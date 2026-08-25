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Kada stanje baterije na iPhone-u padne na 80 odsto, lako je steći utisak da je telefon došao do kraja svog životnog veka. Međutim, taj broj sam po sebi ne govori da je vreme za novi uređaj. Vrednost Maximum Capacity pokazuje koliko energije baterija može da skladišti u poređenju sa novom baterijom, pa 80 odsto znači upravo to - da je trenutni kapacitet približno 80 odsto početnog, a ne da je telefonu ostalo još samo 20 odsto „života“.

Zato je mnogo korisnije pogledati kako se telefon zaista ponaša tokom dana. Ako baterija i dalje omogućava normalnu upotrebu, nema razloga menjati iPhone samo zbog jednog procenta na ekranu. Tehnološki YouTuber Tim ukazuje da pri proceni treba uzeti u obzir i autonomiju, broj ciklusa punjenja, potrošnju energije i zagrevanje uređaja.

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Broj ciklusa vam govori mnogo više

Postoji još jedan podatak koji često ostaje u senci procenta maksimalnog kapaciteta - Cycle Count. Jedno priključivanje telefona na punjač nije automatski jedan ciklus. Ciklus se računa tek kada se kroz korišćenje ukupno potroši 100 odsto kapaciteta baterije, čak i ako se to dogodilo kroz više punjenja.

Apple za iPhone 15 seriju i novije modele navodi da su njihove baterije projektovane da u idealnim uslovima zadrže 80 odsto prvobitnog kapaciteta nakon 1.000 kompletnih ciklusa. To ne znači da će svaki telefon tada pokazivati upravo 80 odsto, niti da će baterija prestati da bude korisna nakon tog broja. To je podatak koji treba posmatrati zajedno sa stvarnim ponašanjem uređaja.

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Ako baterija odjednom traje kraće

Pad autonomije ne mora uvek značiti da je sama baterija naglo propala. Zahtevne aktivnosti poput navigacije, snimanja videa i igranja igara mogu znatno povećati potrošnju u odnosu na slanje poruka ili obično pregledanje interneta. Ako se telefon odjednom prazni mnogo brže nego ranije, prvo treba proveriti šta se zapravo događa u pozadini.

U Settings > Battery moguće je videti koje aplikacije najviše troše energiju. Problem može biti aplikacija koja radi u pozadini, dugo gledanje videa, slab mobilni signal ili neka druga aktivnost koja opterećuje uređaj. Čak i nakon ažuriranja iOS-a može privremeno doći do veće potrošnje, dok sistem u pozadini obrađuje i organizuje podatke.

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Vruć telefon može biti veći problem

Na dugoročan život baterije ne utiče samo način punjenja, već i temperatura. Istovremeno brzo punjenje i igranje zahtevne igre, na primer, može dodatno zagrejati telefon, a često izlaganje visokim temperaturama može ubrzati degradaciju baterije. Zbog toga je pitanje da li puniti do 80, 90 ili 100 odsto samo deo šire priče o očuvanju kapaciteta.

Korisnici koji tokom dana uglavnom imaju pristup punjaču mogu da ograniče punjenje na 80 do 85 odsto ako im takav režim odgovara. Kada je potrebna maksimalna autonomija, punjenje do 100 odsto nije samo po sebi razlog za brigu, a može se koristiti i funkcija Optimized Battery Charging. Važnije je izbegavati nepotrebno zagrevanje nego opsesivno pratiti jedan procenat.

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Baterija za zamenu ili novi iPhone?

Zamena baterije ima mnogo više smisla od kupovine novog telefona kada je problem uglavnom u autonomiji. Ako se iPhone tokom dana prazni toliko brzo da mora više puta na punjač, neočekivano se isključuje ili sam sistem prikazuje upozorenje da je bateriji potreban servis, nova baterija može biti sasvim dovoljno rešenje. Posebno ako ostatak telefona i dalje radi bez problema i zadovoljava potrebe korisnika.

Postoji, međutim, trenutak kada računica postaje drugačija. Ako pored istrošene baterije telefon već ima slabije performanse, nedovoljno prostora za podatke ili kameru koja više ne ispunjava očekivanja, a svakako ste planirali zamenu uređaja, novi iPhone može imati više smisla. Jedini slučaj u kojem ne treba čekati jeste fizičko naduvavanje baterije: tada uređaj treba prestati koristiti i odneti na servis, jer više nije reč samo o pitanju autonomije.