 4 MB radne memorije i 4 MB interne memorije. To su specifikacije prilagođene klasičnom telefonu sa fizičkom tastaturom i osnovnim funkcijama.

Prostor za skladištenje moguće je proširiti microSD karticom kapaciteta do 32 GB. Telefon poseduje i 3,5 mm priključak za slušalice, dok se za punjenje koristi USB-C. Kombinacija proširivog prostora, klasičnog audio priključka i velike izmenjive baterije predstavlja deo opreme koja Nokia 300 Charge odvaja od jednostavnijih modela sa ograničenijim mogućnostima.

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Cena oko 35 evra, dostupnost još ograničena

Nokia 300 Charge trenutno se prodaje samo na određenim tržištima, po ceni od oko 35 evra. Model za sada nije izlistan na HMD Srbija sajtu, pa nema dostupnih informacija o tome kada bi mogao da bude ponuđen domaćim kupcima.

Za sada je tako Nokia 300 Charge namenjena tržištima na kojima je već dostupna, dok ostaje nepoznato da li će stići i u Srbiju. Njena najvažnija karakteristika ostaje baterija od 3.700 mAh, uz mogućnost da telefon posluži i za punjenje drugih uređaja, dok 2G povezivanje istovremeno ograničava tržišta na kojima može da se koristi.