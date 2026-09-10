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Posle godina glasina, Apple je predstavio svoj prvi savitljivi telefon. Umesto očekivanih naziva poput Fold ili Ultra, uređaj nosi ime iPhone Duo i donosi kompanijin pogled na kategoriju koja je na tržištu prisutna već nekoliko godina. Dok su Samsung, Google, Huawei, Xiaomi i Honor u međuvremenu razvijali različite varijante savitljivih uređaja, od klasičnih modela na preklop do telefona sa trostrukim pregibom, Apple se odlučio za drugačiji pristup formatu.

iPhone Duo je oblikovan tako da zatvoren podseća na mali pasoš, odnosno na uređaj koji je širi i kraći od uobičajenih telefona. Ideja je jednostavna: kada je sklopljen, treba da bude dovoljno kompaktan za svakodnevne zadatke, dok se otvaranjem dobija velika radna površina bliža tabletu. Spoljašnji ekran ima 5,4 inča, dok unutrašnji fleksibilni panel meri 7,6 inča, što ga čini najvećim ekranom koji je do sada ugrađen u jedan iPhone.

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Najveći izazov je gde se telefon savija

Kod savitljivih telefona jedna od stvari koju je teško sakriti jeste pregib na sredini ekrana. On može biti vidljiv pod određenim uglovima, ali se i oseća pod prstom prilikom korišćenja. Apple je kod iPhone Duo pokušao da taj problem reši kombinacijom drugačijeg materijala i konstrukcije ekrana. Kompanija navodi da je razvila panel sa nano-teksturnim slojem koji treba da smanji prelamanje svetlosti, refleksije i uočljivost mesta na kojem se ekran savija.

Džoni Sruđi, novi direktor hardverskog odeljenja, navodi da takva struktura treba da učini površinu prijatnijom pod prstom i približi je osećaju klasičnog staklenog ekrana. Unutrašnjost panela dodatno je rešena kroz višeslojnu konstrukciju sa fleksibilnim lepkovima. Ideja je da se slojevi tokom otvaranja i zatvaranja pomeraju jedan u odnosu na drugi, umesto da se pritisak stalno koncentriše na istom mestu. Koliko je ovo rešenje zaista uspešno, biće mnogo jasnije tek kada telefon prođe kroz dugotrajniju svakodnevnu upotrebu.

1/8 Vidi galeriju Apple predstavio Duo sa ekranom od 7,6 inča Foto: Apple

I iOS 27 morao je da se prilagodi telefonu

Veliki ekran sam po sebi ne bi imao mnogo smisla ako se softver ponaša kao da je uređaj i dalje klasičan telefon. Zbog toga je Apple prilagodio iOS 27 savitljivom formatu, sa interfejsom koji se menja u zavisnosti od toga da li je iPhone Duo otvoren ili zatvoren. Poseban naglasak stavljen je na rad sa više aplikacija, uključujući mogućnost da dve aplikacije budu aktivne istovremeno.

Promene su vidljive i u samom rasporedu kontrola. Uobičajena dock traka više nije pri dnu ekrana, već je premeštena na vertikalnu stranu sa desne strane. Tamo su smeštene i kontrole za navigaciju kroz aplikacije, dok je Dynamic Island sveden na manji krug u gornjem desnom uglu. Dodirom može da se proširi kada su potrebne dodatne informacije. Apple želi da iskustvo korišćenja otvorenog telefona približi radu na iPadu, a podrška za Apple Pencil na oba ekrana dodatno naglašava tu nameru.

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Performanse nisu smanjene zbog kućišta

Apple nije napravio kompromis sa hardverom samo zato što je morao da smesti komponente u drugačije kućište. iPhone Duo koristi A20 Pro čip, isti koji se nalazi u iPhone 18 Pro seriji, uz C2 modem. A20 Pro je izrađen u dvonanometarskom procesu i ima šest procesorskih jezgara, među kojima su dva namenjena najzahtevnijim zadacima, dok su četiri usmerena na energetsku efikasnost.

Za grafiku je zadužen sedmojezgarni GPU, dok obradu zadataka povezanih sa veštačkom inteligencijom i Apple Intelligence preuzima neuronski sistem sa 32 jezgra i dva zasebna neuralna pogona. Međutim, kod ovakvog uređaja performanse nisu jedini izazov. Savitljivo kućište ostavlja manje prostora za klasična rešenja hlađenja, pa je Apple ugradio novu parnu komoru čija je površina tri puta veća u odnosu na ranija rashladna rešenja u iPhone uređajima. Cilj je da telefon zadrži visoke performanse i tokom dužeg opterećenja.

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Dve kamere od 48 megapiksela

Konstrukcija telefona takođe je prilagođena zahtevima savitljivog uređaja. Ram je napravljen od aero titanijuma, dok se na poleđini nalazi Ceramic Shield staklo. Spoljašnji ekran koristi drugu generaciju Ceramic Shield 2 zaštite, a telefon ima IP68 sertifikat. Pri lansiranju će biti dostupan u beloj i tamnoplavoj boji. Unutrašnji ekran pritom nema vidljiv otvor za prednju kameru, jer je selfie kamera postavljena ispod panela.

Još zanimljivija promena nalazi se u sistemu otključavanja. Face ID je zamenjen Touch ID senzorom koji je ugrađen u jedno od bočnih dugmadi, pa bi otisak prsta trebalo da funkcioniše i kada je uređaj otvoren i kada je sklopljen. Na poleđini se nalazi sistem sa dve kamere, obe rezolucije 48 megapiksela, pri čemu ultrawide senzor koristi isto rešenje kao i iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Glavna kamera nema promenljivi otvor blende karakterističan za Pro modele, ali zadržava njihove najnovije softverske mogućnosti za obradu fotografija.

Odmah među najskuplje savitljive telefone

Apple će iPhone Duo početi da prima u pretprodaji 16. oktobra, dok su prodaja i prve isporuke zakazane za 23. oktobar. Telefon tako stiže oko mesec dana nakon iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modela. Osnovna verzija ima 256 GB prostora za skladištenje, dok će kupcima biti ponuđena i konfiguracija sa čak 2 TB memorije.

Početna cena iznosi 1.999 dolara, čime se iPhone Duo odmah pozicionira u sam vrh tržišta savitljivih telefona. Apple tako ne pokušava da privuče kupce nižom cenom, već sopstvenim pristupom formatu koji je konkurencija već godinama razvijala. Pravi test biće svakodnevno korišćenje: koliko je pregib zaista neprimetan, koliko je praktičan rad na dva ekrana i da li savitljivi iPhone opravdava cenu koja ga svrstava među najskuplje uređaje ove kategorije.